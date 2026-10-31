Panamá

Dos fuertes sismos de 5.9 y 5.8 sacuden Panamá con apenas un segundo de diferencia

Los movimientos se registraron casi simultáneamente en dos puntos distintos de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y fueron percibidos en la capital. Hasta el momento no se reportan nuevos daños.

Sismógrafo con aguja sobre papel milimetrado con trazo oscilante, pantalla digital al fondo y mapa con un punto rojo iluminado.
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró dos sismos de magnitudes 6.1 y 5.8, separados por apenas un segundo, con epicentros diferentes en las proximidades de Tonosí. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dos fuertes sismos de magnitudes 5.9 y 5.8 sacudieron Panamá este sábado 31 de octubre, con apenas un segundo de diferencia entre sus registros, según información del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Los movimientos tuvieron epicentros distintos en las proximidades de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y fueron percibidos en varios sectores de la ciudad capital.

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El primero ocurrió a las 10:50:19 de la mañana, con magnitud 5.8, a 22 kilómetros al noreste de Tonosí y una profundidad de cinco kilómetros. Apenas un segundo después, a las 10:50:20, se registró otro movimiento de magnitud 5.9, localizado a 14 kilómetros al este de Tonosí y diez kilómetros de profundidad.

El segundo evento había sido reportado inicialmente con magnitud preliminar de 6.1, posteriormente actualizada a 5.9. Ambos registros corresponden a puntos diferentes de la misma región sísmica, donde continúa la actividad relacionada con el terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre, que provocó graves daños en el centro del país.

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El movimiento de magnitud 6.1 ocurrió a las 10:50:20 de la mañana, a 14 kilómetros al este de Tonosí, mientras que el de 5.8 se registró un segundo antes, a 22 kilómetros al noreste del distrito. Tomado del Instituto de Geociencias de la UP
El movimiento de magnitud 6.1 ocurrió a las 10:50:20 de la mañana, a 14 kilómetros al este de Tonosí, mientras que el de 5.8 se registró un segundo antes, a 22 kilómetros al noreste del distrito. Tomado del Instituto de Geociencias de la UP

En distintos sectores de la ciudad capital, el sistema de alerta sísmica de Google para dispositivos Android se activó antes de las sacudidas. Algunos usuarios recibieron la notificación aproximadamente diez segundos antes de sentir el movimiento, un mecanismo que busca proporcionar segundos adicionales para adoptar medidas de protección ante la llegada de las ondas sísmicas.

Por el momento, no se han reportado nuevos daños materiales ni personas lesionadas como consecuencia de los dos movimientos. Las autoridades mantienen la vigilancia de la actividad sísmica, especialmente en las comunidades donde numerosas estructuras permanecen afectadas por el terremoto principal y sus posteriores réplicas.

Los movimientos de este sábado figuran entre los más intensos registrados desde las primeras horas de la emergencia. El 9 y 10 de octubre, el Instituto de Geociencias contabilizó cuatro réplicas superiores a magnitud 6, con valores de 6.9, 6.5, 6.2 y 6.1, que incrementaron la preocupación de la población.

Durante las semanas siguientes, la actividad sísmica continuó con movimientos de menor intensidad, aunque algunos fueron ampliamente percibidos. El 27 de octubre se registró un temblor de magnitud 5.6 cerca de Coiba y el 29 de octubre otro alcanzó magnitud 5.1 al noroeste de Tonosí, antes de los nuevos eventos de este sábado.

Ilustración de personas en un entorno urbano con teléfonos móviles, iconos de alerta sísmica en forma de ubicación y edificios de fondo
El sistema de alerta sísmica de Google para teléfonos Android notificó a algunos usuarios de la ciudad de Panamá aproximadamente diez segundos antes de que sintieran las sacudidas. (Foto: Android)

La secuencia comenzó el viernes 9 de octubre a las 12:56 del mediodía, cuando un terremoto de magnitud 7.5 estremeció gran parte del territorio nacional. Su epicentro se localizó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, con una profundidad de cuatro kilómetros, lo que produjo fuertes sacudidas en las provincias centrales.

El impacto fue especialmente grave en Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, donde viviendas, centros educativos, carreteras e instalaciones de salud sufrieron afectaciones. Los organismos de emergencia emprendieron evaluaciones estructurales y operaciones de asistencia, mientras miles de familias enfrentaban las consecuencias de los daños ocasionados por el movimiento principal.

Los balances oficiales habían identificado 17,058 viviendas inspeccionadas y 55,245 personas registradas en las zonas afectadas. En el sector educativo, 619 escuelas presentaron daños entre 853 evaluadas, mientras 120 instalaciones de salud también reportaron afectaciones, complicando la recuperación de distintas comunidades.

La emergencia obligó además a habilitar 135 albergues para atender a 4,428 personas, según los reportes divulgados durante la respuesta al desastre. El terremoto también ha dejado tres víctimas mortales, incluida una mujer de 86 años cuyo fallecimiento fue confirmado el viernes 30 de octubre, después de permanecer hospitalizada por las lesiones sufridas.

El terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre provocó daños en viviendas, escuelas e instalaciones de salud, principalmente en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé. Agencia de prensa
El terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre provocó daños en viviendas, escuelas e instalaciones de salud, principalmente en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé. Agencia de prensa

Hasta el 28 de octubre, el Instituto de Geociencias había contabilizado más de 1,154 réplicas, una cifra que refleja la prolongada actividad del sistema de fallas relacionado con el terremoto. Los especialistas han explicado que estos movimientos pueden continuar durante semanas o meses, aunque generalmente disminuyen en frecuencia e intensidad.

La persistencia de las sacudidas mantiene la atención sobre las comunidades que todavía enfrentan daños estructurales y condiciones de vulnerabilidad. Los nuevos movimientos ocurren además en vísperas de las celebraciones patrias de noviembre, cuando varias provincias han suspendido sus desfiles debido a las consecuencias del terremoto.

Mientras continúan las evaluaciones, las autoridades recomiendan mantenerse informados mediante los canales oficiales y evitar permanecer en edificaciones que presenten daños visibles. Los registros sísmicos son preliminares y pueden ajustarse después de su revisión técnica, por lo que la vigilancia científica continúa siendo fundamental para dar seguimiento a esta emergencia.

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