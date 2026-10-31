Teleshow

Cande Vetrano se lució con un vestido turquesa en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Camila Romano fue la diseñadora elegida por la actriz para llevar adelante la tarea de confeccionar la prenda para la boda de la cantante. Su palabra a Teleshow acerca de los secretos detrás del conjunto

Una mujer con vestido turquesa, gafas de sol y zapatos rojos camina por la calle junto a un automóvil y un micrófono de televisión
Cande Vetrano, según pudo saber Teleshow, fue la testigo de Lali Espósito en su casamiento con Pedro Rosemblat (RSFotos)
Guardar

CLali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado en una vieja casona del barrio de San Telmo, en una ceremonia íntima que reunió a un grupo selecto de personas cercanas a la pareja. Entre los presentes, Cande Vetrano, que según pudo saber Teleshow fue testigo de la cantante, fue una de las figuras más destacadas, con un look diseñado especialmente por Camila Romano.

La amistad entre Vetrano y Espósito se remonta a 2003, cuando ambas compartieron elenco en Rincón de Luz. La boda se celebró tras meses de planificación desde el compromiso anunciado por la pareja en enero de este año. Para la ocasión, Vetrano lució un vestido turquesa confeccionado a medida en gasa de seda natural, con cuello halter, espalda descubierta y una silueta irregular que acaparó miradas.

PUBLICIDAD

La elección del turquesa no fue arbitraria. Romano explicó en declaraciones a Teleshow que el color respondía al concepto estético definido para toda la ceremonia: una inspiración en el verano italiano. “Elegimos un color turquesa, ya que la ceremonia y todo el contexto estaba inspirado en un verano italiano”, señaló la diseñadora, quien además destacó que debía tener “mucha presencia” y que ese tono le queda “increíble” a Vetrano.

Una mujer con un vestido celeste y bolso rojo camina de espaldas por una calle ante la presencia de guardias y vallas metálicas
El vestido estuvo a cargo de Camila Romano

El proceso creativo buscó conciliar dos sensaciones. “Decidimos que sea algo lánguido pero sexy, con un color con mucha presencia”, describió Romano. La elección de la tela también respondió a ese objetivo: “La gasa tenía mucha textura, que eso le daba como el vuelo y la frescura que queríamos generar con los volados para darle como un toque más sensual”, detalló la diseñadora sobre el material utilizado en la confección.

PUBLICIDAD

La prenda combinó varias capas superpuestas con volados, alforzas y recortes que aportaron movimiento a la silueta. Para completar la propuesta, Romano incorporó detalles en rojo que vinculó directamente con la personalidad de la actriz. “Lo combinamos con detalles rojos para darle esa impronta que tiene Cande, tan fresca, tan joven y tan sexy”, indicó.

Me encantó vestir a Cande y que me elija en una ocasión tan especial y tan importante para ella, que es ser testigo de su íntima amiga Lali”, expresó la diseñadora en diálogo con este medio.

El vestido de Cande Vetrano para el casamiento de Lali Espósito
El boceto del vestido que usó Vetrano para el casamiento de su amiga

El proceso de creación quedó documentado desde el boceto original —firmado bajo la etiqueta “para Cande”— hasta las instancias de prueba, donde se registró el trabajo sobre la estructura de la gasa y los recortes laterales que permiten el movimiento de las capas en la falda.

En las fotografías de la llegada a la celebración, Vetrano completó el look con una cartera roja y sandalias del mismo tono, en línea con los detalles definidos por Romano. La parte trasera del vestido exhibió la espalda descubierta y un cuello halter rematado con una cinta larga de la misma gasa turquesa, que cayó sobre la espalda como sello final del diseño.

El festejo estuvo rodeado de estrictas medidas de seguridad que incluyeron el corte total de la calle donde se realizó el evento, vallas y personal de seguridad para resguardar la privacidad de los presentes.

Entre los invitados que se dieron cita en San Telmo estuvieron Dillom, rapero del círculo íntimo de la cantante; Juliana Gattas, integrante de Miranda!; Anita Espósito, hermana de la novia, junto a Majo Riera y el pequeño Santino; y Mery del Cerro, acompañada por Meme Bouquet. También asistieron Ofelia Fernández y Marcos Aramburu, Tomás Rebord con su pareja Sugus, Justina Bustos, Damián Betulaar y los bailarines Nicolás Merlin y Kotho Núñez. Uno de los presentes que no pasó inadvertido fue Peter Lanzani, expareja de la cantante. Benjamín Rojas, quien compartió con Espósito el universo de Cris Morena, también estuvo en la celebración.

