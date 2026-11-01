Rusia detuvo a un adolescente tras la advertencia de EEUU sobre un posible atentado terrorista en Moscú

Agentes de seguridad patrullan cerca de la sede de la Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento ruso, en Moscú, el 7 de septiembre de 2026. (Foto de archivo: REUTERS/Ramil Sitdikov)

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La policía rusa detuvo a un menor de edad por un presunto plan de atentado en Moscú, tras una advertencia de Estados Unidos, informaron este domingo agencias rusas. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) agradeció a Washington la información.

El sábado, la embajada de EEUU en Moscú dijo conocer una “amenaza creíble” de un “evento con víctimas en masa” en la reserva-museo de Tsaritsyno, en el sur de la capital, y recomendó a sus ciudadanos no acudir y evitar las multitudes. La embajada no precisó quién sería el responsable. Alemania y Canadá también emitieron avisos.

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Según el FSB, el detenido es ciudadano ruso. El servicio dijo que publicó en TikTok fotos suyas con ropa táctica, pasamontañas, gorra y gafas, sosteniendo un objeto parecido a un arma automática, y otras tomadas en Tsaritsyno con el texto “Encontré un lugar”. También afirmó que estaba suscrito a un canal de Telegram “neonazi”, que tenía búsquedas sobre atentados y matanzas, y que en su casa se hallaron prendas y accesorios iguales a los de los videos. El FSB no informó su edad, ni su nombre, ni cargos: dijo que el Comité de Investigación toma una decisión procesal.

Visitantes caminan junto a un estanque en la reserva-museo de Tsaritsyno, en Moscú, el 1 de noviembre de 2026, un día después de una alerta de EE.UU. por una posible amenaza terrorista en el lugar. (Foto: REUTERS/Ramil Sitdikov)

El complejo, un conjunto de palacio y parque del siglo XVIII mandado a construir por Catalina la Grande, es muy visitado por los moscovitas. El sábado por la noche evacuaron a los visitantes, incluidos los de un concierto de órgano. El canal de Telegram Baza, con vínculos con las fuerzas de seguridad, informó que solo se permitía salir. El FSB dijo que se cancelaron los eventos culturales y se reforzó la seguridad. El parque reabrió este domingo por la mañana.

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El antecedente del Crocus City Hall

Ambulancias y vehículos de emergencia frente a la sala de conciertos Crocus City Hall, en llamas tras un ataque a tiros en las afueras de Moscú, el 22 de marzo de 2024. Estados Unidos había advertido a Rusia semanas antes. (Foto de archivo: REUTERS/Yulia Morozova)

EEUU ya había advertido a Rusia de ataques: en marzo de 2024, semanas antes del atentado contra la sala de conciertos Crocus City Hall, cerca de Moscú. Murieron más de 140 personas y lo reivindicó el grupo yihadista Estado Islámico. Moscú culpó a Ucrania sin presentar pruebas, y Kiev lo negó. Fuentes de inteligencia rusas dijeron después que el aviso estadounidense carecía de detalles.

La cooperación se da en un momento de acercamiento entre ambos países, aunque con fricciones entre Washington y Kiev. El 9 de octubre, el presidente Donald Trump flexibilizó las restricciones sobre el diésel ruso tras hablar con Vladimir Putin, lo que provocó críticas de Ucrania, de aliados europeos y de senadores estadounidenses. El enviado Steve Witkoff se reunió el 21 de octubre con Putin, y las conversaciones tripartitas con Ucrania podrían retomarse tras el 10 de noviembre.

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