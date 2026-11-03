Otra protesta en el Subte: trabajadores liberarán molinetes en la línea A en reclamo por descuentos en los sueldos

Por segunda vez en menos de un mes, habrá una protesta en los subtes de Buenos Aires

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Los metrodelegados liberarán los molinetes este miércoles en la estación San Pedrito de la Línea A para reclamar por descuentos salariales que atribuyen a la concesionaria Emova. La medida volverá a exponer el conflicto entre la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro y la empresa, luego de semanas de denuncias por liquidaciones que el sindicato considera irregulares.

La protesta se concentrará en la terminal de la Línea A, uno de los ramales de la red de subterráneos porteña. El gremio decidió retomar su plan de lucha tras sostener que las quitas aplicadas en los haberes afectan a trabajadores del servicio.

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“Mañana, a partir de las 8:00 hs, realizaremos una apertura de molinetes en la estación San Pedrito de la Línea A, en reclamo por los descuentos salariales que vienen sufriendo lxs compañerxs de dicha línea”, informó Néstor Segovia, titular de AGTSyP.

El sindicato calificó los descuentos como una práctica “persecutoria y extorsiva”. La organización afirmó que existen fallos judiciales que ordenan a Emova desistir de esas deducciones, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

La conducción sindical ya había declarado el estado de alerta y advertido que podía disponer medidas de autodefensa si los pagos no se regularizaban. El foco del reclamo se situó especialmente entre los empleados de la Línea A, donde la organización exigió el pago efectivo de los salarios correspondientes.

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La AGTSyP expresó en un comunicado que la concesionaria mantiene desde hace meses una conducta que el gremio considera hostil hacia el personal. “Nos vemos obligados a retomar el plan de lucha ya que la empresa concesionaria insiste con este accionar persecutorio y extorsivo desde hace meses a pesar de que existen fallos de la justicia que la conminan a desistir de los descuentos”, sostuvo la entidad.

La respuesta de Emova

“Ante el anuncio de una medida de fuerza por parte del sindicato para este miércoles, Emova reafirma que el reclamo carece de fundamento, ya que los haberes fueron liquidados conforme los registros de asistencia del personal. Emova abonó los días trabajados y solamente se descontaron aquellos en los que, conforme los registros existentes, las personas no han prestado los servicios correspondientes”, explicó la empresa tras el anuncio de las medidas de fuerza.

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“Cabe aclarar que, de acuerdo a lo manifestado por la Asociación Gremial, este reclamo involucraría a 19 empleados; menos del 0,5 % de la dotación total de la empresa considerando que en el Subte trabajan 4700 personas”, agregaron.

“Pese a esto, el sindicato en el marco de un proceso electoral interno recurre una vez más a estas medidas injustificadas. No obstante, la empresa se encuentra dispuesta a revisar las situaciones puntuales que así lo requieran”, argumentaron finalmente.

El antecedente de un paro total y las elecciones gremiales

El conflicto salarial se suma a la protesta que paralizó todas las líneas del subte y el Premetro el 20 de octubre. Aquella interrupción comenzó luego de que la Policía de la Ciudad detuviera a un trabajador que levantaba molinetes en la estación Juan Manuel de Rosas, de la Línea B.

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El personal del subte aguarda la entrega de los recibos de sueldo para verificar la correcta liquidación de los haberes.

La protesta escaló cuando otros representantes sindicales intervinieron para impedir el arresto. Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara fueron detenidos inicialmente por personal de la División Subtes, mientras que Sebastián Carrizo, el trabajador que había iniciado la medida, permaneció atrincherado en una oficina de la estación.

Más tarde, la Policía detuvo al delegado Néstor Segovia, quien recuperó la libertad a las 13:00. El referente sindical dijo entonces que había sido arrestado por resistencia a la autoridad y denunció que recibió golpes durante el procedimiento.

El Gobierno de la Ciudad intimó durante aquella jornada a los gremios, Emova y Subterráneos de Buenos Aires a garantizar un servicio mínimo de 50% en cada línea y en el Premetro. La orden fue emitida por la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña mediante la Resolución 1201/SECTE/26, que también alcanzó a la Unión Tranviarios Automotor y a la Asociación de Supervisores de Subterráneos de la República Argentina.

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó las detenciones desde España, donde se encontraba en una visita oficial. “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la Justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”, afirmó.