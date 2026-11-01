República Dominicana

República Dominicana detuvo a más de 2,000 migrantes haitianos en campos de cultivo durante operativos simultáneos

Los migrantes, presuntamente haitianos en situación irregular, fueron llevados al centro de procesamiento de San Cristóbal, donde las autoridades aplicarán los trámites previstos antes de decidir cada expediente, incluida una posible repatriación

A Haitian migrant looks through the bars of a migration control truck as he arrives at the border between Dominican Republic and Haiti, following the announcement of the Dominican Republic that it would deport up to 10,000 undocumented migrants per week, in Elias Pina, Dominican Republic October 14, 2024. REUTERS/Erika Santelices
A Haitian migrant looks through the bars of a migration control truck as he arrives at the border between Dominican Republic and Haiti, following the announcement of the Dominican Republic that it would deport up to 10,000 undocumented migrants per week, in Elias Pina, Dominican Republic October 14, 2024. REUTERS/Erika Santelices
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Una jornada de controles simultáneos en distintos puntos de República Dominicana dejó 2,256 migrantes en condición irregular detenidos y trasladados para la aplicación de los procedimientos migratorios, entre ellos la eventual deportación hacia Haití.

La Dirección General de Migración (DGM) informó que los operativos se realizaron en áreas urbanas, comunidades rurales y pasos próximos a la frontera. Las autoridades desplegaron equipos en varias provincias mientras reforzaban la vigilancia territorial ante la situación de seguridad en Haití.

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Operativos en la frontera y el Cibao

Del total de personas interceptadas, 1,466 fueron detenidas directamente por la DGM. El resto fue localizado durante acciones en las que participaron el Ejército de República Dominicana, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

Se presume que las 2,256 personas detenidas son migrantes haitianos que han buscado salir del país en medio de la crisis de inseguridad por las pandillas que experimenta el país. Sin embargo, la DGM indicó que, durante la semana comprendida entre el viernes 23 y el viernes 30 de octubre, interceptó a 339 haitianos indocumentados vinculados a labores agrícolas en distintas zonas de una provincia que no fue especificada en el comunicado.

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Los controles incluyeron localidades de la franja fronteriza, como Dajabón, Loma de Cabrera, Restauración, Capotillo, Comendador, Oviedo, Juancho, Aguas Negras, Mencía y Paso Sena. En estas áreas, los agentes verificaron la situación migratoria de las personas localizadas durante las inspecciones.

Dajabón encabezó el registro regional de interdicciones de esa semana, con 1,375 casos. Valverde quedó en segundo lugar, con 818. Estas cifras reflejan la concentración de operativos en el norte y noroeste dominicano, zonas con conexión directa o cercana a la frontera con Haití.

Guardias vigilan a haitianos que fueron detenidos en redadas de autoridades migratorias, durante su traslado al centro de recepción de migrantes el 7 de octubre de 2024, en Haina (República Dominicana). EFE/Orlando Barría
Guardias vigilan a haitianos que fueron detenidos en redadas de autoridades migratorias, durante su traslado al centro de recepción de migrantes el 7 de octubre de 2024, en Haina (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Los detenidos fueron enviados al centro migratorio de Haina

Tras las detenciones, los migrantes fueron trasladados al Centro de Procesamiento de Haina, en la provincia de San Cristóbal. Allí, la DGM prevé realizar las verificaciones documentales y los trámites establecidos por la normativa migratoria dominicana.

El traslado a ese centro forma parte de la etapa previa a la definición de cada caso. Las autoridades no precisaron cuántas personas ya fueron deportadas ni informaron un calendario para las repatriaciones. Tampoco detallaron si hubo menores de edad, familias o personas con situaciones particulares entre los interceptados.

Las operaciones se extendieron al Cibao, con intervenciones en Santiago, Mao, Esperanza, Hatillo Palma, Jaibón, Cutupú, Río Verde, Burende, Licey al Medio, Navarrete, Puñal, Tamboril y San José de las Matas.

La DGM también reportó acciones en Duarte, Neiba, Villa Jaragua, Galván, Jimaní, San Francisco de Macorís, Castillo, Pimentel y Villa Riva. Otros operativos alcanzaron Azua, Peravia, San Cristóbal, Espaillat, Samaná, La Altagracia y San Pedro de Macorís.

Un grupo de migrantes se concentran en albergues en Monterrey (México). Fotografía de archivo. EFE/ Miguel Sierra
Un grupo de migrantes se concentran en albergues en Monterrey (México). Fotografía de archivo. EFE/ Miguel Sierra

El operativo abarcó provincias del norte, sur y este

El despliegue incluyó además intervenciones en Montecristi, María Trinidad Sánchez, Santiago Rodríguez y Monseñor Nouel. La presencia simultánea de equipos migratorios y fuerzas de seguridad permitió ampliar el alcance territorial de las inspecciones.

La DGM presentó la jornada como parte de su estrategia de control migratorio y de vigilancia fronteriza. Los procedimientos continuarán en el Centro de Procesamiento de Haina, donde se determinará la situación administrativa de cada persona detenida y, en los casos que corresponda, su devolución a Haití.

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