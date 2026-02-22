Tomás Etcheverry se llevó el segundo set ante Alejandro Tabilo: la final del Río Open se define en el tercero

Tomás Etcheverry prepara el golpe de derecha, una de sus principales armas (Fuente: REUTERS/Edgar Su)

Tomás Etcheverry se llevó el segundo set ante Alejandro Tabilo y la final del ATP 500 Río Open se definirá en la tercera manga. El chileno había sacado la primera ventaja al imponerse por 6-3 en el primer parcial.

El platense, de 26 años y número 51 del ranking ATP, busca su primer trofeo como profesional ante un rival de experiencia, que supo ser Top 20 (hoy está 68° en la clasificación de varones) y que va por su cuarto título, el primero sobre arcilla.

Etcheverry viene de jugar tres horas en el mediodía de este domingo, en la continuidad de su partido de semifinales ante el checo Vít Kopriva (87°), al que superó por 4-6, 7-6 (2) y 7-6 (4) en una maratón que tuvo varias interrupciones por lluvia, la protagonista de la semana en Río de Janeiro. Fueron, en total, 3 horas y 57 minutos de juego, el partido más largo de la historia del torneo, según indicó la organización.

Por el contrario, Tabilo tuvo que esforzarse mucho menos hoy para obtener su boleto para la final: derrotó al peruano Ignacio Buse (91°) la sorpresa del torneo, por 6-3 y 6-3 en apenas 1 hora y 12 minutos.

Si bien Retu arrancó derecho la final y quebró en el primer game, Tabilo se repuso enseguida y ganó los cuatro juegos siguientes. Luego sostuvo esa ventaja al servicio y se llevó la manga inicial por 6-3.

De entrada, y amén del cansancio, Etcheverry exhibió inconsistencias en el saque, su principal arma, que le permitió prevalecer en todas sus presentaciones anteriores esta semana: en el primer set, Tabilo ganó el 67% de los puntos con su primer servicio y el 56% con el segundo, contra un 50% y 40% -respectivamente- del argentino, que además se mostró errático en sus golpes.

Las primeras escenas del segundo set exhibieron la misma tónica: Etcheverry cometió varios errores y entregó su servicio en el tercer game, luego de dos derechas largas y una doble falta.

En ventaja, y con la chance de encaminar el partido (y el título), aparecieron las primeras dudas en Tabilo. El argentino, todavía entero desde lo físico, tuvo una oportunidad de break y en el sexto juego y la aprovechó. Así logró emparejar el tanteador a un 3-3 y creció en confianza.

Hasta entonces, Etcheverry había cometido el doble de errores no forzados que el chileno, pero empezó a encontrar sus golpes. En el duodécimo juego, Retu tuvo un primer set point que Tabilo logró salvar. En el tie break, su tercero del día, el argentino no perdonó y estiró el suspenso a un tercer set.

El partido es televisado en vivo por ESPN.

NOTICIA EN DESARROLLO...