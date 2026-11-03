‘Probably Stolen’ convierte una demo ignorada en uno de los éxitos de Steam

Probably Stolen presenta su tráiler.

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El simulador ciberpunk Probably Stolen pasó de tener una demo con apenas 28 usuarios simultáneos a superar las 500.000 copias vendidas y registrar un pico de más de 152.000 jugadores en Steam. El proyecto de Questing Goose Studio, publicado por tinyBuild el 28 de octubre, también llegó al séptimo puesto entre los productos con mayores ingresos de la tienda de Valve.

Una idea que comenzó con 28 usuarios

Antes de adoptar su nombre definitivo, el proyecto era conocido como Deepspace Emporium. Aquella primera versión ya proponía administrar una tienda en las profundidades de una estación espacial, pero tenía una presentación en pixel art y no consiguió atraer a una audiencia amplia.

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Su demo alcanzó un máximo de 28 jugadores concurrentes. Esa métrica indica cuántas personas están dentro de un juego al mismo tiempo, por lo que no equivale al total de descargas, aunque sirve para medir el interés activo que genera una prueba o un lanzamiento.

La escasa respuesta podía haber terminado con el desarrollo. tinyBuild, sin embargo, detectó potencial en la mecánica central y trabajó con Questing Goose Studio para revisar el proyecto. El equipo abandonó el estilo visual inicial, preparó una presentación más detallada y cambió el nombre a Probably Stolen, con una nueva página de producto en Steam.

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La base jugable se mantuvo. El jugador controla a un antiguo recolector de chatarra que abre una pequeña tienda gracias a un préstamo y debe comprar, vender e intercambiar productos para pagar un alquiler que aumenta de manera constante. La estación está dividida por la riqueza y la corrupción, mientras distintas facciones vigilan las actividades del protagonista.

El negocio depende en buena medida de operaciones situadas en zonas grises de la legalidad. Esa combinación de administración, supervivencia económica y decisiones comerciales fue el elemento que tinyBuild decidió conservar durante la transformación.

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Del Steam Next Fest a 500.000 copias

La versión renovada ganó visibilidad durante la última edición del Steam Next Fest, el evento digital en el que desarrolladores ofrecen demostraciones de próximos lanzamientos. Probably Stolen quedó entre las demos con mejor recepción de esa edición y llegó al estreno con una audiencia mucho mayor que la obtenida por Deepspace Emporium.

El día de su lanzamiento reunió a más de 86.000 personas simultáneamente. La cifra siguió creciendo durante las jornadas posteriores hasta superar las 152.000, mientras más de 136.000 usuarios permanecían conectados al momento del registro citado por las fuentes.

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Las ventas avanzaron al mismo ritmo. Questing Goose Studio informó que Probably Stolen había superado las 500.000 copias pocos días después de su llegada a Steam. El dato resulta especialmente significativo frente a los 28 usuarios concurrentes de la demo original, aunque ambas cifras miden aspectos diferentes: una corresponde a personas conectadas a la vez y la otra, a unidades vendidas.

La recepción de los compradores también fue favorable. El simulador acumuló más de 6.000 reseñas de usuarios y un 96% de valoraciones positivas, suficiente para obtener la categoría de reseñas extremadamente positivas dentro de Steam.

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Probably Stolen

El ascenso frente a Cyberpunk 2077

Probably Stolen también avanzó dentro de la clasificación comercial de Steam, una lista calculada por ingresos y no únicamente por cantidad de copias. En un primer momento ocupó el puesto 12, justo detrás de Cyberpunk 2077, que estaba en el lugar 11.

Durante el fin de semana posterior, el simulador de Questing Goose Studio subió hasta la séptima posición, mientras el RPG de CD Projekt Red descendió al puesto 23. La comparación enfrenta productos de escalas muy distintas, pero permite dimensionar el rendimiento comercial alcanzado por el juego independiente durante sus primeros días.

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El precio promocional de Probably Stolen es de 17,99 dólares hasta el 11 de noviembre. Después de esa fecha, el simulador regresará a su valor habitual de 19,99 dólares en Steam.