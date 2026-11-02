El Salvador

En fotos: El Día de los Canchules, la fiesta comunitaria que mantiene viva la memoria ancestral en El Salvador

Flores, fotografías, luces y comida tradicional visten las casas de Nahuizalco durante una arraigada costumbre en Sonsonate dedicada a honrar a los difuntos. A cambio de plegarias por las almas de sus seres queridos, las familias abren sus puertas a la comunidad para repartir alimentos

La conmemoración, realizada cada 1 de noviembre en el departamento de Sonsonate, preserva la memoria de quienes murieron mediante rezos, visitas a los hogares y el intercambio de alimentos tradicionales (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
La conmemoración, realizada cada 1 de noviembre en el departamento de Sonsonate, preserva la memoria de quienes murieron mediante rezos, visitas a los hogares y el intercambio de alimentos tradicionales (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Guardar

En Nahuizalco, departamento de Sonsonate, cada 1 de noviembre se celebra el Día de los Canchules, una tradición en la que las familias honran a sus seres queridos fallecidos para preservar su memoria.Durante la jornada, niños y adultos recorren las viviendas y repiten una frase transmitida entre generaciones: «Ángeles somos, del cielo venimos, pidiendo canchules para nuestro camino».

Después de rezar por los difuntos, los visitantes reciben alimentos de los altares. De acuerdo con la alcaldía local y datos de la Universidad de El Salvador, las familias preparan esos espacios con flores, velas, fotografías y comida tradicional, en una celebración que reúne memoria, fe y convivencia comunitaria.

PUBLICIDAD

Los niños y adultos recorren las viviendas de Nahuizalco y piden canchules con una frase tradicional (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Los niños y adultos recorren las viviendas de Nahuizalco y piden canchules con una frase tradicional (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Los participantes rezan por los difuntos antes de recibir comida de los altares, siguiendo una práctica transmitida entre generaciones durante esta fecha en Sonsonate, como parte de la celebración local anual (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Los participantes rezan por los difuntos antes de recibir comida de los altares, siguiendo una práctica transmitida entre generaciones durante esta fecha en Sonsonate, como parte de la celebración local anual (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Las familias preparan altares con flores, velas y comida tradicional para mantener viva la memoria comunitaria (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Las familias preparan altares con flores, velas y comida tradicional para mantener viva la memoria comunitaria (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Nahuizalco celebra el Día de los Canchules con altares, rezos y comida para recordar a sus difuntos (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Nahuizalco celebra el Día de los Canchules con altares, rezos y comida para recordar a sus difuntos (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
El ayote en miel es una de las preparaciones más comunes a repartir en la fecha, las comunidades organizadas lo preparan para los locales y visitantes (Foto cortesía Alcaldía Municipal de Sonsonate Norte)
El ayote en miel es una de las preparaciones más comunes a repartir en la fecha, las comunidades organizadas lo preparan para los locales y visitantes (Foto cortesía Alcaldía Municipal de Sonsonate Norte)
La celebración salvadoreña mantiene viva una petición que pasa de generación en generación: los participantes se presentan como ángeles y solicitan ofrendas para continuar su recorrido por la localidad cada año (Foto cortesía Alcaldía Municipal de Sonsonate Norte)
La celebración salvadoreña mantiene viva una petición que pasa de generación en generación: los participantes se presentan como ángeles y solicitan ofrendas para continuar su recorrido por la localidad cada año (Foto cortesía Alcaldía Municipal de Sonsonate Norte)
Flores, velas y fotografías: así preparan las familias de Nahuizalco los altares del Día de los Canchules (Foto cortesía Alcaldía Municipal de Sonsonate Norte)
Flores, velas y fotografías: así preparan las familias de Nahuizalco los altares del Día de los Canchules (Foto cortesía Alcaldía Municipal de Sonsonate Norte)
La costumbre del 1 de noviembre combina recuerdos, fe y encuentro vecinal, mientras los habitantes reciben a quienes llegan a rezar por sus seres queridos que ya partieron en comunidad (Foto cortesía Alcaldía Municipal de Sonsonate Norte)
La costumbre del 1 de noviembre combina recuerdos, fe y encuentro vecinal, mientras los habitantes reciben a quienes llegan a rezar por sus seres queridos que ya partieron en comunidad (Foto cortesía Alcaldía Municipal de Sonsonate Norte)
En Sonsonate, una costumbre arraigada convierte ese día en un recorrido por viviendas adornadas con velas, fotografías y ofrendas. Así se preserva la memoria de quienes ya no están (Foto cortesía ciudadana)
En Sonsonate, una costumbre arraigada convierte ese día en un recorrido por viviendas adornadas con velas, fotografías y ofrendas. Así se preserva la memoria de quienes ya no están (Foto cortesía ciudadana)
La fe y el sincretismo se unen cada 1 de noviembre en Sonsonate (Foto cortesía)
La fe y el sincretismo se unen cada 1 de noviembre en Sonsonate (Foto cortesía)
Así es la tradición de los Canchules en Nahuizalco (Foto cortesía Alcaldía Municipal de Sonsonate Norte)
Así es la tradición de los Canchules en Nahuizalco (Foto cortesía Alcaldía Municipal de Sonsonate Norte)
La festividad tradicional de noviembre une al pueblo de Sonsonate para honrar a los fallecidos mediante oraciones comunitarias, recibiendo ofrendas preparadas con esmero que mantienen viva la memoria de ancestros queridos (Foto cortesía Alcaldía Municipal de Sonsonate Norte)
La festividad tradicional de noviembre une al pueblo de Sonsonate para honrar a los fallecidos mediante oraciones comunitarias, recibiendo ofrendas preparadas con esmero que mantienen viva la memoria de ancestros queridos (Foto cortesía Alcaldía Municipal de Sonsonate Norte)

