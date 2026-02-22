Deportes

Tomás Etcheverry se llevó el segundo set ante Alejandro Tabilo: la final del Río Open se define en el tercero

El argentino emparejó en el partido en el tie break (7-6). El chileno se había llevado la manga inicial por 6-3. Se define el campeón del ATP 500 de Brasil, el torneo más importante de la gira sudamericana de polvo de ladrillo. Transmite ESPN en vivo

Guardar
Tomás Etcheverry prepara el golpe
Tomás Etcheverry prepara el golpe de derecha, una de sus principales armas (Fuente: REUTERS/Edgar Su)

Tomás Etcheverry se llevó el segundo set ante Alejandro Tabilo y la final del ATP 500 Río Open se definirá en la tercera manga. El chileno había sacado la primera ventaja al imponerse por 6-3 en el primer parcial.

El platense, de 26 años y número 51 del ranking ATP, busca su primer trofeo como profesional ante un rival de experiencia, que supo ser Top 20 (hoy está 68° en la clasificación de varones) y que va por su cuarto título, el primero sobre arcilla.

Etcheverry viene de jugar tres horas en el mediodía de este domingo, en la continuidad de su partido de semifinales ante el checo Vít Kopriva (87°), al que superó por 4-6, 7-6 (2) y 7-6 (4) en una maratón que tuvo varias interrupciones por lluvia, la protagonista de la semana en Río de Janeiro. Fueron, en total, 3 horas y 57 minutos de juego, el partido más largo de la historia del torneo, según indicó la organización.

Por el contrario, Tabilo tuvo que esforzarse mucho menos hoy para obtener su boleto para la final: derrotó al peruano Ignacio Buse (91°) la sorpresa del torneo, por 6-3 y 6-3 en apenas 1 hora y 12 minutos.

Si bien Retu arrancó derecho la final y quebró en el primer game, Tabilo se repuso enseguida y ganó los cuatro juegos siguientes. Luego sostuvo esa ventaja al servicio y se llevó la manga inicial por 6-3.

De entrada, y amén del cansancio, Etcheverry exhibió inconsistencias en el saque, su principal arma, que le permitió prevalecer en todas sus presentaciones anteriores esta semana: en el primer set, Tabilo ganó el 67% de los puntos con su primer servicio y el 56% con el segundo, contra un 50% y 40% -respectivamente- del argentino, que además se mostró errático en sus golpes.

Las primeras escenas del segundo set exhibieron la misma tónica: Etcheverry cometió varios errores y entregó su servicio en el tercer game, luego de dos derechas largas y una doble falta.

En ventaja, y con la chance de encaminar el partido (y el título), aparecieron las primeras dudas en Tabilo. El argentino, todavía entero desde lo físico, tuvo una oportunidad de break y en el sexto juego y la aprovechó. Así logró emparejar el tanteador a un 3-3 y creció en confianza.

Hasta entonces, Etcheverry había cometido el doble de errores no forzados que el chileno, pero empezó a encontrar sus golpes. En el duodécimo juego, Retu tuvo un primer set point que Tabilo logró salvar. En el tie break, su tercero del día, el argentino no perdonó y estiró el suspenso a un tercer set.

El partido es televisado en vivo por ESPN.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoTenisRío OpenTomás EtcheverryAlejandro TabiloArgentinaRío de Janeirodeportes-argentina

Últimas Noticias

River Plate pierde con el Vélez de Guillermo Barros Schelotto por la sexta fecha del Torneo Apertura

El equipo de Marcelo Gallardo viene de dos derrotas consecutivas e intenta cortar la mala racha en su visita a Liniers. Transmite ESPN Premium

River Plate pierde con el

La lesión de Juanfer Quintero que preocupó a River Plate ante Vélez: el gesto que hizo al salir durante el primer tiempo

El colombiano debió abandonar el terreno de juego por molestias físicas a los 27 minutos de acción. Lo reemplazó el juvenil Freitas

La lesión de Juanfer Quintero

El cálido reencuentro entre Marcelo Gallardo y los mellizos Barros Schelotto en el duelo entre Vélez y River

El enfrentamiento en el estadio José Amalfitani atrajo la atención no solo por la rivalidad deportiva, sino también por la carga simbólica que arrastran los antecedentes entre ambos técnicos

El cálido reencuentro entre Marcelo

El Santos fue eliminado del Torneo Paulista por el humilde Novorizontino: el error de Neymar que inició la debacle

El Peixe cayó 2-1 en la última jugada del partido. El delantero necesita rodaje y buenos rendimientos para pelear por un lugar en la lista de la selección de Brasil para el Mundial

El Santos fue eliminado del

El golazo de Manuel Lanizini con el que Vélez abrió el marcador ante River Plate: del pedido de disculpas al gesto de Gallardo

El ex delantero del Millonario puso en ventaja al Fortín en Liniers a los 5 minutos de partido

El golazo de Manuel Lanizini
DEPORTES
River Plate pierde con el

River Plate pierde con el Vélez de Guillermo Barros Schelotto por la sexta fecha del Torneo Apertura

La lesión de Juanfer Quintero que preocupó a River Plate ante Vélez: el gesto que hizo al salir durante el primer tiempo

El cálido reencuentro entre Marcelo Gallardo y los mellizos Barros Schelotto en el duelo entre Vélez y River

El Santos fue eliminado del Torneo Paulista por el humilde Novorizontino: el error de Neymar que inició la debacle

El golazo de Manuel Lanizini con el que Vélez abrió el marcador ante River Plate: del pedido de disculpas al gesto de Gallardo

TELESHOW
El excéntrico look de Juliana

El excéntrico look de Juliana “Furia” Scaglione que se robó todas las miradas en la Gala del Festival de Viña del Mar 2026

Quién es Meli, la joven cordobesa que habría conquistado a Mariano Martínez en Villa Carlos Paz

Valentina Cervantes mostró la tierna travesura que hizo su hijo Benjamín: “Con esta carita”

Delfina Chaves confirmó su reconciliación con el actor neerlandés Martijn Lakemeier: la sorpresa en su cumpleaños

Melody Luz dio a conocer el secreto para que funcione su relación con Alex Caniggia

INFOBAE AMÉRICA

Rusia concluyó la repatriación de

Rusia concluyó la repatriación de 4.300 turistas varados en Cuba por la crisis energética

Solo el fin de la dictadura y no la modernización del régimen es libertad para Cuba y seguridad para las Américas

Cuatro personas mueren en un grave accidente cerca del aeropuerto de Long Beach

La inteligencia artificial revela cómo el arte ha contado la historia de nuestras emociones colectivas

Washington afirmó que la muerte de “El Mencho” es “un gran acontecimiento” para México, EEUU y América Latina