Alexis Vega celebra su gol ante el América haciendo sombra como boxeador ¿A quién le dedicó el festejo?

Alexis Vega celebró su gol frente al América con un movimiento de sombra de boxeo, un festejo que remitió a William “Camarón” Zepeda (REUTERS)

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Alexis Vega celebró su gol frente al América con un movimiento de sombra de boxeo, un festejo que remitió a William “Camarón” Zepeda después de que el delantero del Toluca convivió con el campeón mundial de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo días antes del partido de la jornada 15 del Apertura 2026.

Vega marcó el segundo tanto de los Diablos Rojos en el Estadio Banorte. El atacante cobró un penal que Luis Ángel Malagón atajó, aunque aprovechó el rebote y remató de cabeza para devolver la ventaja al cuadro escarlata en el tramo final del encuentro.

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Alexis Vega festejó su gol haciendo sombra como boxeador (Captura de pantalla)

Alexis Vega festejó su gol haciendo sombra como boxeador (Captura de pantalla)

El delantero mexiquense celebró con golpes al aire, como si estuviera sobre un ring. El gesto remitió a su reciente encuentro con William Zepeda, a quien le había prometido ese festejo tras proclamarse campeón ligero del CMB al vencer al estadounidense Lamont Roach Jr.

Alexis Vega anotó tras un penal atajado por Malagón

Toluca tomó la ventaja desde el primer tiempo con una anotación de Federico Viñas, exjugador del América. El uruguayo aprovechó un error de Santiago Bueno en la salida y definió ante Malagón para abrir el marcador.

América reaccionó en el complemento. Henry Martín igualó el encuentro al minuto 62 después de una serie de rebotes dentro del área de Toluca. Miguel Borja participó en la acción tras ingresar desde la banca.

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El partido entró en su tramo final con decisiones arbitrales que modificaron el desarrollo. Luis Enrique Santander señaló penal para Toluca por una sujeción de Santiago Bueno sobre Paulinho y expulsó al central americanista después de revisar la jugada en el VAR.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 31, 2026 Toluca's Alexis Vega celebrates scoring their second goal with Jesus Gallardo REUTERS/Luis Cortes

Soccer Football - Liga MX - Club America v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 31, 2026 Toluca's Alexis Vega celebrates scoring their second goal REUTERS/Luis Cortes

Vega tomó el balón para cobrar desde los once pasos. Malagón se lanzó hacia su derecha y evitó el gol en el primer disparo, pero el rebote quedó en zona de remate para el atacante mexicano, quien apareció sin marca y envió el esférico a las redes.

El gol puso momentáneamente a los Diablos Rojos en ventaja. Vega festejó con golpes al aire y una postura de boxeador, en un guiño a William “Camarón” Zepeda, con quien había convivido antes de ese compromiso.

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William Zepeda ganó el título del CMB ante Lamont Roach

El “Camarón” Zepeda tuvo este reconocimiento luego de convertirse en campeón mundial de peso ligero del CMB. El púgil mexicano obtuvo el cinturón vacante el 1 de agosto de 2026, cuando venció por decisión unánime a Lamont Roach Jr. a 12 rounds.

Zepeda impuso el ritmo durante el combate y ganó en las tarjetas con puntuaciones de 118-110 y dos de 117-111.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 31, 2026 Toluca's Alexis Vega celebrates scoring their second goal REUTERS/Luis Cortes

La victoria ante Roach permitió a Zepeda convertirse en campeón de las 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo. El peleador mexicano quedó con una marca de 34 triunfos y una derrota, además de 27 victorias por nocaut.

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Henry Martín rescató el empate para América

La ventaja de Toluca duró pocos minutos. Al 88, Santander marcó otro penal, ahora a favor del América, por una sujeción de Federico Pereira sobre Borja dentro del área.

Pereira recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó a los Diablos Rojos con 10 elementos. Henry Martín tomó la responsabilidad desde los once pasos, engañó al portero Luis García y convirtió su décimo gol de la campaña.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 26, 2026 Toluca's Alexis Vega celebrates scoring their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez

El empate mantuvo al América en la cima con 29 puntos, los mismos que Guadalajara, aunque con mejor diferencia de goles. Toluca se ubica en el quinto sitio con 24 unidades y acumuló siete partidos consecutivos sin ganar en el torneo.

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