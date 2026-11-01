Honduras avanza en la revisión de pagos pendientes a médicos

La Secretaría de Salud evalúa 104 expedientes de médicos con pagos pendientes en la cuarta jornada.

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La revisión de expedientes de médicos que reclaman pagos pendientes continúa en la Secretaría de Salud, donde las autoridades y representantes del Colegio Médico de Honduras (CMH) desarrollan mesas técnicas para examinar los casos y determinar cuáles obligaciones ya fueron saldadas y cuáles todavía requieren una respuesta administrativa.

Al concluir la cuarta jornada de trabajo, el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, informó que fueron evaluados 104 expedientes de profesionales de la medicina que permanecían pendientes de pago dentro del sistema sanitario.

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De los 104 casos examinados, 25 médicos ya tienen cancelados sus pagos hasta octubre de 2026, mientras que en los otros 79 se realizaron pagos parciales.

Uno de los puntos que todavía ocupa la atención de las mesas técnicas es la situación de los médicos que recibieron pagos parciales, debido a que esos desembolsos no necesariamente representan la cancelación total de las cantidades que se les adeudan.

Por esa razón, el viceministro adelantó que la Secretaría de Salud continuará revisando estos expedientes para establecer qué montos permanecen pendientes y avanzar hacia el cierre de la primera ronda de casos ya documentados.

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La revisión busca determinar la situación de cada profesional y dar seguimiento a las obligaciones que todavía no han sido cubiertas. Sin embargo, la información proporcionada por las autoridades no detalla el monto global de la deuda, las cantidades pagadas durante esta jornada ni el valor que falta por cancelar a los médicos incluidos en los expedientes.

Interinatos con un avance del 90%

Las autoridades sanitarias informaron sobre el avance en la revisión de los interinatos que permanecían documentados. Castillo señaló que inicialmente tenían registrados 334 casos de este tipo y que el proceso ya alcanza aproximadamente un 90% de avance.

La Secretaría de Salud mantendrá la revisión de los expedientes con abonos parciales para determinar los saldos pendientes.

No precisó cuántos expedientes corresponden exactamente al porcentaje reportado ni estableció una fecha definitiva para concluir la totalidad de las revisiones, aunque aseguró que esperan finalizar este trabajo próximamente.

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Los interinatos constituyen otro de los asuntos abordados en las mesas técnicas con el CMH, en medio de los reclamos relacionados con las condiciones administrativas y económicas de los profesionales que prestan servicios en el sistema público de salud.

La Secretaría de Salud y el CMH tienen previsto continuar con la misma dinámica de trabajo y darán prioridad a los expedientes que recibieron pagos parciales, con el propósito de completar la primera ronda de revisión de los casos ya documentados.

El funcionario también aclaró que los expedientes que todavía no han sido examinados continuarán sometidos a las evaluaciones correspondientes hasta ofrecer una respuesta a la totalidad de los profesionales afectados.

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Las autoridades sanitarias cancelaron los pagos de 25 médicos hasta octubre de 2026 y efectuaron desembolsos parciales a otros 79.

“Vamos a terminar de volver a revisar los casos con pagos parciales para ir finalizando esta primera tanda documentada. Cabe también resaltar que los restos de casos que están pendientes continuaremos en las evaluaciones pertinentes hasta que le demos respuesta al 100% de los casos”, expresó.

El compromiso de revisar todos los expedientes no estuvo acompañado de un calendario específico para resolver cada situación ni de una fecha límite para completar los desembolsos pendientes.

Por ahora, el proceso continúa concentrado en la verificación individual de los casos, mientras las autoridades sanitarias mantienen las reuniones con el CMH para avanzar en la depuración de los registros y atender los reclamos económicos de los médicos.

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