Panamá exportó bienes por más de USD 822 millones durante los primeros nueve meses de 2026

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los productos panameños, con compras por USD 137,3 millones durante los primeros nueve meses del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las exportaciones de bienes de Panamá alcanzaron USD 822,4 millones entre enero y septiembre de 2026, un incremento de 9% frente al mismo período del año anterior.

El resultado representa USD 67,7 millones adicionales en ventas internacionales, según las cifras del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), elaboradas con información del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

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El crecimiento se explica por el comportamiento de distintos productos agrícolas, pesqueros e industriales, que mantienen presencia en los mercados internacionales.

Al incorporar otros USD 335,3 millones correspondientes a exportaciones de valor agregado desde regímenes especiales, la oferta exportable total asciende a USD 1.157,8 millones, un aumento interanual de 17,2%.

Los camarones congelados encabezaron las exportaciones de bienes de Panamá, con ventas por USD 84,7 millones y una participación de 10,3% en el total registrado. Cortesía MICI

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que el incremento de las ventas al exterior genera actividad económica adicional para empresas de transporte, logística y proveedores.

Según el funcionario, los USD 67,7 millones adicionales reflejan una mayor demanda de productos panameños y movimiento en los servicios vinculados al comercio internacional.

Los datos del tablero oficial de exportaciones muestran que la industria encabezó las ventas con USD 302,7 millones, seguida del sector agrícola, con USD 190,9 millones.

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La pesca aportó USD 178,2 millones, mientras que la agroindustria registró USD 150,8 millones, completando los cuatro principales grupos de actividad exportadora.

Las exportaciones de banano alcanzaron USD 79,4 millones entre enero y septiembre de 2026, convirtiéndose en uno de los principales productos vendidos por Panamá en el exterior. Agecnia de prensa-archivo

Entre los productos más vendidos sobresalen los camarones congelados, con USD 84,7 millones, equivalentes al 10,3% del total registrado. Le siguen las bananas frescas, con USD 79,4 millones y una participación de 9,6%, mientras el aceite de palma en bruto generó USD 46 millones, según la clasificación arancelaria.

La madera de teca en bruto también figura entre los principales rubros, con USD 39,4 millones en exportaciones, seguida de desperdicios de fundición de hierro o acero, con USD 34 millones.

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Los medicamentos preparados para usos terapéuticos aportaron USD 30,9 millones, reflejando la participación de productos farmacéuticos en las ventas externas.

Otros bienes destacados incluyen grasas y aceites de pescado, con USD 28,2 millones, desperdicios de oro o de chapado de oro, con USD 24,7 millones, y otras grasas animales, con USD 22,7 millones. También aparecen el azúcar de caña, la harina de pescado, la carne bovina y el café, entre los productos comercializados.

El ministro Julio Moltó destacó que el crecimiento de las exportaciones también genera actividad económica para empresas de transporte, logística y proveedores nacionales. EFE/Carlos Lemos

En cuanto a los destinos, Estados Unidos encabezó las compras con USD 137,3 millones, seguido de China-Taiwán, con USD 102,1 millones. La Zona Libre de Colón aparece con USD 66,4 millones, mientras Países Bajos recibió USD 59,7 millones e India USD 51,9 millones en mercancías panameñas.

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La distribución geográfica también incluye Costa Rica, con USD 39,4 millones; China continental, con USD 28,7 millones; y México, con USD 28 millones. Dinamarca registró USD 26,9 millones y Alemania USD 19,2 millones, lo que evidencia la presencia de la oferta nacional en distintos mercados de América, Asia y Europa.

El comportamiento mensual muestra variaciones importantes durante los primeros nueve meses de 2026. Las exportaciones comenzaron con USD 65,8 millones en enero y USD 66,4 millones en febrero, antes de alcanzar USD 118,5 millones en marzo, uno de los resultados más altos del período.

Durante abril y mayo se registraron USD 92,6 millones y USD 92,1 millones, respectivamente. Junio cerró con USD 99,1 millones y julio alcanzó USD 120,3 millones, el mayor monto mensual del período, mientras agosto y septiembre reportaron USD 83,4 millones y USD 84,2 millones.

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La oferta exportable total de Panamá alcanzó USD 1.157,8 millones al incorporar las operaciones de regímenes especiales, lo que representa un incremento interanual de 17,2%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por tipo de acuerdo comercial, el tratado de libre comercio representó USD 173,1 millones, seguido de las operaciones sin tratado, con USD 165,4 millones. El tratado de promoción comercial aportó USD 137,3 millones y el acuerdo de asociación con la Unión Europea registró USD 129 millones.

En la clasificación por bloques comerciales, las operaciones sin bloque comercial concentraron USD 501,3 millones, seguidas de la Unión Europea, con USD 129 millones.

El Mercado Común Centroamericano (MCCA) representó USD 90,2 millones, mientras la ALADI alcanzó USD 75 millones, según el tablero de INTELCOM.

El informe también destaca el crecimiento de 43,8% en las exportaciones de valor agregado desde regímenes especiales, que sumaron USD 335,3 millones. Este componente registró una expansión superior a la de las exportaciones registradas y contribuyó a elevar el crecimiento de la oferta exportable total hasta 17,2%.

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Moltó señaló que la incorporación de productos con mayor valor agregado amplía las oportunidades comerciales para las empresas panameñas y facilita el acceso a compradores internacionales.

Julio fue el mes de mayor actividad exportadora de 2026 hasta septiembre, con ventas registradas por USD 120,3 millones, seguido de marzo, con USD 118,5 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El MICI también destacó sus actividades de promoción, incluidas ruedas de negocios, misiones comerciales y encuentros con compradores, destinadas a fortalecer las ventas externas.

Las cifras corresponden al informe de desempeño exportador actualizado a septiembre de 2026. Los resultados muestran una expansión tanto de las exportaciones registradas como de las operaciones de regímenes especiales, aunque ambas categorías presentan ritmos de crecimiento diferentes y deben distinguirse al evaluar el comportamiento del comercio exterior panameño.

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