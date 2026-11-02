En fotos: El Día de los Canchules, la fiesta comunitaria que mantiene viva la memoria ancestral en El Salvador

La conmemoración, realizada cada 1 de noviembre en el departamento de Sonsonate, preserva la memoria de quienes murieron mediante rezos, visitas a los hogares y el intercambio de alimentos tradicionales (Foto cortesía Ministerio de Cultura)

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En Nahuizalco, departamento de Sonsonate, cada 1 de noviembre se celebra el Día de los Canchules, una tradición en la que las familias honran a sus seres queridos fallecidos para preservar su memoria.Durante la jornada, niños y adultos recorren las viviendas y repiten una frase transmitida entre generaciones: «Ángeles somos, del cielo venimos, pidiendo canchules para nuestro camino».

Después de rezar por los difuntos, los visitantes reciben alimentos de los altares. De acuerdo con la alcaldía local y datos de la Universidad de El Salvador, las familias preparan esos espacios con flores, velas, fotografías y comida tradicional, en una celebración que reúne memoria, fe y convivencia comunitaria.

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Los niños y adultos recorren las viviendas de Nahuizalco y piden canchules con una frase tradicional (Foto cortesía Ministerio de Cultura)

Los participantes rezan por los difuntos antes de recibir comida de los altares, siguiendo una práctica transmitida entre generaciones durante esta fecha en Sonsonate, como parte de la celebración local anual (Foto cortesía Ministerio de Cultura)

Las familias preparan altares con flores, velas y comida tradicional para mantener viva la memoria comunitaria (Foto cortesía Ministerio de Cultura)

Nahuizalco celebra el Día de los Canchules con altares, rezos y comida para recordar a sus difuntos (Foto cortesía Ministerio de Cultura)

El ayote en miel es una de las preparaciones más comunes a repartir en la fecha, las comunidades organizadas lo preparan para los locales y visitantes (Foto cortesía Alcaldía Municipal de Sonsonate Norte)

La celebración salvadoreña mantiene viva una petición que pasa de generación en generación: los participantes se presentan como ángeles y solicitan ofrendas para continuar su recorrido por la localidad cada año (Foto cortesía Alcaldía Municipal de Sonsonate Norte)

Flores, velas y fotografías: así preparan las familias de Nahuizalco los altares del Día de los Canchules (Foto cortesía Alcaldía Municipal de Sonsonate Norte)

La costumbre del 1 de noviembre combina recuerdos, fe y encuentro vecinal, mientras los habitantes reciben a quienes llegan a rezar por sus seres queridos que ya partieron en comunidad (Foto cortesía Alcaldía Municipal de Sonsonate Norte)

En Sonsonate, una costumbre arraigada convierte ese día en un recorrido por viviendas adornadas con velas, fotografías y ofrendas. Así se preserva la memoria de quienes ya no están (Foto cortesía ciudadana)

La fe y el sincretismo se unen cada 1 de noviembre en Sonsonate (Foto cortesía)

Así es la tradición de los Canchules en Nahuizalco (Foto cortesía Alcaldía Municipal de Sonsonate Norte)

La festividad tradicional de noviembre une al pueblo de Sonsonate para honrar a los fallecidos mediante oraciones comunitarias, recibiendo ofrendas preparadas con esmero que mantienen viva la memoria de ancestros queridos (Foto cortesía Alcaldía Municipal de Sonsonate Norte)