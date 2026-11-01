El Salvador

Encuentran a salvadoreño ahogado en la costa occidental; presuntamente había regresado al país hace unos días

Las autoridades identificaron a la víctima como Santos Montano Guerrero, de 52 años, tras recibir el aviso de personas que lo observaron cerca de la costa en el cantón Metalío, Acajutla

Las autoridades identificaron a Santos Montano Guerrero como la persona que murió por inmersión en la playa Costa Azul. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Las autoridades identificaron a Santos Montano Guerrero como la persona que murió por inmersión en la playa Costa Azul. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
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La presencia de un cuerpo cerca de la orilla del mar alertó este domingo a quienes estaban en la playa Costa Azul, en Sonsonate. Las autoridades identificaron a la víctima como Santos Montano Guerrero, de 52 años, y comunicaron que el caso corresponde a un fallecimiento por inmersión.

El hecho ocurrió en la playa Costa Azul, situada en el cantón Metalío, distrito de Acajutla, en Sonsonate Oeste. Personas que se encontraban en el lugar dieron aviso tras observar el cuerpo flotando cerca de la costa.

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Las autoridades salvadoreñas informaron la identidad de la víctima y señaló que el hombre murió por inmersión. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado un informe que establezca las circunstancias exactas que derivaron en su muerte.

En redes sociales circularon versiones que indican que Montano Guerrerotenía tres días de haber regresado a El Salvador. También surgió la hipótesis de que pudo sufrir un infarto mientras se encontraba dentro del mar. Ninguna de esas afirmaciones ha sido confirmada de forma oficial.

El informe oficial todavía no establece las circunstancias exactas en las que ocurrió la muerte de la víctima. (Cortesía: Secretaría de Prensa).
El informe oficial todavía no establece las circunstancias exactas en las que ocurrió la muerte de la víctima. (Cortesía: Secretaría de Prensa).

La causa precisa de la muerte continúa bajo verificación

La información difundida por las autoridades se limita, por ahora, a la localización del cuerpo en la playa y a la clasificación inicial del caso como una muerte por inmersión. Las autoridades locales no han confirmado que hubiera existido una condición médica previa.

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La posibilidad de un infarto deberá ser determinada por las diligencias correspondientes y por los exámenes que ordenen las autoridades. Tampoco se ha informado si la víctima ingresó sola al mar bajo los efectos del alcohol o cuánto tiempo permaneció en el agua antes de que las personas en la zona advirtieran su presencia.

El caso se conoció durante una jornada de afluencia de visitantes a las playas salvadoreñas. Costa Azul forma parte del litoral de Sonsonate, una zona frecuentada por turistas y residentes, sobre todo durante fines de semana.

El Ministerio de Medio Ambiente advirtió sobre el incremento del peligro en las playas debido a las mareas vivas. (Cortesía: Protección Civil)
El Ministerio de Medio Ambiente advirtió sobre el incremento del peligro en las playas debido a las mareas vivas. (Cortesía: Protección Civil)

Medio Ambiente había advertido sobre condiciones de mareas vivas

En los días previos, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) había difundido información sobre la presencia de mareas vivas en la costa salvadoreña. El fenómeno ocurre cuando la diferencia entre la marea alta y la baja supera los valores habituales debido, entre otros factores, a la posición de la Luna respecto de la Tierra y el Sol.

Los avisos señalaron que las mareas altas podían cubrir la parte superior de las playas, mientras que las mareas bajas dejaban expuestas áreas más amplias de arena. En ese escenario, pueden aumentar las condiciones de riesgo en sectores de rompiente y las corrientes de retorno.

Las autoridades señalaron que estas condiciones se han estado presentado en las últimas semanas en las costas salvadoreñas y tras unos días de calma el MARN advirtió que el fenomeno estará presente nuevamente entre el 25 y el 29 de noviembre.

Por lo que las autoridades han recalcado el llamado a la población para tomar las medidas de precaución necesarias en caso de visitar las zonas costeras y evitar un accidente.

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