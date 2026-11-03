Economía

Cuánto cobrarán por hora las empleadas doméstica tras el aumento en noviembre 2026

El personal de casas particulares recibirá una suba del 1,6 % este mes y otra igual en diciembre. Las escalas cambian según la categoría, el retiro y los adicionales

Imagen de archivo de una empleada del hogar durante su jornada laboral. (Ricardo Rubio / EUROPA PRESS)
Imagen de archivo de una empleada del hogar durante su jornada laboral. (Ricardo Rubio / EUROPA PRESS)
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El personal de casas particulares tendrá un aumento salarial del 1,6 % en noviembre y otro de igual porcentaje en diciembre de 2026. La actualización abarca las cinco categorías, las modalidades con y sin retiro y las remuneraciones por hora y mensuales.

La medida forma parte de la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que estableció incrementos mensuales desde agosto hasta diciembre. El monto que perciba cada trabajadora dependerá de la categoría, la cantidad de horas acordadas y los adicionales aplicables a cada relación laboral.

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En noviembre, además, el básico incorporará el 25 % pendiente de la suma no remunerativa de $ 20.000 otorgada en agosto. Con la suba prevista para diciembre quedará completo el esquema salarial acordado para el cierre de 2026.

Los aumentos de agosto a diciembre alcanzan a las cinco categorías

La paritaria del sector dispuso aumentos escalonados durante el segundo semestre de 2026, calculados sobre los salarios mínimos que regían en cada mes. El cronograma fue el siguiente:

  • Agosto: 1,9 %
  • Septiembre: 1,8 %
  • Octubre: 1,7 %
  • Noviembre: 1,6 %
  • Diciembre: 1,6 %

El incremento de noviembre se aplica sobre los mínimos de octubre y se combina con la incorporación al básico de una parte de la suma extraordinaria definida en agosto. Ese último tramo representa el 25 % de los $ 20.000 fijados entonces.

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Las escalas varían según las funciones de cada trabajadora y, con excepción de la categoría de caseros, contemplan el trabajo con retiro y sin retiro. Esta última condición corresponde a quienes residen en el domicilio en el que prestan tareas.

Los valores mínimos por hora de noviembre varían según la categoría

Los montos de noviembre funcionan como pisos salariales. Ningún empleador puede pagar por debajo de esas cifras por cada hora trabajada, sin considerar luego los adicionales que puedan corresponder.

Para noviembre de 2026, los valores mínimos por hora informados son los siguientes:

  • Supervisión - Con retiro: $ 5.339,08
  • Sin retiro: $ 4.923,44
  • Tareas específicas - Con retiro: $ 5.093,82
  • Sin retiro: $ 4.695,59
  • Caseros - Sin retiro: $ 4.447,11. Esta categoría no contempla modalidad con retiro, ya que incluye a quienes viven en el lugar donde cumplen sus funciones.
  • Asistencia y cuidado de personas - Con retiro: $ 4.918,66
  • Sin retiro: $ 4.447,11
  • Tareas generales - Con retiro: $ 4.447,11
  • Sin retiro: $ 4.170,52

La categoría de supervisión comprende la coordinación y el control de las tareas de otras personas trabajadoras. Tareas específicas, por su parte, contempla labores que requieren conocimientos particulares, como cocina contratada de manera exclusiva u otras funciones especializadas.

En asistencia y cuidado de personas se incluyen las tareas destinadas al acompañamiento de niñas, niños, adolescentes, personas mayores, enfermas o con discapacidad. Las tareas generales abarcan limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas, entre otras actividades del hogar.

Adicionales por antigüedad, zonas desfavorables y horas extra

El sueldo por hora o por mes no es el único elemento para determinar cuánto cobra una empleada doméstica. La normativa laboral suma adicionales al básico de acuerdo con las condiciones de cada vínculo laboral.

El adicional por antigüedad equivale al 1% del salario por cada año trabajado con el mismo empleador. Para calcularlo, solo se considera el tiempo transcurrido en esa relación laboral y no los períodos trabajados para otros empleadores.

Las horas realizadas por encima de la jornada habitual también tienen recargos:

  • 50 % de recargo para las horas trabajadas en días comunes.
  • 100 % de recargo para las horas realizadas los sábados después de las 13, los domingos y los feriados.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La legislación contempla, a su vez, un plus para las zonas desfavorables. El adicional representa el 31 % sobre los salarios mínimos para los vínculos laborales cuyo domicilio de explotación se encuentre en:

  • La Pampa.
  • Río Negro.
  • Chubut.
  • Neuquén.
  • Santa Cruz.
  • Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
  • El partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

Estos suplementos pueden modificar en forma considerable la remuneración final de cada trabajadora. Al liquidar los haberes de noviembre y diciembre, deben considerarse la categoría, la condición con retiro o sin retiro, la antigüedad, las horas extra y la zona en la que se realiza la actividad.

Diciembre tendrá otro aumento

La suba de diciembre será del 1,6 % y se calculará sobre los valores que queden vigentes después del ajuste de noviembre. Con ese incremento terminará la secuencia de actualizaciones acordada entre agosto y diciembre de 2026 para el personal de casas particulares.

Los valores mensuales de cada categoría se actualizarán con el mismo criterio, aunque su aplicación dependerá de la jornada pactada y de la modalidad de retiro. Tras diciembre, el sector aguardará una nueva definición de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares sobre la próxima revisión salarial.

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