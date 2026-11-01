El fundador de Malba, Eduardo Costantini, reconocido en Nueva York por su aporte cultural

Eduardo F. Costantini recibió en Nueva York la Medalla Sorolla de la Hispanic Society Museum & Library

Guardar

Eduardo F. Costantini, fundador y presidente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, recibió la Medalla Sorolla por sus aportes al arte y la cultura hispanos durante la Gala anual 2026 de la Hispanic Society Museum & Library, celebrada el jueves 29 de octubre en The Metropolitan Club de Nueva York.

La distinción coincidió con los 25 años de Malba y con una etapa de expansión institucional que incluye la ampliación de su sede, nuevas donaciones de arte latinoamericano y la creación de un fondo para asegurar su continuidad.

PUBLICIDAD

La Hispanic Society también entregó la Medalla Sorolla a Gloria y Emilio Estefan, artistas y productores vinculados con la proyección global de la música latina, y distinguió la vida y el legado del diseñador dominicano Oscar de la Renta. La gala reunió a figuras de la filantropía, el arte, los negocios, la moda y la vida social neoyorquina.

Eduardo Costantini

El museo proyecta una ampliación bajo la Plaza Perú, diseñada por el estudio de Frida Escobedo, que duplicará el espacio de exhibición. La apertura está prevista para fines de 2029 o principios de 2030.

Los anuncios realizados en septiembre, durante las celebraciones por el aniversario en Buenos Aires, incluyeron la donación de la Colección Daros Latinamerica. El conjunto incorpora 1.232 obras de 117 artistas contemporáneos latinoamericanos.

PUBLICIDAD

Costantini también donará 17 obras modernas de su colección personal, entre ellas piezas de Frida Kahlo, Diego Rivera, Leonora Carrington, Remedios Varo y Wifredo Lam. A esa incorporación se suma el Malba Art Trust, creado con un capital inicial de USD 50 millones para garantizar la continuidad del museo.

La Medalla Sorolla se incorpora a otros reconocimientos que recibió Costantini por su actividad cultural. En 2011 obtuvo la Orden de Río Branco en el grado de Comendador, por su contribución a la difusión de la cultura brasileña.

El museo proyecta una ampliación bajo la Plaza Perú, diseñada por el estudio de Frida Escobedo

La Fundación Arco le concedió en febrero de 2017 el premio A al coleccionismo por su labor de difusión del arte latinoamericano mediante la creación de Malba. En 2023 recibió el Premio Arteba al coleccionismo y fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

En 2025, la reina Sofía le entregó en Madrid el Premio Internacional de Mecenazgo. Ese mismo año fue declarado Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación Argentina.

La Gala anual constituye la principal cita de recaudación de la Hispanic Society Museum & Library y respalda exposiciones, colecciones, investigación, educación y programación pública. La edición de 2026 fue encabezada por el director y CEO de la institución, Guillaume Kientz, y por el presidente de su Consejo, Mark H. Rosenberg.

La noche incluyó música de Emiliano Messiez, nominado al Latin Grammy, interpretada por Gina D’Soto y Manuel Carro. La Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco presentó un espectáculo de flamenco, y la institución organizó por primera vez una fiesta posterior a la gala.

PUBLICIDAD

Hispanic Society de Nueva York

Fundada en 1904 por el académico, filántropo y coleccionista estadounidense Archer M. Huntington, la Hispanic Society tiene su sede en un edificio histórico de estilo Beaux-Arts en Audubon Terrace, en Washington Heights, al norte de Manhattan. Conserva más de medio millón de objetos y una de las principales colecciones mundiales de arte de España, Portugal, América Latina y Filipinas, con obras de El Greco, Velázquez, Goya y Sorolla.

Su biblioteca, abierta al público con cita previa, funciona como uno de los principales centros de investigación sobre arte y cultura hispanos. La institución y Malba profundizarán además su vínculo mediante la expansión de la Residencia de Escritores Malba a Nueva York.

PUBLICIDAD

La iniciativa, dirigida por Soledad Costantini desde Malba Literatura, trabajará junto al Hispanic Society Poetry Center & David Rosenmann-Taub Archive. En 2027, un poeta residente de habla hispana o portuguesa pasará una semana en Nueva York para desarrollar un intercambio entre la literatura, los archivos y las comunidades culturales de Buenos Aires y Nueva York.