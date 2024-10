Colapinto le explicó a Alex Albon cómo armar un mate y le dio para probar: “¡No muevas eso!”

El joven argentino lo introdujo en el hábito a su ladero en Williams

Franco Colapinto desembarcó hace apenas dos meses a la Fórmula 1 pero aumenta su popularidad segundo a segundo. El argentino logró una meteórica expansión de su base de fanáticos principalmente por sus buenas actuaciones a bordo del FW46 de Williams pero también por el carisma que expuso fuera de las pistas. Una de las últimas apariciones que se hizo viral fue el diálogo sobre el mate con su compañero Alex Albon y ahora, mientras afrontan el Gran Premio de México, decidieron profundizar en el tema: le hizo probar la habitual infusión sudamericana.

Los dos corredores suelen ser protagonistas de los podcast realizados por la escudería con sede en el Reino Unido y, en el último tiempo, la charla derivó en las costumbres rioplatenses, con el foco puesto sobre el mate. Tras explicarle en la anterior edición de qué se trataba esta bebida, ahora decidió ver la reacción del piloto de 28 años a la hora de probarla.

El pilarense realizó el paso a paso para armar el mate con la colocación de la yerba y la bombilla, probó el primero que se cebó y le indicó a Albon que había llegado su momento. “¿Tomamos de la misma bombilla?”, se preguntó el anglo-tailandés, quien intentó sacarla de su lugar y provocó la inmediata respuesta de Franco: “¡No, no muevas eso! Esto no se toca porque desacomodas todo y se mueve por todos lados. Solo tomás. El agua no está tan caliente, pero es lo que podemos hacer acá”.

Franco Colapinto viene de lograr un 10° puesto en los Estados Unidos (REUTERS/Henry Romero)

El experimentado conductor, que cumplió 100 Grandes Premios en el último circuito de Austin, se animó al desafío. En su primer contacto con esta infusión, levantó sus ojos de manera extrañada y, cuando estaba dispuesto a devolverlo, Colapinto no se lo aceptó: “Pero probalo, dale. No, no, probá bien”.

Segundos después, Albon dejó su reseña sobre el mate: “A ver, no está mal”. “Lo entiendo, puedo entender el porqué. Estaba menos amargo de lo que esperaba. Estuvo bien. Puedo entender cómo hay tanta cafeína ahí”, planteó. En este sentido, Franco manifestó: “Imaginate tomar un termo entero de estos a la mañana. ¿Si lo hago? Un litro entero”.

Albon teorizó sobre los beneficios del mate para el organismo: “Debe ser bueno para tu hidratación, pero ¿te vacía cada vez? Debería, no hay manera de que tomes un litro de esto”. “Sí, te limpia, es un desintoxicante”, confesó el sudamericano.

Más adelante, Colapinto salió de plano con la intención de cebarle un mate a las personas que estaban detrás de cámara, mientras Albon se reía de la singularidad del momento. Ya sobre el final del podcast, las sonrisas se las contagió al argentino por un comentario chistoso: “Voy a estornudar, es el mate”.

Albon y Colapinto hablaron del mate en un podcast

Hace pocos días, los pilotos de Williams habían hablado de esta bebida antes de pasar a la práctica. Allí, el joven conductor, que hasta hace poco conducía en la Fórmula 2, le anticipó cuál era su sabor: “Es muy fuerte, como té verde, más o menos, está bien”. “Es como agua pura, un litro de agua, lo hierves hasta que esté muy caliente y luego lo pones en esto. Son como hojas, pero muy pequeñas, así que todo es como triturado. Sí, pero no es como un polvo, es como si tuviera bastante consistencia. Tiene cafeína y el caso es que bebes mucha; es como un litro de agua que bebo yo solo la mayoría de las veces”, precisó.

Si Colapinto pretende transmitirle definitivamente a Alex Albon el ritual del mate, tendrá varias oportunidades más hasta el final de su estadía en Williams: tras correr este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, el argentino sumará experiencias en Brasil (3 de noviembre), Las Vegas (24 de noviembre), Qatar (1 de diciembre) y el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi (8 de diciembre).