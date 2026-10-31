Entretenimiento

Selma Blair reaparece en redes sociales y habla sobre el altercado que protagonizó en un avión

La actriz publicó un video en Instagram en el que se disculpó con las personas afectadas por el incidente

Selma Blair rompe el silencio sobre el incidente aéreo mientras enfrenta un proceso legal. REUTERS/Mario Anzuoni
Selma Blair rompe el silencio sobre el incidente aéreo mientras enfrenta un proceso legal. REUTERS/Mario Anzuoni
Guardar

Selma Blair se pronunció públicamente por primera vez sobre el incidente que protagonizó durante un vuelo de Delta Airlines a principios de octubre y que derivó en su arresto.

A través de un video publicado en Instagram el viernes 30 de octubre, la estrella de Legalmente rubia ofreció una disculpa a las personas afectadas y explicó que, debido a un proceso legal en curso, sus abogados le recomendaron no hablar sobre lo sucedido.

PUBLICIDAD

“Hola, soy yo. Sé que he estado en silencio durante un par de semanas, desde el 11 de octubre. Merecen escucharme directamente y lamento que haya tardado tanto”, expresó al inicio de la grabación.

La actriz, de 54 años, señaló que está siguiendo las recomendaciones de sus representantes legales y que toma el asunto con seriedad.

“Hay un asunto legal en curso y mis abogados me han pedido que no diga nada sobre lo que ocurrió ese día, y estoy siguiendo sus indicaciones. Me tomo esto muy en serio”, dijo.

Selma Blair se pronunció después del incidente en un avión.
Selma Blair se pronunció después del incidente en un avión.

También quiso aclarar que nunca ha tenido la intención de lastimar o asustar a otras personas.

Lo que sí puedo decirles es algo muy sencillo y es lo más verdadero que sé sobre mí: nunca, en ningún día de mi vida, he tenido la intención de lastimar o asustar a alguien”, afirmó.

PUBLICIDAD

Durante el mensaje, la actriz también ofreció disculpas a quienes pudieron haberse sentido afectados por el episodio. Visiblemente emocionada, mencionó a las personas que se sintieron decepcionadas, heridas, asustadas o alarmadas por lo ocurrido.

“Lo siento muchísimo”, manifestó. Además, agradeció las muestras de apoyo que recibió durante las semanas posteriores al incidente y mencionó a su hijo, Arthur Saint Bleick, así como a su mascota Scout, al asegurar que ambos se encuentran bien.

La actriz explicó que, por ahora, concentrará sus esfuerzos en atender su salud, cuidar de su hijo y mantenerse cerca de las personas que la han acompañado durante este proceso.

Selma Blair dijo que está concentrado en cuidar de su salud mental y su hijo. (REUTERS)
Selma Blair dijo que está concentrado en cuidar de su salud mental y su hijo. (REUTERS)

El incidente ocurrió a principios de octubre durante un vuelo de Delta Airlines que cubría la ruta de Los Ángeles a Nueva York. De acuerdo con las acusaciones, Selma Blair habría golpeado a una auxiliar de vuelo y mordido a otra persona de la tripulación.

Según los reportes, tuvo que ser inmovilizada mientras permanecía en la aeronave y posteriormente quedó bajo custodia de las autoridades después del aterrizaje.

Las acusaciones también señalan que, durante su traslado en una ambulancia hacia un hospital, la actriz habría pateado varias veces en la cabeza a un agente de la policía de la Autoridad Portuaria.

Asimismo, fue señalada por presuntamente agredir a una enfermera en el centro médico, quien posteriormente presentó cargos.

Las comunicaciones de emergencia relacionadas con el vuelo registraron que el piloto solicitó asistencia médica y la presencia de agentes policiales para atender a una pasajera que describió como agresiva. También informó que una auxiliar de vuelo tenía una hemorragia nasal y otra presentaba marcas de mordeduras.

Selma Blair atacó físicamente a la tripulación del vuelo. REUTERS/Danny Moloshok
Selma Blair atacó físicamente a la tripulación del vuelo. REUTERS/Danny Moloshok

Tras el incidente, un representante de Blair declaró a Page Six que la actriz había experimentado una emergencia médica que derivó en la conducta denunciada. Por su parte, Delta Airlines señaló que no tolera comportamientos violentos o ilegales y que la seguridad de pasajeros y tripulación es una prioridad.

