Malditos Nerds

Arnold Schwarzenegger vuelve a la Navidad con el tráiler de ‘Misión Bolsa Mágica’

La película dirigida por Adam Shankman llegará el 2 de diciembre a Prime Video en más de 240 países y territorios

Misión Bolsa Mágica presenta su tráiler.
Guardar

Prime Video presentó el tráiler oficial completo de Misión Bolsa Mágica, una comedia de atracos navideños protagonizada por Arnold Schwarzenegger como Santa Claus. La película, que también cuenta con Alan Ritchson y Awkwafina, se estrenará en exclusiva el 2 de diciembre de 2026 en más de 240 países y territorios.

Un robo que amenaza la Navidad

La historia comienza con la desaparición de la bolsa roja de Santa, un objeto indispensable para repartir los regalos durante la noche de Navidad. La responsable es una elfa rebelde interpretada por Awkwafina, quien tiene cuentas pendientes y pone en riesgo la celebración cuando falta poco para la fecha más importante del calendario de Papá Noel.

PUBLICIDAD

Ante la emergencia, Santa busca ayuda fuera de su equipo habitual. Su elegido es un ladrón interpretado por Alan Ritchson, incluido en su Lista de Traviesos. El criminal se suma a la misión acompañado por su hija y reúne a un grupo de cómplices con diferentes habilidades delictivas.

El plan también requiere la participación de elfos y renos. La película utiliza así la estructura de una historia de atracos: un grupo de especialistas debe organizar y ejecutar una operación compleja para recuperar un objeto valioso. En este caso, el botín no es dinero ni una joya, sino la bolsa que permite mantener en marcha el reparto de regalos.

PUBLICIDAD

El conflicto combina elementos de acción, comedia y fantasía navideña. La búsqueda de la bolsa funciona como una carrera contra el tiempo, mientras la alianza entre Santa y un integrante de su lista de personas traviesas introduce el eje de las segundas oportunidades. La trama también gira alrededor de las amistades inesperadas y la necesidad de pedir ayuda cuando una tarea supera incluso a Papá Noel.

Schwarzenegger vuelve al cine navideño

Misión Bolsa Mágica marca el regreso de Schwarzenegger al género navideño después de 30 años. Esta vez ocupa el papel central como Santa Claus, dentro de una historia que cruza el tono familiar de las celebraciones con la planificación de un robo de alto riesgo.

El personaje de Ritchson aporta el componente criminal de la misión. Santa debe confiar en alguien ubicado en el lado opuesto de sus reglas, mientras el ladrón recibe la oportunidad de participar en una operación cuyo objetivo es salvar la Navidad. La presencia de su hija agrega una relación familiar al grupo encargado de recuperar la bolsa.

Schwarzenegger y Ritchson encabezan una propuesta diseñada alrededor del contraste entre sus personajes. Uno administra el reparto de regalos y representa las normas de la celebración; el otro conoce los métodos necesarios para infiltrarse, reunir cómplices y recuperar un objeto robado. El tráiler plantea que ambos deberán trabajar juntos a pesar de sus diferencias.

La participación de Awkwafina completa el conflicto principal. Su elfa rebelde no actúa como una amenaza externa sin relación con Santa, sino como alguien que conoce su entorno y arrastra un reclamo personal. Esa conexión explica cómo logra robar la bolsa y obliga al protagonista a recurrir a personas ajenas a su organización habitual.

Misión Bolsa Mágica (Captura de tráiler oficial)
Misión Bolsa Mágica (Captura de tráiler oficial)

Reparto, dirección y fecha de estreno

Junto con sus tres figuras principales, el elenco incluye a Berkeley James, Michael Cyril Creighton, Liza Koshy, Kyle Mooney y Jane Krakowski. También participa Ken Jeong, dentro del conjunto de personajes humanos y fantásticos involucrados en el plan.

La dirección está a cargo de Adam Shankman, mientras que el guion fue escrito por Allan Rice. El equipo de producción está integrado por Lawrence Grey, Ben Everard, Reg Tigerman y Dan Spilo. Ritchson también figura entre los productores, además de ocupar uno de los papeles centrales frente a cámara.

La combinación de comedia familiar y película de atracos distingue a Misión Bolsa Mágica de un relato navideño tradicional. Su argumento transforma la entrega de regalos en una operación que depende de ladrones, elfos, renos y un Santa obligado a trabajar con uno de los nombres de su propia lista de traviesos.

Misión Bolsa Mágica estará disponible exclusivamente en Prime Video desde el 2 de diciembre, con lanzamiento simultáneo previsto en más de 240 países y territorios.

Temas Relacionados

malditos-nerdsArnold SchwarzeneggerMisión Bolsa MágicaPrime Videomalditos-nerds-peliculaspeliculas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Frostpunk 2: The Surge’ llegará en 2026 con una nueva historia bajo el hielo

Su campaña añadirá un recurso para automatizar ciudades y tecnologías capaces de aprovechar las ventiscas

‘Frostpunk 2: The Surge’ llegará en 2026 con una nueva historia bajo el hielo

El tráiler de Drawquarium se vuelve viral por su mensaje contra la IA generativa

El debut de Kaleb se estrenará para PC, nos permite dibujar peces, trasladarlos a un acuario y cuidarlos

El tráiler de Drawquarium se vuelve viral por su mensaje contra la IA generativa

‘Probably Stolen’ convierte una demo ignorada en uno de los éxitos de Steam

El simulador de tiendas de Questing Goose Studio vendió más de 500.000 copias y llegó a reunir 152.000 jugadores simultáneos

‘Probably Stolen’ convierte una demo ignorada en uno de los éxitos de Steam

‘Kirby Air Riders’ pierde su evento de Halloween mientras Nintendo corrige un fallo

Regresará para que los jugadores puedan conseguir las recompensas, aunque todavía no tiene nueva fecha

‘Kirby Air Riders’ pierde su evento de Halloween mientras Nintendo corrige un fallo

Escape from Playtime y el camino correcto para reinventar la fórmula ganadora

Entre juguetes malignos y compañeros en peligro, el título de Mob Entertainment convierte el trabajo en equipo en una divertida pesadilla cooperativa

Escape from Playtime y el camino correcto para reinventar la fórmula ganadora

ANIME

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

‘Dragon Ball Super: Beerus’ estrena tráiler y confirma su llegada el 11 de octubre

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

PELÍCULAS

REVIEW | Wildwood: El Bosque Salvaje - La película más ambiciosa del estudio Laika

REVIEW | Wildwood: El Bosque Salvaje - La película más ambiciosa del estudio Laika

Vincent Cassel protagoniza ‘Quasimodo: el alma de París’, el nuevo thriller de Netflix

Tony Gilroy regresa al cine con Pedro Pascal en el primer tráiler de ‘Behemoth’

La película de ‘Elden Ring’ costará hasta 200 millones y será el mayor proyecto de A24

El nuevo tráiler de ‘Duna: Parte Tres’ muestra a los herederos de Paul y Chani

SERIES

Dafne Keen debuta como Artemisa en el tráiler de ‘Percy Jackson’ temporada 3

Dafne Keen debuta como Artemisa en el tráiler de ‘Percy Jackson’ temporada 3

Debora Cahn continuará ‘La diplomática’ en Netflix con una quinta temporada

Hideo Kojima revela el primer adelanto del anime ‘Death Stranding Isolations’

‘Orgullo y prejuicio’ vuelve con Emma Corrin y Jack Lowden en una miniserie de Netflix

Entrevistamos a Jack Alcott, Nona Parker Johnson y Bokeem Woodbine, estrellas de Dexter: Resurrection