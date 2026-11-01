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"Puedes verlo todo": cuándo se estrena en América Latina el documental de Elizabeth Holmes

La película codirigida por Nathan Fielder sigue a la fundadora de Theranos durante los 34 días previos a su ingreso en prisión

Puedes verlo todo - You Can See Everything
El documental "Puedes verlo todo" sobre la fundadora de Theranos lidera la taquilla cinematográfica en Estados Unidos. (Sony Pictures)
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El documental sobre Elizabeth Holmes, fundadora de la empresa de biotecnología Theranos, encabeza la taquilla de Estados Unidos frente a títulos de mayor presupuesto. La cinta, producida por A24, está dirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim.

Puedes verlo todo —título en español de You Can See Everything— se adentra en los 34 días previos al ingreso de Holmes a prisión: la empresaria invitó al equipo de filmación a documentar cada uno de sus movimientos en ese período. Fielder y Oppenheim trabajaron en el proyecto durante más de tres años.

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La cinta, de casi tres horas de duración, ofrece un retrato íntimo y familiar de la fundadora de Theranos, la empresa que prometió revolucionar los análisis de sangre con tecnología que luego resultó falsa.

Holmes creó Theranos en 2003, a los 19 años, tras abandonar sus estudios en la Universidad de Stanford. La compañía afirmaba haber desarrollado un sistema capaz de realizar análisis de sangre fiables para múltiples enfermedades con apenas unas gotas tomadas de la yema de los dedos.

En 2015, una investigación periodística puso en duda la validez de esa tecnología, lo que desencadenó cargos por fraude contra Holmes y el entonces presidente de la empresa, Ramesh “Sunny” Balwani. En 2022, Holmes fue sentenciada a 11 años y tres meses de prisión.

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Puedes verlo todo - You Can See Everything
La producción de A24 registra las vivencias de Holmes durante los 34 días previos a su ingreso en prisión. (Sony Pictures)

Puedes verlo todo acumula USD 56,85 millones en América del Norte en apenas tres semanas de exhibición. Registró USD 3,56 millones solo en su tercer viernes desde 3.243 salas, con una proyección de USD 10,65 millones para ese fin de semana.

Más allá del rendimiento en taquilla, el documental será enviado a consideración del Oscar en múltiples categorías: mejor película, dirección, diseño de producción, fotografía, vestuario, edición, maquillaje y peluquería, sonido y banda sonora original, además de mejor largometraje documental en la 99.ª entrega de los premios de la Academia.

Estreno de “Puedes verlo todo” en América Latina

Puedes verlo todo llegará a las salas comerciales de Argentina, México y otros países de América Latina el próximo 26 de noviembre, según confirmó Sony Pictures. El estreno en otros territorios aún no ha sido anunciado de forma oficial.

La película llega avalada por cifras de taquilla que la ubican con el fin de semana de apertura más alto desde Borat (2006) para un estreno limitado —desde menos de 1.000 salas— y el más alto para un documental desde Fahrenheit 9/11 (2004).

Elizabeth Holmes fundó Theranos en 2003 con la promesa de realizar análisis médicos con gotas de sangre. (A24 vía AP)
Elizabeth Holmes fundó Theranos en 2003 con la promesa de realizar análisis médicos con gotas de sangre. (A24 vía AP)

¿Cómo se filmó el documental sobre Elizabeth Holmes?

Nathan Fielder explicó el proceso creativo detrás de la película y rechazó la idea de que las decisiones formales respondieran a una voluntad de diferenciarse.

“Soy un gran fanático de los documentales y pienso mucho en estas cosas”, dijo el director para The Hollywood Reporter. “El proceso de hacerla fue simplemente incluir todo lo que necesitaba incluirse para que fuera lo más honesta posible. No fue una elección de intentar hacer algo diferente”.

El actor y director explicó que las recreaciones respondieron a una necesidad de transparencia hacia el espectador.

“La única razón por la que empezamos a incluir esas otras cosas fue porque se sentía deshonesto no hacerlo. En realidad estaríamos ocultando cosas al espectador si no lo dejábamos entrar en lo que sabíamos o lo que observamos”, afirmó.

Asimismo, Fielder se refirió a una limitación inherente al género: “Cuando estás en la habitación con cámaras, no es lo mismo que si no estás —eres parte de la historia, y la persona actúa de cierta manera por ti y la cámara, lo reconozcas o no”.

Puedes verlo todo - You Can See Everything
El director Nathan Fielder afirmó que el uso de recreaciones en la película respondió a una búsqueda de honestidad frente a la audiencia. (Sony Pictures)

Cerró su intervención con una perspectiva sobre el impacto más amplio del éxito del filme: “Si algo resulta de que la película le vaya bien, espero que sea que la gente esté entusiasmada con los documentales y quiera verlos en cines. Eso es una gran victoria para mí, porque amo los documentales y he pensado en ellos toda mi vida”, concluyó.

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