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Fuegos artificiales, bengalas y miles de paraguas: el espectacular recibimiento a Boca Juniors para el Superclásico

La multitud local preparó una fiesta para enfrentar a River Plate en La Bombonera

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*El recibimiento a Boca Juniors

Fue espectacular el recibimiento a Boca Juniors para enfrentar a River Plate en una nueva edición del Superclásico, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. La salida al campo de juego de los futbolistas fue una fiesta en La Bombonera.

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Una vez que los equipos salieron al campo de juego, surgieron los fuegos artificiales en la zona superior de los palcos. Se sumaron bengalas con los colores azul y amarillo en las tribunas, donde las banderas también le dieron un color especial.

Aunque lo que se distinguió en esta ocasión fueron los miles de paraguas -como nunca antes- que le dieron color y también sirvieron como resguardo para el público ante la posibilidad de lluvia durante el encuentro.

Luego, en la tribuna donde se ubica “La 12″, mostraron una bandera gigante en homenaje a Diego Armando Maradona, debido a que este viernes se cumplió el aniversario N° 66 de su nacimiento.

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Los planteles de Boca Juniors y River Plate ingresan al campo de juego del estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, antes del inicio del partido. En las tribunas, los simpatizantes despliegan banderas, paraguas y humo con los colores azul y amarillo, mientras los futbolistas se forman en el centro del terreno junto a niños escolta.

El clima fue único como en cada edición del Superclásico del fútbol argentino. Desde la mañana se vivió el color en el barrio de La Boca con miles de hinchas que coparon las calles y se acercaron desde el mediodía al Estadio Alberto José Armando.

Con los jugadores en el campo de juego el ambiente de fiesta se potenció ante la vigilia de los 54.000 simpatizantes que esperaron un largo rato para el inicio del encuentro.

En los primeros minutos ambos equipos se midieron y el duelo tuvo un marco de tensión, algo característico de esta clase de partidos debido a lo que está en juego y cómo se esperó durante la semana.

El cotejo tuvo de todo y en el inicio se dio la expulsión de Lucas Martínez Quarta por una falta de último recurso ante Miguel Merentiel. A instancias del VAR el árbitro Nicolás Ramírez.

*El gol de Di Lollo

Con la superioridad numérica el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena jugó más en el campo de su rival que se replegó y por eso el entrenador del elenco de Núñez sacó al delantero Lucas Beltrán y lo reemplazó por el defensor Lautaro Rivero.

Sin embargo, a los 27 minutos Boca Juniors se puso en ventaja luego de un preciso tiro de esquina ejecutado por Sebastián Villa desde la derecha, Lautaro Di Lollo ganó en el área y de cabeza abrió el marcador en el Superclásico. El elenco local era más y el tanto para la apertura del marcador fue merecido.

La expectativa es enorme debido a que el elenco local viene en racha, con la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, su posición de privilegio en la Tabla Anual y en su zona en el Torneo Clausura. La lucha en todos los frentes se extiende a la Copa Argentina, ya que el equipo xeneize es semifinalista y se medirá frente a Banfield.

En tanto que River Plate busca meterse en los octavos de final de este campeonato y sumar en la Tabla Anual, que hoy lo tiene en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

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