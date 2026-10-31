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La guía de Franco Colapinto a Lewis Hamilton para preparar un mate durante el Gran Premio de México de la Fórmula 1

El piloto británico observó las indicaciones del argentino antes de la última sesión de entrenamientos, en una actividad con aficionados junto a Charles Leclerc y Pierre Gasly

Franco Colapinto le explicó a Lewis Hamilton cómo preparar un mate frente al público mexicano

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Franco Colapinto y Lewis Hamilton protagonizaron un divertido intercambio antes del inicio de la última práctica libre del Gran Premio de México de Fórmula 1. Ambos participaron este sábado de la fan zone, una actividad sobre el escenario en la que distintos pilotos conversan e interactúan con el público antes de cada carrera. El argentino compartió el espacio con su compañero de Alpine, Pierre Gasly, mientras que el británico apareció junto a Charles Leclerc, su dupla en Ferrari.

En un momento de la actividad, la atención de Hamilton se desvió hacia el mate de Colapinto. El siete veces campeón del mundo intentó mover la bombilla, curioso por el mecanismo de la infusión. El argentino no dudó en mostrarle cómo prepararlo con el agua que llevaba en el termo, le explicó cómo acomodar la bombilla y en qué sector debía tirar el agua, mientras el piloto de Ferrari seguía atento sus indicaciones.

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Franco Colapinto le enseñó a Lewis Hamilton a preparar el mate
Franco Colapinto le mostró a Lewis Hamilton cómo preparar el mate (@alpinef1team)

Luego de ese intercambio, la actividad continuó con normalidad frente al público. Como es usual, Colapinto mantiene la costumbre de llevar el mate a cada circuito y lo tiene presente durante los fines de semana de competencia. En su llegada al Autódromo Hermanos Rodríguez, el argentino bajó del auto con el mate y el termo bajo el brazo. La infusión también estuvo presente durante una charla con el equipo al comienzo de la jornada, en el desayuno.

El piloto pilarense es el encargado de llevar el mate al paddock y de sostener esa costumbre argentina dentro de la Fórmula 1. Sus compañeros anteriores también fueron testigos de esa tradición. En 2024, Alexander Albon fue uno de los primeros corredores que probó el mate, apenas dos meses después de la llegada de Colapinto a la categoría. En aquella oportunidad, el anglo-tailandés intentó sacar la bombilla de su lugar y generó una respuesta inmediata de Franco: “¡No, no muevas eso! Esto no se toca porque desacomodas todo y se mueve por todos lados. Solo tomás. El agua no está tan caliente, pero es lo que podemos hacer acá”.

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Franco Colapinto le enseñó a Lewis Hamilton a preparar el mate
El argentino y el británico compartieron escenario entre risas antes del Gran Premio de México (@alpinef1team)

Aquella escena con Albon también ocurrió en México. Con el paso de los fines de semana, la presencia de Colapinto en la Fórmula 1 creció y el mate se convirtió en una de las costumbres que compartió con sus compañeros. Ya como piloto titular de Alpine en 2025, le tocó el turno a Gasly. El equipo preparó un video en la antesala del Gran Premio de Mónaco en el que el francés probó por primera vez la infusión.

Colapinto le explicó paso a paso cómo preparar el mate mientras Gasly observaba cada movimiento de su compañero. Al mirar el recipiente, el francés comentó: “Se ve muy bien, muy elegante”. Después de que el bonaerense probara el primero para evitar que su colega se quemara, el ex AlphaTauri y Racing Bulls tomó la infusión y dio su impresión: “Está bueno. Siento que es bastante fuerte porque puedes sentir que no es demasiado dulce. Con esto estaré despierto hasta las 4 AM”.

Franco Colapinto le enseñó a Lewis Hamilton a preparar el mate
La presencia de ambos pilotos se produjo durante el fan zone junto a Pierre Gasly y Charles Leclerc (@alpinef1team)

En el plano deportivo, Colapinto terminó la última práctica libre en el 12° puesto, con un tiempo de 1:18.652. Ese registro le permitió superar por apenas 0.022 el mejor tiempo de Gasly, que finalizó 13° con 1:18.674. La actividad del Gran Premio de México continuará este sábado a las 18:00 con la clasificación. La carrera se disputará el domingo a 71 vueltas y comenzará a las 17:00.

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