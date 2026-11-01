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El Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará a New England Revolution por la MLS: hora, TV y formaciones

Las Garzas visitarán el estadio de la franquicia de Massachusetts a dos fechas del cierre de la temporada regular. Transmite Apple TV

Composición de dos imágenes con Lionel Messi con indumentaria rosa a la izquierda y un futbolista con camiseta blanca y verde a la derecha
Inter Miami y New England Revolution se enfrentarán en la fecha 32 de la Major League Soccer
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El Inter Miami buscará un triunfo ante New England este domingo a las 21:00, en un partido que puede influir en la ubicación final de ambos equipos antes de los playoffs de la Major League Soccer (MLS). El encuentro se disputará en el Gillette Stadium, en Massachusetts, durante la penúltima jornada de la fase regular. El duelo se podrá seguir por la plataforma Apple TV.

El conjunto de las Garzas llega con la posibilidad de acercarse al segundo puesto de la Conferencia Este, que ocupa su rival. La principal duda alrededor del Inter Miami pasa por la presencia de Lionel Messi. El delantero argentino fue amonestado en el empate 2-2 frente a Cincinnati, correspondiente a la fecha 31ª, y llegó a cinco tarjetas amarillas en la temporada.

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De igual manera, la sanción acumulada no impedirá que Messi pueda jugar contra New England. El reglamento de la MLS establece que una tarjeta deja de contabilizarse para esa acumulación si el futbolista atraviesa al menos cinco partidos sin recibir una nueva amonestación, aunque la infracción permanezca registrada en su historial.

Inter Miami vs Cincinnati
Lionel Messi estará a disposición para el cruce como visitante (Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El técnico Cristian Kily González contará de manera habitual con el rosarino para el compromiso, tras el empate dejó al Inter Miami tercero en la Conferencia Este con 56 puntos, a dos unidades de New England y a 15 del líder Nashville SC. El equipo de Florida ya había asegurado su clasificación a los playoffs y evitó encadenar dos derrotas consecutivas. En la fecha anterior, el conjunto había caído 2-0 ante New York Red Bulls, mientras que antes de ese resultado consiguió una victoria por 3-1 sobre Atlanta United.

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El presente de New England contrasta con esa irregularidad reciente de su adversario. El elenco local acumula cuatro victorias seguidas, luego de imponerse frente a Cincinnati, Chicago Fire, Philadelphia y New York Red Bulls, una racha que le permitió sostenerse como escolta de la conferencia con 58 puntos.

El rendimiento de Messi sigue siendo uno de los factores centrales de la campaña de Inter Miami. El capitán suma 25 goles en 28 partidos durante la temporada y entregó 15 asistencias, registros que lo ubican entre los principales protagonistas ofensivos del certamen junto con Son Heung-Min, de Los Ángeles FC, y Evander, de Cincinnati. El argentino comparte esa tabla de asistencias con su compatriota Rodrigo De Paul, quien aparece con 14 pases de gol. Además, Messi se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLS que registra al menos 15 asistencias durante tres temporadas consecutivas.

Inter Miami vs Cincinnati
En el cierre de la temporada regular, las Garzas se medirán ante Charlotte FC (Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Después de la visita a New England, el Inter Miami cerrará la etapa regular como local ante Charlotte FC el sábado 7 de noviembre. Ese mismo día, New England afrontará su último encuentro previo a los playoffs frente a Orlando City.

El calendario de la MLS prevé que los partidos de repechaje entre los equipos ubicados en el octavo y el noveno lugar de cada conferencia se jueguen el 18 de noviembre. Los cuartos de final de Conferencia se disputarán entre el 20 de noviembre y el 2 de diciembre. Esa ronda tendrá series al mejor de tres partidos y el equipo mejor clasificado en la fase regular contará con la ventaja de localía si se requiere un encuentro de desempate. Las semifinales y las finales de cada conferencia, en cambio, se resolverán a partido único en el estadio del equipo con mejor ubicación.

La final de la temporada enfrentará a los ganadores de ambas conferencias el sábado 19 de diciembre, en la cancha del club que haya terminado más arriba en la clasificación.

Posibles formaciones

New England: Matt Turner; Ilay Feingold, Ethan Kohler, Joshua Wynder, Willian Sands; Luca Langoni, Brooklyn Raines, Jackson Yueill, Daniel Gazdag; Carles Gil; Dor Turgeman. DT: Marko Mitrovic.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, David Ayala, Matías Galarza Fonda; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame. DT: Cristian González.

Hora: 21:00 (hora argentina)

Estadio: Gillette Stadium

TV: Apple TV

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