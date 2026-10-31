Cande Vetrano se lució con un vestido turquesa en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Cande Vetrano, según pudo saber Teleshow, fue la testigo de Lali Espósito en su casamiento con Pedro Rosemblat (RSFotos)

Guardar

CLali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado en una vieja casona del barrio de San Telmo, en una ceremonia íntima que reunió a un grupo selecto de personas cercanas a la pareja. Entre los presentes, Cande Vetrano, que según pudo saber Teleshow fue testigo de la cantante, fue una de las figuras más destacadas, con un look diseñado especialmente por Camila Romano.

La amistad entre Vetrano y Espósito se remonta a 2003, cuando ambas compartieron elenco en Rincón de Luz. La boda se celebró tras meses de planificación desde el compromiso anunciado por la pareja en enero de este año. Para la ocasión, Vetrano lució un vestido turquesa confeccionado a medida en gasa de seda natural, con cuello halter, espalda descubierta y una silueta irregular que acaparó miradas.

PUBLICIDAD

La elección del turquesa no fue arbitraria. Romano explicó en declaraciones a Teleshow que el color respondía al concepto estético definido para toda la ceremonia: una inspiración en el verano italiano. “Elegimos un color turquesa, ya que la ceremonia y todo el contexto estaba inspirado en un verano italiano”, señaló la diseñadora, quien además destacó que debía tener “mucha presencia” y que ese tono le queda “increíble” a Vetrano.

El vestido estuvo a cargo de Camila Romano

El proceso creativo buscó conciliar dos sensaciones. “Decidimos que sea algo lánguido pero sexy, con un color con mucha presencia”, describió Romano. La elección de la tela también respondió a ese objetivo: “La gasa tenía mucha textura, que eso le daba como el vuelo y la frescura que queríamos generar con los volados para darle como un toque más sensual”, detalló la diseñadora sobre el material utilizado en la confección.

PUBLICIDAD

La prenda combinó varias capas superpuestas con volados, alforzas y recortes que aportaron movimiento a la silueta. Para completar la propuesta, Romano incorporó detalles en rojo que vinculó directamente con la personalidad de la actriz. “Lo combinamos con detalles rojos para darle esa impronta que tiene Cande, tan fresca, tan joven y tan sexy”, indicó.

“Me encantó vestir a Cande y que me elija en una ocasión tan especial y tan importante para ella, que es ser testigo de su íntima amiga Lali”, expresó la diseñadora en diálogo con este medio.

El boceto del vestido que usó Vetrano para el casamiento de su amiga

El proceso de creación quedó documentado desde el boceto original —firmado bajo la etiqueta “para Cande”— hasta las instancias de prueba, donde se registró el trabajo sobre la estructura de la gasa y los recortes laterales que permiten el movimiento de las capas en la falda.

PUBLICIDAD

En las fotografías de la llegada a la celebración, Vetrano completó el look con una cartera roja y sandalias del mismo tono, en línea con los detalles definidos por Romano. La parte trasera del vestido exhibió la espalda descubierta y un cuello halter rematado con una cinta larga de la misma gasa turquesa, que cayó sobre la espalda como sello final del diseño.

El festejo estuvo rodeado de estrictas medidas de seguridad que incluyeron el corte total de la calle donde se realizó el evento, vallas y personal de seguridad para resguardar la privacidad de los presentes.

Entre los invitados que se dieron cita en San Telmo estuvieron Dillom, rapero del círculo íntimo de la cantante; Juliana Gattas, integrante de Miranda!; Anita Espósito, hermana de la novia, junto a Majo Riera y el pequeño Santino; y Mery del Cerro, acompañada por Meme Bouquet. También asistieron Ofelia Fernández y Marcos Aramburu, Tomás Rebord con su pareja Sugus, Justina Bustos, Damián Betulaar y los bailarines Nicolás Merlin y Kotho Núñez. Uno de los presentes que no pasó inadvertido fue Peter Lanzani, expareja de la cantante. Benjamín Rojas, quien compartió con Espósito el universo de Cris Morena, también estuvo en la celebración.

PUBLICIDAD