Arnold Schwarzenegger vuelve a la Navidad con el tráiler de ‘Misión Bolsa Mágica’

Misión Bolsa Mágica presenta su tráiler.

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Prime Video presentó el tráiler oficial completo de Misión Bolsa Mágica, una comedia de atracos navideños protagonizada por Arnold Schwarzenegger como Santa Claus. La película, que también cuenta con Alan Ritchson y Awkwafina, se estrenará en exclusiva el 2 de diciembre de 2026 en más de 240 países y territorios.

Un robo que amenaza la Navidad

La historia comienza con la desaparición de la bolsa roja de Santa, un objeto indispensable para repartir los regalos durante la noche de Navidad. La responsable es una elfa rebelde interpretada por Awkwafina, quien tiene cuentas pendientes y pone en riesgo la celebración cuando falta poco para la fecha más importante del calendario de Papá Noel.

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Ante la emergencia, Santa busca ayuda fuera de su equipo habitual. Su elegido es un ladrón interpretado por Alan Ritchson, incluido en su Lista de Traviesos. El criminal se suma a la misión acompañado por su hija y reúne a un grupo de cómplices con diferentes habilidades delictivas.

El plan también requiere la participación de elfos y renos. La película utiliza así la estructura de una historia de atracos: un grupo de especialistas debe organizar y ejecutar una operación compleja para recuperar un objeto valioso. En este caso, el botín no es dinero ni una joya, sino la bolsa que permite mantener en marcha el reparto de regalos.

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El conflicto combina elementos de acción, comedia y fantasía navideña. La búsqueda de la bolsa funciona como una carrera contra el tiempo, mientras la alianza entre Santa y un integrante de su lista de personas traviesas introduce el eje de las segundas oportunidades. La trama también gira alrededor de las amistades inesperadas y la necesidad de pedir ayuda cuando una tarea supera incluso a Papá Noel.

Schwarzenegger vuelve al cine navideño

Misión Bolsa Mágica marca el regreso de Schwarzenegger al género navideño después de 30 años. Esta vez ocupa el papel central como Santa Claus, dentro de una historia que cruza el tono familiar de las celebraciones con la planificación de un robo de alto riesgo.

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El personaje de Ritchson aporta el componente criminal de la misión. Santa debe confiar en alguien ubicado en el lado opuesto de sus reglas, mientras el ladrón recibe la oportunidad de participar en una operación cuyo objetivo es salvar la Navidad. La presencia de su hija agrega una relación familiar al grupo encargado de recuperar la bolsa.

Schwarzenegger y Ritchson encabezan una propuesta diseñada alrededor del contraste entre sus personajes. Uno administra el reparto de regalos y representa las normas de la celebración; el otro conoce los métodos necesarios para infiltrarse, reunir cómplices y recuperar un objeto robado. El tráiler plantea que ambos deberán trabajar juntos a pesar de sus diferencias.

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La participación de Awkwafina completa el conflicto principal. Su elfa rebelde no actúa como una amenaza externa sin relación con Santa, sino como alguien que conoce su entorno y arrastra un reclamo personal. Esa conexión explica cómo logra robar la bolsa y obliga al protagonista a recurrir a personas ajenas a su organización habitual.

Misión Bolsa Mágica (Captura de tráiler oficial)

Reparto, dirección y fecha de estreno

Junto con sus tres figuras principales, el elenco incluye a Berkeley James, Michael Cyril Creighton, Liza Koshy, Kyle Mooney y Jane Krakowski. También participa Ken Jeong, dentro del conjunto de personajes humanos y fantásticos involucrados en el plan.

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La dirección está a cargo de Adam Shankman, mientras que el guion fue escrito por Allan Rice. El equipo de producción está integrado por Lawrence Grey, Ben Everard, Reg Tigerman y Dan Spilo. Ritchson también figura entre los productores, además de ocupar uno de los papeles centrales frente a cámara.

La combinación de comedia familiar y película de atracos distingue a Misión Bolsa Mágica de un relato navideño tradicional. Su argumento transforma la entrega de regalos en una operación que depende de ladrones, elfos, renos y un Santa obligado a trabajar con uno de los nombres de su propia lista de traviesos.

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Misión Bolsa Mágica estará disponible exclusivamente en Prime Video desde el 2 de diciembre, con lanzamiento simultáneo previsto en más de 240 países y territorios.