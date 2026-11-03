Sociedad

El video del trágico momento en el que un argentino y un instructor murieron al caer con un ala delta en Río de Janeiro

Las imágenes son de unas cámaras que iban en el aparato que se estrelló en la playa de São Conrado y dejó dos víctimas fatales. El joven era oriundo de Puerto Deseado y estaba de viaje con amigos

Tragedia en Río de Janeiro: un video mostró el momento del accidente con el ala delta que provocó la muerte de un argentino
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Un video que se conoció en las últimas horas mostró el trágico momento del accidente con un ala delta que provocó la muerte de un turista argentino y un instructor en Río de Janeiro. Las imágenes son de una cámara que iba a bordo del planeador que se estrelló en la playa de São Conrado.

El accidente registrado este lunes dejó como víctimas fatales a un joven argentino de 26 años identificado como Adrián Guillermo Arismendi y a un instructor de nacionalidad brasileña llamado Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos.

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Según informó O Globo, había tres cámaras que grabaron el accidente: dos en el propio ala delta y una tercera instalada en la playa de São Conrado. En las imágenes se puede ver que el instructor parecía tranquilo mientras pilotaba el ala delta. Al prepararse para aterrizar, volaba a baja altitud. Muy cerca del muro del paseo marítimo, giró hacia el mar y el ala delta se inclinó unos 45º, rozando una de sus puntas la arena momentos antes de que ambas chocaran contra la estructura de hormigón.

Los dos heridos fueron atendidos en la playa por los bomberos y trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto, pero no sobrevivieron a sus lesiones.

Un argentino murió en Río de Janeiro tras estrellarse con un ala delta
Las grabaciones recuperadas captaron la maniobra a baja altura que culminó con el impacto del planeador contra el muro de hormigón (Web)

El registro coincide con los testimonios de quienes estaban en la arena al momento del choque. Ana Clara Goulart, una bañista presente en la playa, describió ante los medios locales lo que observó momentos antes: “Los que estábamos en la arena lo encontramos extraño porque volaban muy bajo. Estaban demasiado cerca de nosotros y ya hacía bastante viento. No imaginábamos que se estuvieran cayendo. En un momento dado, el ala delta empezó a girar en el aire. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal y que podía ocurrir un accidente”, declaró.

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Otro testigo, que prefirió no ser identificado, añadió lo que se vivió después del incidente: “Se veía que uno de ellos estaba a punto de morir. Fue devastador, muy triste. Se lo estaban pasando bien, estaban viviendo una aventura, y ni siquiera podían imaginar que ese sería su último aliento”.

El aparato realizó un giro a baja altura y luego se deslizó —maniobra conocida como gliss— antes de colisionar contra la estructura. El punto de impacto presenta un desnivel de al menos 2,5 metros, ya que allí un muro separa el paseo marítimo de la franja de arena, lo que agravó las consecuencias del choque.

Los efectivos llegaron al lugar con unidades del 25° Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), del Grupamento de Operações Aéreas (GOA) y del 3° Grupamento Marítimo (Gmar). Uno de los traslados se realizó con apoyo de aeronave; el otro, por vía terrestre. Ambas víctimas ingresaron al Hospital Municipal Miguel Couto, en el barrio de Gávea, con paro cardiorrespiratorio y en estado crítico. “Las víctimas dieron entrada en la unidad en parada cardiorrespiratoria. A pesar de todos los esfuerzos del equipo médico, lamentablemente no resistieron”, informó la Secretaria Municipal de Saúde en un comunicado oficial.

Primer plano de un joven de cabello corto oscuro y pendientes que sonríe vestido con una sudadera
Adrián Guillermo Arismendi tenía 26 años y era de Puerto Deseado, Santa Cruz

Adrián Arismendi y Rodrigues dos Santos habían despegado desde la rampa de Pedra Bonita, dentro del Parque Nacional da Tijuca, uno de los puntos más reconocidos para la práctica del vuelo libre en la zona sur de la ciudad. El destino era la pista de aterrizaje habilitada sobre la arena de São Conrado, pero durante la aproximación final el equipo no siguió la trayectoria prevista.

Era el primer vuelo en ala delta de Arismendi. El joven, oriundo de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, viajaba a Río de Janeiro con un grupo de amigos que también participaban en la actividad. La práctica de vuelo libre en São Conrado es una de las propuestas turísticas más frecuentes en la ciudad y convoca a visitantes de distintas partes del mundo durante todo el año.

Rodrigues dos Santos, de 45 años, se desempeñaba como piloto del Clube São Conrado de Voo Livre (CSCVL) desde hacía aproximadamente una década. Había asumido el rol de instructor cerca de un año antes, luego de completar todas las etapas de formación exigidas por la institución, según declaró ante la Policía Civil el presidente del club, Bruno Menescal.

El caso quedó a cargo de la comisaría número 15, con jurisdicción sobre Gávea. El equipo utilizado durante el vuelo fue sometido a peritaje para establecer las causas técnicas del incidente, y los investigadores continúan tomando declaraciones a testigos. Menescal sostuvo ante los investigadores que las condiciones meteorológicas eran favorables ese día, aunque no descartó que el instructor haya sufrido un problema de salud repentino durante el vuelo.

Un argentino murió en Río de Janeiro tras estrellarse con un ala delta
La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil confirmó que ni el piloto ni la aeronave poseían certificación técnica oficial

Según informó la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC), ni el piloto ni la aeronave contaban con un certificado de capacidad técnica reconocido por el organismo. En una comunicación enviada al Ministerio Público Federal en mayo de 2026, Fábio Fagundes dos Santos, gerente de Operaciones de la agencia, precisó: “Ni el piloto ni la aeronave poseen un certificado de capacidad técnica reconocido por la ANAC”.

La regulación brasileña clasifica al ala delta y al parapente como actividades deportivas de alto riesgo, y la propia ANAC sostiene que “a los practicantes les corresponde la responsabilidad de gestionar su propio riesgo”. Para realizar vuelos en tándem, el instructor y el club organizador deben contar con habilitación vigente de la Confederación Brasileña de Vuelo Libre (CBVL) y cuota mensual al día, además del uso de equipos aprobados y revisados para vuelos con pasajero. Pese a esos requisitos, el organismo reconoce que tales controles no equivalen a una certificación técnica de la aeronave ni a una garantía estatal sobre la aptitud del piloto.

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