Laura Alonso aseguró que Patricia Bullrich pretende ser candidata a presidenta

Laura Alonso afirmó que Patricia Bullrich mantiene la aspiración de llegar a la presidencia de la Nación

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La discusión sobre la oferta presidencial de 2027 ya empezó a ordenar movimientos y tensiones en la oposición. En ese escenario, la eventual candidatura de Patricia Bullrich volvió a instalarse en el debate político, mientras el PRO busca recuperar una estrategia propia y La Libertad Avanza consolida su lugar en el Gobierno nacional.

La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Laura Alonso, dirigente del PRO, ubicó a Bullrich entre las figuras con ambición de llegar a la Casa Rosada. Durante una entrevista con Infobae Al Amanecer fue directa: “Ella quiere ser presidente”.

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Alonso evitó anticipar si la exministra de Seguridad intentará competir en 2027 o si reservará esa decisión para un turno electoral posterior, y aclaró que no habla en nombre de la actual dirigente de La Libertad Avanza.

Para Alonso, la exministra conserva un objetivo definido: “Estoy absolutamente convencida de que no solo está preparada para ser presidente, sino que ella quiere ser presidente”.

La legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habló de Bullrich sin arriesgar una fecha para esa eventual candidatura. Dijo que conoce el peso político de sus decisiones y señaló: “Cada cosa que hace o dice o deja de hacer, o cada imagen, tiene un contenido político”.

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Laura Alonso afirmó que Patricia Bullrich mantiene la aspiración de llegar a la presidencia de la Nación

Alonso evitó hablar en nombre de la actual dirigente libertaria y aclaró que no mantiene conversaciones políticas con ella. Sí describió una aspiración que, a su entender, no depende todavía del calendario sino de las condiciones de la propia Bullrich: “Mientras sienta que tiene físicamente, que su cuerpo y su ánimo la acompaña, lo va a intentar”.

La incógnita, por ahora, es cuándo podría volver a intentarlo. Ante una consulta puntual sobre 2027 o una elección posterior, la legisladora porteña respondió: “No me pregunte si lo va a intentar el año que viene o lo va a intentar en la próxima”.

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Tampoco quiso anticipar si esa proyección podría convivir con una fórmula junto a Milei. La respuesta fue breve, sin abrir especulaciones sobre una alianza de ese tipo.

Bullrich y el vínculo con el PRO

La dirigente repasó el vínculo que construyó con Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri y dijo conocer el recorrido que la llevó de la conducción partidaria a su afiliación a La Libertad Avanza. “Cuando vos comprás a Patricia Bullrich, sabés con todo lo que viene”, afirmó, al referirse a una figura que suele producir reacciones dentro y fuera de los gobiernos que integra.

En ese retrato incluyó sus convicciones y su recorrido político. “Es una persona muy comprometida, con muchas convicciones y de verdad quiere lo mejor para la Argentina”, sostuvo Alonso, aunque admitió que algunas de sus intervenciones pueden resultar difíciles de entender en la dinámica cotidiana de la gestión.

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La distancia partidaria, remarcó, es un dato concreto y no una interpretación sobre el vínculo personal o político. “Ella no está en el PRO, ella se afilió a La Libertad Avanza”, señaló la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires.

Por la misma razón, Alonso rechazó asumir el papel de intérprete de Bullrich. “Yo trabajo en el PRO para el PRO”, afirmó, al explicar que su tarea está centrada en la organización y las definiciones del partido que representa.

La legisladora porteña evitó precisar si la postulación de Bullrich se concretará en los comicios de 2027

El PRO busca armar su oferta electoral

Mientras Bullrich transita otro espacio, Alonso planteó que el PRO debe prepararse para competir y recuperar iniciativa propia. El trabajo, dijo, pasa por candidaturas, equipos y propuestas, y también por la reelección de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, la gestión de Rogelio Frigerio en Entre Ríos y el armado territorial de intendentes. Consultada sobre una candidatura presidencial propia, respondió: “Yo no la descarto”.

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El nombre de Mauricio Macri surgió en esa discusión, aunque Alonso no lo ubicó como una definición inmediata. “Creo que Mauricio ya no tiene tantas ganas”, dijo, y agregó que dentro del partido hay otros dirigentes que atraviesan un proceso de formación política.

La construcción de una alternativa no debería limitarse a elegir un candidato, según su mirada. “Hay que prepararse y hay que preparar equipos”, sostuvo, en referencia a la necesidad de elaborar planes y una propuesta diferenciada frente a las políticas del actual gobierno.

Para la legisladora, todavía no es tiempo de cerrar esa discusión. “Todavía estamos muy lejos del calendario electoral”, indicó al explicar que las decisiones sobre nombres y estrategias deberán tomarse más adelante.

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Los acuerdos con La Libertad Avanza

Alonso dejó abierta la posibilidad de que el PRO acuerde con La Libertad Avanza en determinados distritos, siempre que exista una coincidencia de orientación. “Nosotros estamos abiertos a alianzas correctas que tengan la orientación adecuada”, expresó.

Esa disposición no supone acompañamiento automático. La dirigente recordó el respaldo del PRO a leyes que consideró convenientes y, al mismo tiempo, la decisión de no apoyar los candidatos para la Corte Suprema que propuso la Casa Rosada. En el Congreso y en las legislaturas provinciales, advirtió, la negociación resulta inevitable: “No sale ninguna ley” sin acuerdos.

El planteo se extiende a los presupuestos y a otras normas que requieren mayorías. “La política, aunque a mucha gente no le guste, hay que construir acuerdos”, afirmó Alonso, quien vinculó ese trabajo con la posibilidad de sostener iniciativas de gobierno.

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También marcó un límite institucional para cualquier administración. “El poder hay que distribuirlo, que nadie tiene el poder absoluto”, sostuvo, al defender el rol del Congreso, las legislaturas y los contrapesos propios del sistema republicano.

En una entrevista con Infobae en Vivo, Patricia Bullrich afirmó: “Estoy preparada para ser presidente, pero una tiene que saber esperar su momento”

Equilibrio fiscal, obras y acuerdos externos

En el balance sobre la gestión nacional, la legisladora puso la baja de la inflación entre los resultados que considera centrales. “La baja de la inflación ha sido muy importante y muy determinante para el presente y el futuro de la Argentina”, dijo.

A la vez, señaló que ese avance no alcanza para resolver el conjunto de los problemas económicos y de infraestructura. “Con esto que tenemos hasta acá me parece que no alcanza”, afirmó, antes de plantear la necesidad de revisar gastos y encontrar mecanismos de financiamiento para obras.

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En esa agenda incluyó rutas, autopistas, aeropuertos y conexiones que permitan integrar las distintas regiones del país. Para Alonso, el punto de partida debe ser una regla que ordene las decisiones de todas las fuerzas políticas: “El equilibrio fiscal es un mandamiento”.

La dirigente también cuestionó que Milei no saludara al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y puso el foco en la relación comercial entre ambos países. “Tenemos que llevarnos bien con Brasil”, afirmó.

El último tramo de su análisis estuvo dedicado a la prensa y a los cuestionamientos públicos contra periodistas. “La libertad de expresión es la libertad esencial de la democracia y la república”, sostuvo Alonso, al expresar su preocupación por esos ataques.

En ese marco, defendió la tarea periodística y el derecho de la ciudadanía a recibir información. “La libre información es fundamental”, afirmó la legisladora porteña.

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