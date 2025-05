Colapinto le explicó a su compañero Pierre Gasly cómo se prepara el mejor mate: el video de la reacción del francés al probar

El efecto Colapinto en la Fórmula 1 sigue creciendo con el correr de los fines de semana. El regreso de Franco como piloto titular en Alpine lo volvió a poner en el centro de la escena del paddock del Gran Circo. Y esto lo logra no solo por sus cualidades arriba del monoplaza, sino que también lo hace con un personaje invaluable en la actualidad de la categoría: un joven piloto que generó un furor en las redes sociales a partir de un carisma y una actitud espontánea.

Uno de los principales objetivos desde que arribó a la Máxima en 2024 de la mano de Williams estuvo basado en que todos conocieran y probaran el mate. Ahora, como anteriormente le sucedió a Alex Albon y todos los integrantes del staff de la escudería británica, le tocó el turno a Pierre Gasly. En un divertido video que preparó Alpine en la antesala del Gran Premio de Mónaco, el corredor francés tomó por primera vez la infusión característica de Sudamérica.

Franco le explicó paso a paso cómo preparar el mate mientras el francés, de 29 años, escuchaba atentamente todos los movimientos que realizaba su compañero. “Se ve muy bien, muy elegante”, comentó al mirar el recipiente. Después de que el bonaerense probara el primero para que no se quemara su colega, el ex AlphaTauri y Racing Bulls testeó: “Está bueno. Siento que es bastante fuerte porque puedes sentir que no es demasiado dulce. Con esto estaré despierto hasta las 4 AM”.

El joven argentino lo introdujo en el hábito a su ladero en Williams

“Yo lo bebo por la mañana. La gente lo bebe a cualquier hora del día. Este es uno de los más suaves”, agregó el piloto albiceleste, mientras Gasly volvía a ratificar que le gustaba. A diferencia de Albon, el francés en ningún momento quiso sacar la bombilla, más allá de que le preguntó a Franco para qué servía en un principio.

“¿Tomamos de la misma bombilla?”, le preguntó su ex compañero en Williams el día en el que le dio de probar por primera vez. Incluso, intentó sacarla de su lugar y provocó la inmediata respuesta de Franco: “¡No, no muevas eso! Esto no se toca porque desacomodas todo y se mueve por todos lados. Solo tomás. El agua no está tan caliente, pero es lo que podemos hacer acá”.

Albon dejó su reseña sobre el mate: “A ver, no está mal. Lo entiendo, puedo entender el porqué. Estaba menos amargo de lo que esperaba. Estuvo bien. Puedo entender cómo hay tanta cafeína ahí”, planteó. En este sentido, Franco manifestó: “Imaginate tomar un termo entero de estos a la mañana. ¿Si lo hago? Un litro entero”.

El piloto que surgió de Red Bull teorizó sobre los beneficios del mate para el organismo: “Debe ser bueno para tu hidratación, pero ¿te vacía cada vez? Debería, no hay manera de que tomes un litro de esto”. “Sí, te limpia, es un desintoxicante”, confesó el sudamericano.

Albon y Colapinto hablaron del mate en un podcast

En otra oportunidad, en uno de los primeros Grandes Premios en los que estuvo presente Colapinto, Albon le consultó de qué trataba la tradicional infusión: “¿Qué es el mate? ¿Un potenciador de rendimiento, pero legal?”. Su comentario generó risas, y Colapinto respondió bromeando: “No me han hecho todavía una prueba de dopaje, así que no estoy seguro de si es legal, pero podríamos saberlo pronto después de este podcast”. El tailandés, sorprendido por la popularidad del mate, hizo alusión a la popularidad de la bebida entre los jugadores de la selección argentina de fútbol. “Todo el mundo bebe mate, por eso somos campeones del mundo”, le contestó el pilarense.

El interés de Albon por el sabor del mate se intensificó con su siguiente pregunta: “¿A qué sabe el mate? ¿Tiene sabor?”. Colapinto detalló: “Es muy fuerte, como té verde, más o menos, está bien”. Profundizando en la preparación de la infusión, Albon comentó: “¿Le pones leche de avena y azúcar a tope?”. Colapinto explicó pacientemente: “Es como agua pura, un litro de agua, lo hierves hasta que esté muy caliente y luego lo pones en esto. Son como hojas, pero muy pequeñas, así que todo es como triturado. Sí, pero no es como un polvo, es como si tuviera bastante consistencia. Tiene cafeína y el caso es que bebes mucha; es como un litro de agua que bebo yo solo la mayoría de las veces”.

El interés por el mate escaló de tal manera en el paddock de la Fórmula 1 que gran parte de los mecánicos e integrantes de Williams probaron la infusión rioplatense. Incluso, el propio James Vowles, jefe de la escudería Williams, fue víctima del argentino en el Gran Premio de Australia. Todo gracias al trabajo y el efecto Colapinto.