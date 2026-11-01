Costa Rica

Dos financistas del Movimiento Libertario son investigados por aportes electorales en Costa Rica

El TSE llevó el caso a la vía judicial tras detectar dudas sobre el origen y la trazabilidad de fondos reportados en la campaña de 2022.

La Fiscalía Anticorrupción investiga los aportes financieros reportados por el Movimiento Libertario durante la campaña electoral de 2022. (Foto: Semanario Universidad)
La Fiscalía Anticorrupción investiga los aportes financieros reportados por el Movimiento Libertario durante la campaña electoral de 2022. (Foto: Semanario Universidad)
Guardar

La Fiscalía Anticorrupción investiga aportes electorales realizados al Movimiento Libertario durante la campaña de 2022, a partir de inconsistencias detectadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el origen y la trazabilidad de recursos reportados por la agrupación.

La causa está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) y contempla a dos financistas. Sus identidades no han sido divulgadas debido a la confidencialidad que rige en esta etapa de la investigación preliminar, según informó CR Hoy.

PUBLICIDAD

La pesquisa surgió de los análisis de solvencia económica aplicados a personas registradas como donantes y prestamistas del partido. Esas revisiones generaron dudas sobre la procedencia de parte de los fondos y motivaron el traslado del caso a la vía judicial.

El expediente administrativo comenzó en 2023 dentro del TSE. Durante ese mismo año fue remitido a la unidad encargada de examinar asuntos en etapa conclusiva y, en febrero de 2025, el registro público aún lo consignaba como “en desarrollo”.

El TSE indicó que parte del expediente está protegida por reserva

El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos finalizó su indagación preliminar el 31 de agosto de 2026. Al día siguiente, trasladó las conclusiones a la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo explicado por el Tribunal, el Ministerio Público solicitó información sobre el proceso en varias ocasiones. La institución señaló que no podía remitir directamente el expediente ni el informe final debido a que incluyen datos amparados por el secreto bancario o tributario.

Andrei Cambronero Torres, jefe de despacho de la Presidencia del TSE, indicó a CR Hoy que un juez debe ordenar el secuestro y la entrega de esa documentación para que pueda ser facilitada a la Fiscalía.

Los análisis de solvencia económica a donantes y prestamistas del partido motivaron el traslado del caso a la vía judicial. (Foto: CR Hoy)
Los análisis de solvencia económica a donantes y prestamistas del partido motivaron el traslado del caso a la vía judicial. (Foto: CR Hoy)

El funcionario afirmó que, hasta el momento de la respuesta institucional, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos no había recibido una resolución judicial de ese tipo. El trámite administrativo continuaba abierto.

La Fiscalía Anticorrupción confirmó que existe una causa penal, pero no brindó más detalles. La oficina consideró que una mayor divulgación podría afectar las diligencias en curso.

Los excandidatos afirmaron que no fueron notificados

El empresario Carlos Valenciano Kamer fue el primer candidato presidencial del Movimiento Libertario en las elecciones de 2022. También figuraba como propietario del canal ¡OPA! antes de transferirlo a familiares por medio de una sociedad anónima.

Valenciano Kamer es dueño del bufete Valenciano Kamer & Asociados y de Gestionadora de Créditos, una empresa dedicada al cobro de deudas.

Dos meses después del inicio de su campaña, el empresario renunció a la candidatura por motivos de salud. El partido lo sustituyó por Luis Alberto Cordero Arias.

A mí nadie me ha contactado del Tribunal”, aseguró Valenciano Kamer a la publicación. El excandidato sostuvo que su intervención terminó cuando concluyó su participación en la campaña y que no recibió requerimientos del órgano electoral ni de una instancia judicial.

Cordero también dijo desconocer la investigación. Según afirmó, no recibió prevenciones ni comunicaciones posteriores a la finalización de su candidatura.

El exaspirante recordó que los gastos de campaña fueron liquidados. “Yo, por lo menos, no habría dejado de responder nada si me hubiera correspondido”, manifestó ante el medio.

El extesorero dijo que solo atendió gestiones habituales

El Tribunal Supremo de Elecciones advirtió que la entrega del informe requiere una orden judicial debido a la protección del secreto bancario. (Foto: La Nación)
El Tribunal Supremo de Elecciones advirtió que la entrega del informe requiere una orden judicial debido a la protección del secreto bancario. (Foto: La Nación)

El extesorero del Movimiento Libertario, José David Garro Castro, señaló que durante su período respondió requerimientos que consideró habituales en los procesos electorales.

