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La advertencia de la Fórmula 1 para los pilotos y equipos para la largada del GP de México: “Todos serán atacantes y defensores”

Los comisarios deportivos de la F1 aclararon las reglas que se aplicarán en la primera vuelta de la carrera de este año

Así fue la largada del GP de México en 2025 (REUTERS/Henry Romero)
Así fue la largada del GP de México en 2025 (REUTERS/Henry Romero)
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En la antesala del Gran Premio de México, los comisarios deportivos de la Fórmula 1 aclararon las reglas que se aplicarán en la primera vuelta de la carrera de este año para evitar nuevas infracciones en las primeras curvas. La directiva fue enviada a los equipos y pilotos después de los incidentes registrados en 2025.

En las vueltas iniciales y en la primera vuelta posterior a una reanudación por coche de seguridad o bandera roja, todos los autos serán considerados atacantes y defensores entre las curvas 1 y 3, y entre las 4 y 6, indicó el medio especializado The Race según el informe que les fue enviado a las escuderías. Si un piloto abandona la pista y conserva su posición frente a un rival cercano, los comisarios podrán considerar que obtuvo una ventaja permanente, salvo que ceda el lugar antes de la curva 4 o de la 12, según el tramo de la escapatoria.

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El año pasado, Lando Norris, Max Verstappen, Charles Leclerc y Lewis Hamilton llegaron en paralelo a la primera curva. El piloto cuatro veces campeón del mundo junto con el monegasco atravesaron el césped, mientras que el de Ferrari salió como líder y luego levantó el pie en la curva 4 para permitir el adelantamiento de Norris.

También Kimi Antonelli, Carlos Sainz y Liam Lawson abandonaron la pista en esa maniobra, lo que supuso que una quinta parte de la parrilla tomara la escapatoria. George Russell, que marchaba detrás de los cuatro primeros, cuestionó que los pilotos pudieran conservar sus posiciones tras frenar tarde y cortar la curva: “Me cuesta entender cómo tres pilotos pueden simplemente cortar la curva y mantener su posición. Se equivocaron, frenaron demasiado tarde, cometieron un error”, dijo tras la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez en 2025.

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La aclaración establece que un piloto puede recibir una sanción tanto por adelantar fuera de la pista como por evitar la pérdida de una posición al salirse del trazado. “En la primera vuelta y en la primera vuelta después de cualquier reanudación (tras un coche de seguridad o una bandera roja), en las curvas 1 a 3 y en las curvas 4 a 6, todos los coches serán considerados, por defecto, como atacantes y defensores a la vez”, citó el informe al que accedió el sitio británico.

“Por lo tanto, de acuerdo con las directrices vigentes, cualquier coche que se salga de la pista en estas zonas y mantenga una posición respecto a uno o más coches que se encuentren muy cerca por detrás (según lo determinen los comisarios) podrá considerarse que obtiene una ventaja duradera, a menos que dicha posición se pierda en la curva 4 (en el caso de un coche que se salga de la pista en la zona de las curvas 1 a 3), o en la curva 12 (en el caso de un coche que se salga de la pista en la zona de las curvas 4 a 6).”, concluyó.

Varios pilotos cortaron curvas en el trazado mexicano el año pasado (REUTERS/Raquel Cunha)
Varios pilotos cortaron curvas en el trazado mexicano el año pasado (REUTERS/Raquel Cunha)

En línea con lo dispuesto por las autoridades de la competencia, Leclerc advirtió que adelantar podría ser casi imposible durante la prueba, después de quedar tercero en la clasificación y ante las condiciones de bajo agarre del trazado. El piloto de Ferrari cree que el orden de carrera podría definirse tras las primeras curvas.

La situación llega mientras Leclerc ocupa el quinto lugar del campeonato con 233 puntos. Solo nueve puntos separan la segunda posición de la quinta, con Kimi Antonelli a un paso de conquistar el título este fin de semana, mientras Russell, Lewis Hamilton y Verstappen completan los puestos siguientes.

Leclerc había dominado las dos sesiones de entrenamientos del viernes, pero terminó detrás de Hamilton, quien consiguió su primera pole con Ferrari, y del propio Russell, de Mercedes. Russell acompañará a Hamilton en la primera fila, mientras Leclerc partirá desde la tercera posición.

El piloto monegasco confía en el ritmo de carrera de su monoplaza, aunque puso en duda la posibilidad de adelantar: “Creo que el ritmo es bueno. Creo que el coche se siente bien y se ha sentido bien desde la FP1. Así que creo que en ese aspecto tenemos ritmo de carrera, pero dudo que haya adelantamientos mañana”, dijo en declaraciones recogidas por Motorsport.

Leclerc explicó que probó maniobras durante la segunda práctica, pero el bajo agarre dificultó las acciones: “Lo he intentado más en la FP2, y es simplemente muy difícil porque el modo de adelantamiento no hace mucho”. También dijo que intentará aprovechar el rebufo de Hamilton y anticipó una salida disputada en la primera curva.

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