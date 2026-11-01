Panamá

Joven aspirante a guardia aeronaval muere en Panamá tras incidente en prueba de flotabilidad controlada

Sufrió una inmersión inesperada durante el ejercicio, de acuerdo con la información oficial

El infortunado joven se formaba en el Instituto Superior Aeronaval (ISAN) “Teniente de Fragata Manuel Castillo”, del Servicio Nacional Aeronaval (Senan). (Tomada de Corprensa)
El infortunado joven se formaba en el Instituto Superior Aeronaval (ISAN) “Teniente de Fragata Manuel Castillo”, del Servicio Nacional Aeronaval (Senan). (Tomada de Corprensa)
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El aspirante a Guardia Aeronaval, Dannel Alejandro Gómez. murió el sábado en la provincia de Colón, durante una prueba de flotabilidad controlada, ejercicio obligatorio del pensum académico de esta disciplina.

El trágico incidente se produjo pese a que instructores, guardavidas y paramédicos le aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de forma inmediata, según informó la entidad de seguridad pública.

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Gómez cursaba su formación en el Instituto Superior Aeronaval (ISAN) “Teniente de Fragata Manuel Castillo”, dependiente del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

El aspirante sufrió una inmersión inesperada durante el ejercicio, según la información oficial.

Agregó que Gómez perdió la flotabilidad durante la práctica y sufrió lo que el Senan definió como una “inmersión inesperada”.

La entidad informó que la actividad se desarrollaba con la presencia reglamentaria de instructores, guardavidas, paramédicos y una ambulancia institucional. (Senan)
La entidad informó que la actividad se desarrollaba con la presencia reglamentaria de instructores, guardavidas, paramédicos y una ambulancia institucional. (Senan)

El personal de instrucción y seguridad que supervisaba el ejercicio se percató de la emergencia y lo sacó del agua de inmediato.

Se afirma que en el lugar se encontraban instructores, guardavidas y paramédicos, además de una ambulancia institucional dispuesta para cualquier contingencia. Ese equipo aplicó maniobras de RCP y primeros auxilios al aspirante antes de su traslado.

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Una ambulancia trasladó al joven de manera urgente hacia un centro médico ubicado en la provincia de Colón, pero al llegar los médicos de turno dictaminaron su fallecimiento.

La prueba en la que participaba Gómez no era un entrenamiento excepcional. Se trata de una actividad reglamentaria incluida en el pensum académico del ISAN, el centro encargado de formar a los aspirantes del Senan en Colón.

Este tipo de ejercicio busca que los futuros guardias aeronavales aprendan a mantener la flotabilidad durante determinados períodos. También incorpora técnicas de respiración y relajación en el agua.

Fotografía de archivo que muestra a unidades del Senan mientras realizaban un rescate y búsqueda en el pacífico panameño. EFE/Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (SENAN)
Fotografía de archivo que muestra a unidades del Senan mientras realizaban un rescate y búsqueda en el pacífico panameño. EFE/Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (SENAN)

El entrenamiento apunta, además, a que los aspirantes sepan reaccionar ante una inmersión accidental y manejen con eficiencia los dispositivos de flotación cuando están disponibles.

Según el Senan, la actividad se desarrollaba bajo medidas de seguridad preventivas, con la presencia reglamentaria de instructores, guardavidas, paramédicos y una ambulancia institucional.

Tras confirmarse la muerte del aspirante, la institución anunció que colaborará con las diligencias e investigaciones que buscan esclarecer lo sucedido. El Senan puso a disposición de las autoridades competentes todos los elementos necesarios para ese proceso.

La entidad manifestó, en la misma información, su compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto al debido proceso durante la investigación en curso.

El comunicado no precisó si se abrió una investigación interna paralela a la que realizarán las autoridades competentes, ni ofreció detalles adicionales sobre las causas médicas del fallecimiento.

Según su misión, la institución busca ser una entidad de seguridad pública ejemplar, a través de un continuo mejoramiento de su talento humano. (Senan)
Según su misión, la institución busca ser una entidad de seguridad pública ejemplar, a través de un continuo mejoramiento de su talento humano. (Senan)

La muerte del aspirante ocurre en el marco de un ejercicio que, según la propia institución, reiteró que contaba con personal de seguridad y equipo médico presente en el sitio.

Esa circunstancia no impidió el desenlace fatal, pese a la rapidez con la que se dijo se activaron los protocolos de rescate y reanimación.

El hecho pone en discusión los procedimientos de seguridad que rodean las pruebas de flotabilidad dentro de la formación de los aspirantes a Guardia Aeronaval.

También expone la necesidad de que las autoridades determinen con precisión qué falló durante el ejercicio, pese a la presencia de instructores, guardavidas y paramédicos en el lugar.

Por ahora, la versión oficial se limita al comunicado del Senan, que describe el episodio como una inmersión inesperada ocurrida dentro de una actividad reglamentaria y respaldada por medidas de seguridad preventivas.

Aspirantes a formar parte del Servicio Nacional Aeronaval (Senan). (Telemetro)
Aspirantes a formar parte del Servicio Nacional Aeronaval (Senan). (Telemetro)

Las investigaciones en curso deberán determinar las causas exactas de lo ocurrido con Dannel Alejandro Gómez en el Instituto Superior Aeronaval “Teniente de Fragata Manuel Castillo”.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) tiene como postulado, según su misión, ser una institución de seguridad pública ejemplar, que proteja la integridad de la República a través de un continuo mejoramiento de su talento humano, fundamentados en altos valores organizacionales, aprovechando los medios tecnológicos de avanzada.

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