Temas Relacionados

El SalvadorSonsonateNahuizalcoDía de MuertosDía de los difuntostradicioneslos Canchulessincretismo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fuerza de Supresión de Pandillas negó bombardeos en Haití y afirmó que el contingente salvadoreño no utiliza explosivos

La misión multinacional sostuvo que sus operaciones se limitan a tareas de apoyo y que sus efectivos actúan bajo protocolos definidos por la misión internacional.

Fuerza de Supresión de Pandillas negó bombardeos en Haití y afirmó que el contingente salvadoreño no utiliza explosivos

¿Cuáles son las diferencias entre el presupuesto 2026 y el propuesto para 2027 en El Salvador?

El proyecto presentado por Hacienda a la Asamblea Legislativa supera los USD 12,400 millones y redirige fondos de armamento y municiones hacia formación de niños y jóvenes, con un alza sectorial de más del 60%

¿Cuáles son las diferencias entre el presupuesto 2026 y el propuesto para 2027 en El Salvador?

Presidente Trump habló con Bukele sobre la situación de Haití y le aconsejó: “haz lo que tengas que hacer”

El mandatario estadounidense confirmó que habló con el presidente salvadoreño sobre el despliegue militar en territorio haitiano. También descartó que El Salvador necesite asistencia externa para resolver la situación

Presidente Trump habló con Bukele sobre la situación de Haití y le aconsejó: “haz lo que tengas que hacer”

“¿Bombas? Nuestra misión ni siquiera dispone de bombas”: Nayib Bukele

El presidente salvadoreño rechazó así las acusaciones de una organización de la diáspora haitiana que denunció ataques contra civiles. El despliegue supera los 2,000 efectivos y tiene como objetivo encontrar a cuatro militares desaparecidos

“¿Bombas? Nuestra misión ni siquiera dispone de bombas”: Nayib Bukele

La Mocuana, El Cadejo y La Siguanaba: Los espantos de Centroamérica que celebran todo el año, más allá de Halloween y el Día de los Muertos

Decenas de figuras mitológicas reviven en fiestas patronales y festivales a lo largo de seis países. Princesas traicionadas, brujas y criaturas seductoras protagonizan tradiciones populares con siglos de historia

La Mocuana, El Cadejo y La Siguanaba: Los espantos de Centroamérica que celebran todo el año, más allá de Halloween y el Día de los Muertos

TECNO

Cómo saber si alguien espía su WhatsApp y los pasos para recuperarlo

Cómo saber si alguien espía su WhatsApp y los pasos para recuperarlo

Cómo limpiar la caché de tu PC y por qué puede ayudar a liberar espacio y resolver errores

Truco de restauración fotográfica con Gemini: cómo devolver el color y el detalle a retratos históricos

Epic Games Store regala cuatro juegos para PC: cómo reclamarlos antes de que terminen las ofertas

Dónde está la papelera de WhatsApp: cómo encontrarla y qué archivos se pueden borrar

ENTRETENIMIENTO

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

Sky Daily, viuda de Hulk Hogan, niega las acusaciones de grooming: "Esto ha llegado a un territorio conspirativo"

AuronPlay prepara un viaje a El Salvador para despedir a Komanche con un "homenaje de flores"

Influencer fitness y estrella de OnlyFans murió a los 29 años en accidente de motocicleta

Jennifer Lawrence revela qué parte de su cuerpo no se recuperó tras sus partos: "No hay vuelta atrás"

Willem Dafoe reveló que tiene fobia a las alturas y contó cómo enfrentó sus miedos durante el rodaje de “Tenzing”

MUNDO

Ucrania afirmó que concluyó el alto el fuego en Oleshky, ciudad devastada por la guerra, tras la evacuación de cientos de civiles

Ucrania afirmó que concluyó el alto el fuego en Oleshky, ciudad devastada por la guerra, tras la evacuación de cientos de civiles

Elecciones en Bulgaria: los sondeos le dan el triunfo a la candidata presidencial prorrusa Iliana Yotova

El jefe electoral de Israel aseguró que la investigación por presunta injerencia extranjera no cambiará el resultado de los comicios

El ex primer ministro Naftali Bennett anunció que recomendará al rival de Netanyahu para formar gobierno en Israel

Irán dijo que una nueva guerra con Estados Unidos podría durar más que la anterior y condicionó la reapertura de Ormuz