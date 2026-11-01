La razón por la que Harry Styles eligió una rata como disfraz de Halloween

El cantante recorrió el escenario del Madison Square Garden con un traje de felpa marrón, patas y cola rosadas, y una gran porción de pizza de goma (TikTok/@annasontour)

Guardar

Harry Styles se subió al escenario del Madison Square Garden de Nueva York la noche del 31 de octubre disfrazado de una rata, con un traje de felpa marrón y una gran porción de pizza de goma en la mano, en una actuación que cerró la residencia más larga de su carrera en el histórico recinto neoyorquino.

El disfraz del cantante pareció rendir homenaje a un video viral en el que una rata marrón arrastra una porción de pizza por las escaleras de una estación de metro de Nueva York.

PUBLICIDAD

Harry Styles cerró su residencia en el Madison Square Garden con un disfraz de rata y una porción de pizza de goma en la mano. (TikTok/@annasontour)

El traje incluyó patas rosadas y una larga cola del mismo color que ondeaba detrás del ganador del Grammy mientras recorría el escenario. Completó el conjunto con un par de lentes negros.

Los miembros de su banda siguieron la temática y se disfrazaron de íconos y referencias de la ciudad de Nueva York.

La actuación del 31 de octubre fue la segunda de dos noches de lo que Styles y sus seguidores denominan Harryween, los conciertos temáticos de Halloween que el músico celebra desde 2021.

Una rata marrón arrastrando una porción de pizza por las escaleras de una estación de metro de Nueva York se convirtió en uno de los videos virales más célebres de la ciudad. (Redes sociales)

¡Qué disfraces usó Harry Styles en sus conciertos de Halloween?

La noche previa, el 30 de octubre, Harry Styles llegó al escenario disfrazado de Elvis Presley, con el característico traje blanco, capa de satén y lentes dorados del rey del rock.

PUBLICIDAD

Su banda y bailarines se sumaron al espíritu de la velada, con cada integrante encarnando una versión distinta del propio Styles a lo largo de su carrera.

Para la canción de versión de la velada —una tradición en sus conciertos—, Styles descartó el repertorio de Elvis y eligió un tema de carga personal.

Cambió de vestuario para ponerse la misma ropa que usó cuando tenía 16 años para audicionar en The X Factor y entonó “Isn’t She Lovely”, de Stevie Wonder, la misma canción con la que se presentó al programa.

Styles vistió un traje blanco con capa de satén de Elvis Presley durante el concierto del 30 de octubre. (TikTok)

En un momento, le dijo al público del Madison Square Garden: “Trabajo en una panadería”, en referencia a una frase que les dijo a los jueces del programa durante aquella audición.

PUBLICIDAD

La actuación del 30 de octubre fue el concierto 29 de una residencia de 30 noches en el Madison Square Garden, la más extensa que Styles ha realizado en ese recinto y que superó su propio récord previo de 15 funciones consecutivas.

Al completar aquella marca en 2022, le entregaron un cartel conmemorativo que fue izado hasta el techo del estadio mientras Gayle King celebraba el logro, lo que llevó a Styles a las lágrimas.

Styles presentó el concepto de Harryween por primera vez en 2021, con dos noches en el Madison Square Garden durante su gira Love on Tour.

PUBLICIDAD

El cantante recreó su audición de The X Factor y cantó la pieza Isn't She Lovely de Stevie Wonder ante el público. (Tiktok/Captura de video)

Para la primera, se disfrazó de Dorothy Gale de El mago de Oz, con zapatillas rojas incluidas, mientras su banda encarnaba a otros personajes de la película. Esa noche, la versión sorpresa fue “Somewhere Over the Rainbow”.

Para la segunda noche de 2021, Styles salió al escenario con un elaborado traje blanco de payaso Pierrot, con volados y maquillaje facial.

Su banda también se vistió de payasos. La canción sorpresa de esa velada fue una versión de “Toxic”, de Britney Spears.

En 2022, Styles llevó Harryween a Los Ángeles. En el Kia Forum de Inglewood, se presentó como Danny Zuko de Grease, con peinado pompadour, chaqueta de cuero y pantalones negros ajustados, además de una camiseta con el logo de Harryween bordado. Su banda se transformó en el resto del elenco de la película.

PUBLICIDAD

La gira "Together, Together Tour" continuará con actuaciones en Australia y fechas internacionales durante 2027. (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN)

Esa noche, la versión sorpresa fue “Hopelessly Devoted To You”, popularizada por Olivia Newton-John en Grease.

Harryween 2026 en Nueva York supuso el regreso del evento a esa ciudad tras cinco años. El Together, Together Tour continuará con funciones en Australia y luego seguirá con más fechas internacionales en 2027.