Panamá

Panamá derrota a Cuba y se corona campeón de la Copa de Naciones de Futsal, realizada en Managua

Cerró un torneo perfecto en el que terminó invictó y consolidó su condición de potencia emergente en el fútbol sala regional

El Polideportivo Alexis Argüello de Managua fue el escenario donde la selección panameña mayor masculina de Futsal se llevó los honores del torneo. Tomada de Instagram
El Polideportivo Alexis Argüello de Managua fue el escenario donde la selección panameña mayor masculina de Futsal se llevó los honores del torneo. Tomada de Instagram
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La Selección Mayor Masculina de Futsal de Panamá se consagró campeona de la Copa de Naciones de Futsal Nicaragua 2026 al derrotar con contundencia 5-1 a Cuba en la final disputada en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua

De esta manera, Panamá cerró un torneo perfecto en el que terminó invicta y consolidó su condición de potencia emergente en el futsal regional.

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La campaña panameña incluyó victorias sucesivas sobre El Salvador (4-1) y Costa Rica (2-1) en la fase de grupos, antes de coronar su desempeño con la goleada sobre Cuba en la final.

De esta manera, sumó tres triunfos en igual cantidad de presentaciones, con 11 goles a favor y apenas 3 en contra, según los reportes oficiales de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) y la prensa regional.

La actuación ofensiva ante Cuba tuvo como protagonistas a Luis Vásquez, Didier Herrera, Alexis Castillo, Ángel Sánchez y Ruman Milord, quienes firmaron los cinco tantos panameños, mientras que el equipo mostró solidez táctica, capacidad de presión alta y eficacia en las transiciones.

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En su partido de estreno el combinado canalero se impuso a El Salvador por marcador de 4 a 1. (Fepafut)
En su partido de estreno el combinado canalero se impuso a El Salvador por marcador de 4 a 1. (Fepafut)

Estos elementos reforzaron la percepción de que el futsal panameño atraviesa uno de los momentos más exitosos de su historia reciente.

Desde la perspectiva de antecedentes inmediatos, el duelo más llamativo era, según los conocedores, el potencial cruce entre Panamá y Cuba, dada la final del Premundial de Concacaf 2024, donde ambos se habían enfrentado en el mismo escenario de Managua, con triunfo panameño por 4-3.

Ese antecedente generó una narrativa previa en la que se hablaba de la “revancha” que buscaría Cuba y de la oportunidad de Panamá para ratificar su superioridad reciente, una historia que efectivamente se materializó cuando ambos equipos confirmaron su clasificación a la final de la Copa de Naciones tras liderar sus grupos con pleno de victorias.

El torneo se disputó en formato concentrado, teniendo como sede la ciudad de Managua, entre el 28 y el 31 de octubre, convirtiéndose en un “minitorneo” de corta duración, pero de alta intensidad competitiva.

La organización se estructuró en dos grupos de tres equipos cada uno, con la participación de Panamá, Costa Rica y El Salvador en el Grupo B, mientras que el Grupo A estuvo integrado por Nicaragua, Honduras y Cuba, conforme a los datos divulgados por la Fepafut y medios centroamericanos.

El futsal panameño está atravesando por uno de los momentos más exitosos de su historia reciente. (Fepafut)
El futsal panameño está atravesando por uno de los momentos más exitosos de su historia reciente. (Fepafut)

Cada equipo, de acuerdo con la información, disputó dos partidos en la fase de grupos, enfrentando a los otros dos integrantes de su zona, y los primeros lugares de cada grupo clasificaron directamente a la final, mientras que los restantes conjuntos se midieron en encuentros de definición de posiciones, incluyendo un partido por el tercer lugar entre Nicaragua y Costa Rica.

La Copa de Naciones de Futsal 2026 contó con la participación de seis selecciones: Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Cuba, con la particularidad de que las cinco primeras pertenecen a la Unión Centroamericana de Fútbol, mientras que Cuba fue invitada como representante del Caribe.

Este reparto regional ofrece un panorama interesante para la evaluación de jerarquías y niveles de desarrollo del futsal en la zona, donde Panamá y Costa Rica suelen ser considerados programas relativamente fuertes, mientras que Nicaragua y Honduras han ido consolidando sus estructuras, y El Salvador trabaja en la construcción de su competitividad.

La configuración de los grupos ubicó a Panamá en el Grupo B junto con Costa Rica y El Salvador, un grupo que, en la previa, se percibía como exigente por la presencia de los costarricenses, históricamente competitivos en futsal, y por la necesidad de no subestimar a El Salvador, que podía complicar si encontraba solidez defensiva.

Por su parte, el Grupo A reunió a Nicaragua, Honduras y Cuba, con la selección anfitriona buscando aprovechar su condición de local y la experiencia acumulada en el Premundial de Concacaf, mientras Cuba llegaba con credenciales importantes tras haber conseguido su clasificación mundialista en años previos y mantener una base competitiva reconocida.

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