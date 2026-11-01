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Continúa la fecha 15 del Torneo Clausura: la agenda completa de los partidos en la jornada que se jugará el Superclásico

A las 18:30, Belgrano recibirá a Barracas Central y Newell´s hará lo propio con Unión de Santa Fe. En el cierre, desde las 20:45, Lanús chocará con Gimnasia de Mendoza

previas fecha 15 domingo
El domingo cerrará con tres duelos claves
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Es cierto que todas las miradas de este domingo estarán puestas en lo que suceda en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, pero tras el duelo estelar habrá tres partidos que repercutirán en las posiciones de ambas zonas del Torneo Clausura y también serán claves para las definiciones en la Tabla Anual. A las 18:30, Belgrano recibirá a Barracas Central y Newell´s hará lo propio con Unión de Santa Fe. En el cierre, desde las 20:45, Lanús chocará con Gimnasia de Mendoza.

BELGRANO-BARRACAS CENTRAL

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previas fecha 15 domingo
Belgrano chocará con Barracas Central
                                                 

Belgrano, campeón del Torneo Apertura, recibirá a Barracas Central, en un duelo que puede herir a ambos en la Zona B del Clausura. Desde las 18:30, el estadio Julio César Villagra será sede del partido correspondiente a la fecha 15 y que tendrá como árbitro a Bryan Ferreyra. Transmitirá TNT Sports Premium.

El Pirata, que viene de caer ante River Plate y Aldosivi, buscará un triunfo que lo acerque a los octavos de final y le permita seguir defendiendo el título conseguido a finales del semestre pasado. Hasta ahora, el elenco cordobés cosecha 22 puntos, producto de seis victorias, cuatro empates y la misma cantidad de caídas. Lejos de la pelea por consagrarse, Belgrano no le presta atención a la Tabla Anual, debido a que ya está clasificado a la próxima Copa Libertadores.

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El Guapo, en tanto, necesita una victoria para acercarse a los playoffs. El elenco dirigido por Damián Ayude tiene 22 puntos, al igual que su rival, y las tres unidades lo perfilarían con buenas chances de cara a la última fecha de la fase regular.

Posibles formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Hora: 18:30

TV: TNT Sports

Estadio: Julio César Villagra

Árbitro: Bryan Ferreyra

NEWELL’S-UNIÓN

previas fecha 15 domingo
Newell's y Unión, cara a cara

Newell’s Old Boys enfrentará a Unión de Santa Fe, desde las 18:30, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la 15ª fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro será dirigido por Edgardo Daniel Zamora y la transmisión correrá por cuenta de ESPN Premium.

El partido corresponde a la penúltima jornada de la fase regular y tiene un condimento especial: el equipo rosarino puede sellar su clasificación a los playoffs si consigue el triunfo.La Lepra llega con 21 puntos en la zona y ocupa un lugar entre los ocho primeros del grupo, cuatro unidades por encima de su rival. Una victoria como local le bastaría para asegurar de manera matemática su presencia en la siguiente instancia del certamen.

Unión, conducido por Leonardo Madelón, suma 17 puntos y se ubica por debajo del corte que otorga el acceso a los playoffs. Con solo dos fechas restantes en la fase regular, el equipo santafesino está obligado a sumar de a tres en Rosario para mantener con vida sus chances de ingresar a la siguiente instancia.

Posibles formaciones:

Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Nicolás Goitea u Oscar Salomón, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo; Walter Mazzanti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Unión: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Matías Rocha o Ignacio Isla, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Mateo Peresutti o Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Hora: 18:30

TV: ESPN Premium

Estadio: Marcelo Bielsa

Árbitro: Edgardo Daniel Zamora

LANÚS-GIMNASIA (M)

previas fecha 15 domingo
Lanús recibirá Gimnasia de Mendoza

Lanús y Gimnasia de Mendoza tendrán un duelo clave por la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura. El duelo, correspondiente a la fecha 15, comenzará a las 20:45 y contará con el arbitraje de Pablo Echavarría. Transmitirá TNT Sports Premium.

El Granate llega a este duelo con 24 puntos y tras igualar en la fecha anterior en clásico con Banfield. Sus energías también están puestas en la Tabla Anual, ya que está en plena pugna por ingresar a la Copa Sudamericana con las 48 unidades que cosechó.

El Lobo mendocino, en cambio, quiere recuperar el buen nivel que tuvo en las primeras fechas y conseguir un triunfo que le permita soñar con la clasificación a playoffs. Por lo pronto, tiene 20 puntos.

Posibles formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Matías Sepúlveda, Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Matías Recalde, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Luciano Paredes; Fermín Antonini, Esteban Fernández; Facundo Lencioni, Julián Ceballos, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

LAS TABLAS DE POSICIONES

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