No hubo ninguna solicitud especial sobre el tema”, declaró Garro al diario. Añadió que tuvo una reunión en el Tribunal en 2024, aunque la vinculó con un asunto de cumplimiento.

Garro indicó que dejó el partido en junio de 2022 y que desde entonces no conserva acceso al correo electrónico oficial de la agrupación.

El extesorero afirmó que Fernando Bolaños, expresidente del partido, mantiene el acceso a esas comunicaciones. También señaló que no recibió de su parte información sobre alguna gestión particular relacionada con el expediente.

La publicación intentó comunicarse con Bolaños a través de números telefónicos registrados a su nombre, pero no obtuvo respuesta.

Temas Relacionados

Costa RicaFinanciamientoInvestigación judicialMovimiento LibertarioTribunal Supremo de Elecciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica registra 6,285 casos de dengue y 974 de chikungunya en lo que va de 2026

Según el último informe de la Dirección de Vigilancia de la Salud, el aumento del 36% en las infecciones por dengue y la concentración de brotes en cantones prioritarios han acelerado las inspecciones domiciliarias y la eliminación de más de 3,1 millones de criaderos

Costa Rica registra 6,285 casos de dengue y 974 de chikungunya en lo que va de 2026

Siete de cada diez costarricenses no utilizan un presupuesto formal para controlar sus gastos, revela encuesta

Un estudio de la Oficina del Consumidor Financiero revela que los jóvenes son quienes menos utilizan herramientas para administrar su dinero, mientras que la educación y los ingresos influyen en los hábitos financieros.

Siete de cada diez costarricenses no utilizan un presupuesto formal para controlar sus gastos, revela encuesta

Costa Rica detiene a salvadoreño buscado desde hace 12 años por presunto abuso contra un menor de edad

El extranjero fue localizado durante un operativo policial en Los Chiles, cerca de la frontera con Nicaragua. También registra causas judiciales en El Salvador relacionadas con drogas y conducción bajo sus efectos.

Costa Rica detiene a salvadoreño buscado desde hace 12 años por presunto abuso contra un menor de edad

Universidad de Costa Rica rechaza recorte de USD 17.7 millones a universidades públicas y advierte posible acción ante la Sala IV

El Consejo Universitario pidió a los diputados detener la reducción presupuestaria y advirtió que podría afectar becas, sedes regionales, investigación y otros proyectos de educación superior.

Universidad de Costa Rica rechaza recorte de USD 17.7 millones a universidades públicas y advierte posible acción ante la Sala IV

“La asesina del bikini”: sospechosa de matar a estadounidense en Costa Rica pasará un año en prisión preventiva

La mujer de 22 años es investigada por el homicidio de Marc Fleming, ocurrido en un condominio de Playas del Coco. Fue capturada en Alajuelita después de permanecer varias semanas prófuga.

“La asesina del bikini”: sospechosa de matar a estadounidense en Costa Rica pasará un año en prisión preventiva

TECNO

Cómo saber si te están espiando a través de la cámara del celular

Cómo saber si te están espiando a través de la cámara del celular

Descubren cómo es posible recuperar chats de IA eliminados del celular

Códigos de Free Fire para ganar diamantes y skins gratis este 1 de noviembre de 2026

Microsoft permitirá que abrir aplicaciones en Windows 11 sea más rápido: Edge será la primera

Truco para ver Las Guerreras K-pop en español latino sin internet

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que Harry Styles eligió una rata como disfraz de Halloween

La razón por la que Harry Styles eligió una rata como disfraz de Halloween

"Puedes verlo todo": cuándo se estrena en América Latina el documental de Elizabeth Holmes

Chris Pratt adopta una rutina diseñada por un exsoldado de la Marina estadounidense para mejorar su condición física

Heidi Klum vuelve a sorprender en Halloween con el disfraz más ambicioso de su carrera

Jimmy Webb revela las historias detrás de sus canciones más famosas en un especial de PBS

MUNDO

Los cálaos de India que se encierran en los árboles con una pared hecha de excrementos para criar a sus polluelos

Los cálaos de India que se encierran en los árboles con una pared hecha de excrementos para criar a sus polluelos

Rusia detuvo a un adolescente tras la advertencia de EEUU sobre un posible atentado terrorista en Moscú

Violentas protestas en Alemania: los disturbios en Frankfurt dejaron más de 100 policías heridos, uno de gravedad

Descubren que las ballenas francas australes que recorren rutas más largas parten antes y llegan casi al mismo tiempo

A casi 150 km/h en un auto de juguete: la hazaña de un estudiante de ingeniería alemán que entró en el Guinness