Histórico: Cecilia Dieleke ganó la medalla de oro en la natación de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

La nadadora se quedó con la final de 200 metros espalda de los Juegos Olímpicos de la Juventud

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Cecilia Dieleke hizo historia para Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. En el primer día oficial de competencia, la nadadora ganó la medalla de oro en la final de los 200 metros espalda. Con un tiempo de 2:10.05, la bonaerense se quedó con la prueba y logró nuevo récord nacional y sudamericano con dicha marca.

Dieleke ganó la prueba de principio a fin. Superó por más de cinco segundos a la griega Eirini Zervou, que obtuvo la medalla de plata (2:15.52), mientras que la israelí Ofir Simcha fue tercera con un tiempo de 2:17.44.

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Ceci mejoró en 31 centésimas la marca argentina y sudamericana que ostentaba Malena Santillán (2:10.36) desde el 11 de agosto de 2025. Dejó atrás su mejor tiempo personal (2:11.08) que logró el 8 de mayo de este año. Además, Dieleke se convirtió en la primera nadadora argentina en ganar un oro en una competición olímpica y la primera dorada de la natación en los JJOO de la Juventud.

“Estoy muy bien, muy feliz. Esto es lo que venía a buscar. Es un sueño cumplido”, remarcó la nadadora tras lograr la medalla de oro en la primera prueba de las cuatro en las que competirá. “Muchas gracias a los argentinos por el apoyo. Dedico esta victoria a mi entrenador, que me banca todos los días; a mi familia también, que es por ellos por los que estoy en el deporte; a mis amigos, que son quienes me apoyan cuando estoy mal y cuando estoy bien”, dijo en diálogo con el sitio Olympics.

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“Sueño con ir a Los Ángeles. Espero que se dé. Y si no se da, será en el 2032”, agregó sobre su objetivo de ir a los próximos JJOO en la ciudad de los Estados Unidos.

Con apenas 16 años, Dieleke venía de consagrarse como la máxima medallista argentina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras subir al podio en las siete competencias que disputó. La atleta de San Martín, quien cosechó tres oros, tres platas y un bronce, ratificó una trayectoria en ascenso en la natación de alto rendimiento que comenzó a temprana edad en la provincia de Buenos Aires.

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Cecilia Dieleke durante la apertura de Dakar 2026 (IOC)

Dieleke nació el 8 de octubre de 2009 y tuvo su primer contacto con las piletas a los seis años, cuando sus padres la inscribieron en la colonia de vacaciones de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester (SAGVB). Aunque en un principio practicaba gimnasia artística, los entrenadores del club detectaron sus aptitudes acuáticas y le propusieron sumarse a los planteles competitivos. A los nueve años afrontó su primer Campeonato Nacional y, con 13 cumplidos, recibió la convocatoria para ingresar al seleccionado argentino de categorías formativas.

Su consolidación técnica en el estilo espalda le permitió adjudicarse a los 14 años el título nacional de mayores en los 200 metros. Durante 2025, la nadadora viajó a Rumania para intervenir en el Campeonato Mundial Junior de Otopeni, certamen en el cual obtuvo el sexto lugar en los 200 metros espalda frente a competidoras de mayor edad. Ese mismo año, en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, integró los relevos nacionales y sumó cuatro preseas plateadas y dos de bronce.

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En abril de 2026, Dieleke ratificó su dominio regional en los Juegos Suramericanos de la Juventud disputados en Panamá, donde conquistó tres títulos en 50 metros libre, 100 metros espalda y la posta 4x100 combinada, además de dos medallas de plata. En dicho certamen, la deportista bonaerense fijó el récord argentino absoluto de los 100 metros espalda con un registro de 1:00.42. “Es un poco complicado ser atleta de alto rendimiento y adolescente, pero me encanta, es un honor para mí”, señaló la nadadora al describir su rutina diaria entre los estudios y las jornadas de doble turno de entrenamiento.

Cecilia Dieleke ganó la medalla de oro en la natación de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 (OIS/Joel Marklund)

La consagración definitiva en la categoría absoluta llegó en septiembre durante los Juegos Suramericanos organizados por la Organización Deportiva Suramericana (Odesur). En el Centro Acuático Provincial de Rosario, la representante de SAGVB compitió en siete pruebas y obtuvo podio en cada una de sus presentaciones. En los 50 metros espalda marcó un tiempo de 28.38 segundos, registro que significó una nueva plusmarca del certamen continental y récord argentino juvenil, con el que compartió el primer puesto junto a la brasileña Giovana De Medeiros.

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El desempeño de la delegación en la piscina sumó además el triunfo del relevo 4×100 combinado femenino con la participación de Dieleke, así como los subcampeonatos en 4×100 libre, 4×100 combinado mixto y 200 metros espalda, prueba en la que escoltó a su compatriota Malena Santillán al cronometrar 2:11.09. Con un balance de siete preseas en igual cantidad de pruebas, la nadadora cerró el torneo de Santa Fe como la atleta más condecorada de la representación albiceleste en la competencia continental.