El 12 de octubre, Blair compareció ante un tribunal de Queens, Nueva York, donde se declaró inocente de dos cargos de agresión en segundo grado. Posteriormente, fue puesta en libertad bajo fianza.

Según su defensa, la actriz había omitido medicamentos prescritos para tratar la esclerosis múltiple que padece y, además, había trabajado durante jornadas prolongadas en los días previos al viaje.

Temas Relacionados

Selma Blairestrellas de Hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El error que dejó a Alden Ehrenreich fuera de ‘The Amazing Spider-Man’

El intérprete explicó que su falta de preparación pudo haber afectado sus posibilidades de conseguir el papel

El error que dejó a Alden Ehrenreich fuera de ‘The Amazing Spider-Man’

Margaret Qualley y Jack Antonoff solicitan formalmente el divorcio tras casi tres años de matrimonio

La actriz y el productor musical presentaron la solicitud de divorcio de manera conjunta, meses después de anunciar su separación

Margaret Qualley y Jack Antonoff solicitan formalmente el divorcio tras casi tres años de matrimonio

Olivier Martinez da sus primeras declaraciones tras quedarse con la custodia física del hijo que comparte con Halle Berry

Tras dos semanas de enfrentamientos en los tribunales, el actor francés se refirió al futuro de su hijo y a la relación que mantiene con la estrella de Hollywood

Olivier Martinez da sus primeras declaraciones tras quedarse con la custodia física del hijo que comparte con Halle Berry

El hijo de Patrick Stewart reacciona a la muerte del actor pese a su “inexistente” relación

Daniel Stewart publicó en redes sociales una imagen de su padre durante una presentación teatral en 2001

El hijo de Patrick Stewart reacciona a la muerte del actor pese a su “inexistente” relación

Revelan la causa de muerte de Lauren Bennett, cantante del éxito “Party Rock Anthem”

La audiencia forense en Kent reconstruyó las circunstancias de su fallecimiento y reveló detalles sobre los problemas de salud que enfrentó antes de morir

Revelan la causa de muerte de Lauren Bennett, cantante del éxito “Party Rock Anthem”

DEPORTES

Rosario Central le ganó a Sarmiento y es el único líder de la Tabla Anual: así está la clasificación a las Copas Libertadores y Sudamericana

Rosario Central le ganó a Sarmiento y es el único líder de la Tabla Anual: así está la clasificación a las Copas Libertadores y Sudamericana

Racing ganó 2-1 en Avellaneda por la fecha 15 del Torneo Clausura: Aldosivi descendió a la Primera B Nacional

El análisis de Franco Colapinto luego de terminar 16° en la segunda práctica del GP de México de la F1: “Hay mucho por mejorar”

Tras no correr la primera práctica, Franco Colapinto finalizó 16° en el segundo entrenamiento del GP de México de la Fórmula 1

Dieron a conocer los detalles de la votación del Balón de Oro: por cuánto le ganó Kane a Mbappé y los puntos que sumó Lionel Messi

TELESHOW

La historia de amor de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: de coincidir en una fiesta a caminar rumbo al altar

La historia de amor de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: de coincidir en una fiesta a caminar rumbo al altar

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan este sábado: cuál es el lugar que eligieron para su boda íntima

Sabrina Rojas contó la decepción amorosa que vivió luego de meses de chatear con un hombre: “Fue un amor virtual”

Julieta Prandi compartió las fotos de su escapada a Río de Janeiro tras su separación de Emanuel Ortega

El contundente descargo de Sebastián Graviotto contra Malena Pichot tras los cuestionamientos a su paternidad

INFOBAE AMÉRICA

Puerto Príncipe, bajo la mirada de los soldados salvadoreños que buscan a cuatro aerotécnicos

Puerto Príncipe, bajo la mirada de los soldados salvadoreños que buscan a cuatro aerotécnicos

Condenan a seis años y medio de prisión a empresario en Costa Rica que utilizaba la religión para estafar a inversionistas

Un informe vincula el calor extremo en Nicaragua con pérdidas millonarias en salud y trabajo

Guatemala: Capturan en Escuintla a presunto sicario vinculado a dos asesinatos de alto perfil, un excandidato a diputado y el director de una cárcel

Flávio Bolsonaro reapareció tras su salida de Brasil, denunció persecución política y cuestionó los resultados “imposibles” del balotaje