Temas Relacionados

Cande VetranoLali EspósitoPedro RosemblatModaCamila Romano

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: quiénes son los invitados a la boda

La pareja celebró su amor con una ceremonia íntima en el corazón del barrio más antiguo de la ciudad de Buenos Aires y lo hicieron rodeados de sus amigos más cercanos y familiares

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: quiénes son los invitados a la boda

La gran historia de amor de Marcela Giorgi y Mario Mazzone: del piropo en el pase a la dura despedida

La pareja se conoció en los pasillos de FM Horizonte y vivieron su amor por ocho años, hasta que el periodista de TN y El Trece murió en el año 2007. Hoy falleció la locutora de Radio Mitre

La gran historia de amor de Marcela Giorgi y Mario Mazzone: del piropo en el pase a la dura despedida

Murió a los 61 años Marcela Giorgi, histórica locutora de Radio Mitre

La noticia la confirmó su amiga Mariel Di Lenarda al aire de la emisora: “Es la noticia que nunca quisimos dar”, describió al borde de las lágrimas

Murió a los 61 años Marcela Giorgi, histórica locutora de Radio Mitre

Soledad Silveyra contó cómo se recupera de sus fracturas y anticipó su vuelta al teatro: “No les puedo decir lo que sufrí”

Luego de pasar 23 días internada por lesiones en la pelvis y el sacro, la actriz relató los avances de la rehabilitación y reveló que tiene dos propuestas para regresar a las tablas en 2027

Soledad Silveyra contó cómo se recupera de sus fracturas y anticipó su vuelta al teatro: “No les puedo decir lo que sufrí”

Mirtha Legrand hizo su primera salida tras su internación: fue al cumpleaños de Marcela Tinayre en Barrio Parque

La diva llegó en auto, muy sonriente y acompañada por su nuevo chofer, a la celebración de su hija con temática de Halloween que reunió a un círculo íntimo de familiares y amigos

Mirtha Legrand hizo su primera salida tras su internación: fue al cumpleaños de Marcela Tinayre en Barrio Parque

AMÉRICA

Halloween en La Habana: cómo los jóvenes cubanos celebran una festividad ajena en medio de la escasez

Halloween en La Habana: cómo los jóvenes cubanos celebran una festividad ajena en medio de la escasez

Estados Unidos reitera recompensa de $10 millones por información que permita capturar al hondureño alias “El Porky”

Panamá exportó bienes por más de USD 822 millones durante los primeros nueve meses de 2026

República Dominicana registra 474 casos de dengue en lo que va de 2026

En un ataque armado hieren a dos militares en el límite entre Ixchiguán y Tajumulco en Guatemala

MALDITOS NERDS

‘Adorable Adventures’ llegará a Nintendo Switch 2 con la actualización ‘Family Fun’

‘Adorable Adventures’ llegará a Nintendo Switch 2 con la actualización ‘Family Fun’

La reina final de ‘The Dark Queen of Mortholme’ hara su llegada a consolas

‘Leaf Blower Co.’ llegará a consolas con campaña, mejoras y juego libre

HoYoverse lanzará ‘Petit Planet’ gratis en PC y móviles el 4 de diciembre

MAGES. revela la fecha de ‘Seeker Eye’, el nuevo horror de los autores de ‘Steins;Gate’

DEPORTES

Villa María pone en marcha el octavo Challenger del año en Argentina: una temporada récord para el tenis nacional

Villa María pone en marcha el octavo Challenger del año en Argentina: una temporada récord para el tenis nacional

Escándalo con un tenista argentino en Guayaquil: se hartó del estado de la cancha y abandonó el partido

Revelaron los primeros detalles de la repentina salida de Esteban Ocon de Haas en pleno Gran Premio de México: el cruce por radio

En medio de una explosiva versión sobre la salida de Esteban Ocon, comenzó la danza de nombres en Haas rumbo al Gran Premio de Interlagos

Shock en la Fórmula 1: Haas bajó a Esteban Ocon de su butaca para el Gran Premio de México y estallaron los rumores