Economía

“Con el corazón partido”: Gladys La Bomba Tucumana anunció el cierre de su local de empanadas en Recoleta y culpó a Milei

La artista anunció el fin de su emprendimiento gastronómico por la difícil situación económica, cuestionó las políticas del Gobierno y lamentó que sus empleados se queden sin trabajo

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Gladys “La Bomba Tucumana” anunció el cierre de su local de empanadas en Recoleta y vinculó la decisión con la situación económica y las políticas del Gobierno de Javier Milei. La cantante expresó su preocupación por el futuro laboral de las personas que formaban parte del emprendimiento y agradeció el acompañamiento de los clientes.

La artista comunicó la noticia a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. Allí describió el final del proyecto gastronómico como la despedida de un sueño y sostuvo que la decisión se produjo por las dificultades que atravesaba el negocio para sostenerse.

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El comercio ofrecía empanadas tucumanas en el barrio porteño de Recoleta. Gladys había inaugurado el local a mediados de 2024, como una actividad complementaria a su carrera musical. Meses antes del cierre, ya había expuesto públicamente los problemas que enfrentaba por el peso de los gastos fijos y el costo de los insumos.

La cantante vinculó el cierre con la situación económica y las políticas oficiales

“Hoy me toca despedirme de un sueño, y lo hago con el corazón partido”, escribió Gladys La Bomba Tucumana al informar que el local dejaba de funcionar. En su publicación, explicó que la medida no era la que esperaba adoptar, pero afirmó que el contexto la llevó a cerrar las puertas del comercio.

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Captura de pantalla de un mensaje en redes sociales de la cuenta gladyslabomba18 sobre el cierre de un local de empanadas
Una publicación en redes sociales de Gladys La Bomba Tucumana comunica el cierre de su negocio de empanadas debido a la situación económica.

La cantante señaló que la actividad económica planteó un escenario difícil para su emprendimiento. “Con muchísimo dolor tengo que anunciar el cierre de nuestro local de empanadas. Una decisión que jamás hubiera querido tomar, pero que la difícil situación económica que estamos atravesando nos obliga a enfrentar”, manifestó.

El cuestionamiento de la artista estuvo dirigido a la administración nacional. Sin mencionar al Presidente en su mensaje, responsabilizó a las políticas del Gobierno por las consecuencias que, según planteó, tuvo la situación sobre las personas que trabajaban en el negocio. El título de su publicación y sus declaraciones se conocieron en un contexto de debate sobre el consumo y la continuidad de comercios de cercanía.

La cantante lamentó que sus trabajadores pierdan su fuente de ingresos

El aspecto que Gladys remarcó con mayor énfasis fue el impacto del cierre sobre su equipo. Sostuvo que la decisión deja sin empleo a personas a las que aprecia y que habían aportado trabajo y tiempo al proyecto gastronómico.

“Detrás de este cierre hay mucho esfuerzo, ilusiones, trabajo y, sobre todo, personas maravillosas que hoy también se quedan sin su fuente de trabajo”, expresó. Luego añadió que son quienes resultaron más perjudicados por esa realidad y por las medidas del Gobierno nacional.

La declaración puso el foco en la dimensión laboral del cierre. La artista no precisó cuántas personas trabajaban en el local ni dio detalles sobre los pasos que seguirán tras el final de la actividad, pero hizo referencia a las familias vinculadas con el emprendimiento y a la pérdida de su sustento diario.

En septiembre, Gladys ya había anticipado que evaluaba la continuidad del comercio. Durante una participación en el programa La Noche de Mirtha, explicó que el nivel de ventas no alcanzaba para compensar todos los costos operativos que debía afrontar.

EMPANADAS LA BOMBA
Imágenes de la inauguración del local de la calle Paraguay, en el año 2024

En septiembre había advertido que los costos superaban los ingresos

En aquella entrevista, la cantante contó que analizaba si cerraba o mantenía abierto el negocio de Recoleta. “Me va excelente, pero los gastos que tengo para mantener mi local no condicen con los ingresos. Están los empleados, ARCA, el alquiler”, había enumerado.

También sostuvo que el panorama no se limitaba a su local. Según describió entonces, veía comercios cerrados en las calles y dificultades para que los negocios lograran sostener su actividad. Sus observaciones habían incluido una referencia al movimiento comercial y a la caída de las ventas.

La suba de los alimentos era otro de los factores que había mencionado. Como ejemplo, relató que una bolsa de cebollas que compró para elaborar los productos pasó de costar $ 17.000 a $ 28.000 de una semana a la otra. “Entonces, ¿dónde notan que baja la inflación? Yo no lo noto”, había dicho en televisión.

En la misma conversación, Gladys planteó que determinados alimentos se habían vuelto menos accesibles para muchas familias. Además, se refirió a su necesidad de trabajar para afrontar sus gastos y asistir a su madre, a quien definió como una persona enferma.

El mensaje incluyó un agradecimiento a los clientes del emprendimiento

Pese al cierre, la cantante reservó parte de su publicación para agradecer a quienes eligieron el local desde su apertura. “A cada cliente que nos eligió, que nos acompañó y que fue parte de esta historia, gracias de corazón”, escribió.

También agradeció “cada compra, cada palabra y cada muestra de cariño” que recibió durante el tiempo que el negocio estuvo en funcionamiento. El mensaje combinó el anuncio de la baja de persiana con una despedida dirigida al público que acompañó la propuesta de comida regional.

La artista cerró su comunicado con una referencia a la posibilidad de volver a encontrarse más adelante. “Me voy con una enorme tristeza, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo. Ojalá algún día podamos volver a encontrarnos”, expresó.

Hasta el momento, Gladys no informó si planea abrir otro local, retomar el emprendimiento en una nueva ubicación o mantener alguna modalidad de venta alternativa. Su actividad artística continúa como su principal ocupación pública, mientras el cierre del comercio marca el final de la experiencia gastronómica que había iniciado en 2024.

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