Harry Kane contó qué característica de Messi le gustaría tener: “Sería muy difícil detenerme”

Harry Kane habló de Lionel Messi tras conquistar el Balón de Oro 2026 (Reuters)

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Harry Kane afirmó que si tuviera la zurda de Lionel Messi se volvería “muy difícil de detener”, después de recibir el Balón de Oro 2026. El delantero inglés, que fue distinguido por France Football tras su temporada con Bayern Múnich y la selección de Inglaterra, eligió una cualidad del argentino cuando le preguntaron qué habilidad de otro ganador del premio incorporaría a su juego.

“Si tuviera la zurda de Messi hoy, ¡creo que sería muy difícil detenerme!”, respondió Kane, en diálogo con el medio francés L’Equipe. La frase volvió a poner en primer plano la admiración que el futbolista inglés ha expresado en varias ocasiones por el capitán argentino.

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El atacante también evaluó su presente luego de obtener el reconocimiento individual. Al ser consultado sobre si todavía detectaba aspectos por corregir, respondió: “¡Siempre! Siempre habrá cosas que intentaré mejorar, hasta el día de mi retiro, sin duda alguna”.

El ganador del Balón de Oro sostuvo que se siente en una etapa de plenitud, tanto por su condición física como por su lectura de los partidos. “Pero también creo que nunca he estado tan completo en mi carrera. Física y mentalmente, cuando salgo al campo, me siento en mi mejor momento”, afirmó.

Kane profundizó en los elementos que, según explicó, alcanzaron su nivel más alto. “Mi comprensión del juego, los espacios, dónde debo posicionarme, cómo debo atraer a los defensores y mi definición, todo eso está al máximo nivel”, señaló.

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Harry Kane conquistó su primer Balón de Oro al imponerse a figuras como Lamine Yamal y Kylian Mbappé (Reuters)

El vínculo entre Kane y Lionel Messi tuvo un capítulo reciente en la semifinal del Mundial 2026. Aquel 15 de julio, en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Argentina eliminó a Inglaterra y el atacante británico recordó más tarde el impacto de aquel resultado. “Obviamente, para mí fue duro aquel día. Un momento difícil al quedar eliminados de esa manera”, había dicho en declaraciones recogidas por Marca.

Pese a la eliminación, el delantero mantuvo sus elogios hacia Messi. Lo definió como “un jugador increíble” y “una persona increíble”, según relató tras el partido. Kane también explicó que tuvo pocos intercambios personales con el futbolista argentino, aunque la impresión que le dejó fue positiva.

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“Lo he tratado solo un par de veces, pero me parece una persona muy humilde. Siempre ha puesto al equipo por delante de él, y creo que esa es una de las razones por las que Argentina tuvo el éxito que tuvo”, sostuvo. Kane recordó además el encuentro que mantuvo con Messi al término de aquella semifinal. “De aquel día, recuerdo que lo abracé y le deseé buena suerte para la final”, relató.

Incluso, tras el encuentro entre Inglaterra y Argentina, Kane publicó un mensaje dirigido a Messi en sus redes sociales. Allí destacó lo que significó enfrentarlo con la camiseta de su país. “Compartir el campo con una leyenda así es algo que nunca daré por sentado. Habiendo crecido viendo a este hombre redefinir lo que es posible hacer con un balón de fútbol, jamás imaginé que llegaría a competir contra él vistiendo los colores de nuestra selección; y mucho menos por primera y última vez”, escribió.

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El texto concluyó con otro reconocimiento al capitán argentino: “Momentos como este te hacen ver las cosas en perspectiva. Leo, gracias por los recuerdos, por la rivalidad y por hacer de este deporte lo que es hoy. Ha sido un honor tenerte como rival. Respeto eterno”.

Con su respuesta sobre la zurda de Messi y sus declaraciones previas, Kane volvió a expresar la admiración que siente por el futbolista que suma ocho Balones de Oro.

La distinción para el inglés llegó después de una temporada en la que convirtió 73 goles en 65 partidos. Kane describió ese período como el mejor de su trayectoria. “Nunca me ha gustado hablar demasiado de mí mismo. Lo único que diría es que la temporada pasada fue increíble, a nivel personal y de equipo. Fue, por mucho, la mejor temporada de mi vida”, indicó. Sobre sus cifras, agregó: “Es verdad que llegar a 73 goles, la segunda cifra más alta de la historia, tras los 82 en 69 partidos de la temporada 2011/12 de Leo Messi, habla por sí sola. Estoy extremadamente orgulloso de ello”.

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