Sociedad

La Iglesia presentó el spot oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina

La pieza audiovisual hace foco en el lema oficial y en una suerte de “bienvenida 360”, con el fin de darle una impronta federal al hecho histórico

La Iglesia argentina dio a conocer el spot oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, desde el domingo 8 al miércoles 11 de noviembre
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La Iglesia lanzó hoy el spot oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, con un mensaje promocional y de bienvenida a la visita del pontífice, que tendrá lugar del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre.

Con la consigna “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”, que es el lema del viaje apostólico del obispo de Roma en su próxima estadía en el país, el video presenta una estructura narrativa que tiene como disparador la interpretación bíblica de Marcos 16,15, exhortando a los seguidores del culto cristiano a que “Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia”.

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Bienvenidos los que sueñan/ Bienvenidos los que enseñan/ Bienvenidos los que aprenden/ Bienvenidos los que cuidan/ Bienvenidos los que inspiran...”, recita una voz en off durante la secuencia, que extiende un cálido saludo de diversos perfiles de personas atraídas por la figura de León XIV.

Bienvenidos los creyentes. Bienvenidos los oyentes. Bienvenidos de corazón. Bienvenidos de espíritu. Del 8 al 11 de noviembre, León XIV en Argentina. Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, finaliza el mensaje.

El video promocional salió a la luz en la tarde de este sábado, luego de compartirlo en las redes sociales el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), padre Máximo Jurcinovic.

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Según pudo saber Infobae, la campaña se trata de una “bienvenida 360”. Conceptualmente, en lugar de presentar un saludo dirigido al pontífice, la pieza propone que sea el Papa León XIV quien les dé la bienvenida a los argentinos.

Texto blanco con la frase «Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la Buena Noticia. Marcos 16, 15» sobre un fondo de cielo azul con nubes
La imagen inicial del spot oficial de la visita de León XIV en Argentina.

El spot integra una serie de videos con personas y realidades distintas, que intentarán ilustrar el sentir popular del acontecimiento religioso. Quienes aparecen en pantalla son voluntarios que se sumaron al mensaje oficial por la visita histórica.

El comercial se filmó en un variopinto conjunto de lugares, desde el norte del país a la Patagonia. Se incluyeron locaciones como Tilcara, Purmamarca, Bariloche, Isla Maciel, y las tres sedes donde el pontífice dará su mensaje apostólico, Córdoba, Luján y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo apunta a dar una dimensión federal a la llegada de León XIV, y mostrar que la visita impactará en todo el territorio argentino.

El spot estuvo a cargo de la agencia de publicidad Mercado McCann, elegida mediante un concurso. Tras resultar ganadora, la firma informó que no cobraría por sus servicios. La agencia desarrolló el concepto de campaña, mientras que la productora Poster realizó la filmación.

Las ideas fuerza de la visita de León XIV

Bienvenidos todos” es una expresión que, según la información oficial divulgada por la Iglesia, remite al “corazón hospitalario de Dios que invita a todos los pueblos a celebrar con Él”, y define a Jesús como una “presencia hospitalaria de Dios en la historia”. “Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré”, señala el profeta en un pasaje del libro de Mateo.

En lo que respecta a “vayan y anuncien”, la Iglesia impulsa renovar “su respuesta al mandato misionero que Jesús hace a sus discípulos” en el evangelio de San Marcos. “La Iglesia se siente urgida por la voz del Resucitado a salir a los cruces de los caminos e invitar a todos los que encuentren para que nadie quede fuera del banquete. La misión implica salir de nosotros mismos, por eso siempre es movimiento”, señalan desde el sitio oficial de la visita.

En su mensaje para la 100.ª jornada misionera, León XIV se refirió a ese punto: “La Buena Nueva que estamos enviados a anunciar al mundo no es un ideal abstracto: es el Evangelio del amor fiel de Dios, encarnado en el rostro y en la vida de Jesucristo. La misión de los discípulos y de toda la Iglesia es la prolongación, en el Espíritu Santo, de la misión de Cristo; una misión que nace del amor, se vive en el amor y conduce al amor”.

La visita papal incluirá encuentros con jóvenes, trabajadores, empresarios y líderes sociales
La visita papal incluirá encuentros con jóvenes, trabajadores, empresarios y líderes sociales

Faltan 8 días para la llegada Robert Prevost al suelo nacional, tras superar exitosamente un tratamiento e intervención quirúrgica contra el cáncer. En sus tres días de viaje, el Papa visitará al Cottolengo Don Orione, dará misas en Palermo, Lujan y la ciudad de Córdoba. Tendrá una visita oficial a la Casa Rosada y un evento protocolar con el “círculo rojo” local en el Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner).

En otra jornada, se encontrará con sindicalistas, empresarios y líderes sociales en el marco de un encuentro con “el mundo del trabajo”, en la Universidad Católica Argentina (UCA), y protagonizará una Vigilia de Oración con los jóvenes en el Monumento a los Españoles.

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