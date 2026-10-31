Militares salvadoreños montan base cerca de embajada de EE. UU. e inician patrullajes en Puerto Príncipe, Haití

Un vehículo blindado de El Salvador patrulla una calle en Puerto Príncipe (Haití). La operación militar de El Salvador en Haití, con más de 2.000 soldados sobre el terreno para buscar a cuatro soldados desaparecidos. EFE/ Jonet St. Élois

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Soldados de El Salvador desplegados en Haití establecieron una base militar en la comuna de Tabarre, en un sector próximo a la sede diplomática de Estados Unidos, según reportes de medios locales haitianos que fueron retomados por la agencia EFE.

La instalación de este campamento estratégico define el comienzo de las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en la capital caribeña, punto desde el cual la tropa coordina sus desplazamientos logísticos y sus incursiones tácticas sobre el terreno urbano.

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El emplazamiento en Tabarre permite al contingente situarse a corta distancia de zonas de alta tensión donde operan diversos grupos delictivos. La presencia militar salvadoreña en este punto del noreste de la ciudad responde a la necesidad de contar con una posición fortificada y segura para albergar a los efectivos que llegaron recientemente a territorio haitiano, además de facilitar la custodia de los equipos y suministros destinados a la misión.

A partir de la instalación de su base, los efectivos centroamericanos realizaron el día de ayer, .30 de octubre sus primeros recorridos de vigilancia por diversas arterias de Puerto Príncipe.

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Los uniformados, vestidos con indumentaria de combate y pertrechados con fusiles de asalto, se movilizaron en caravanas compuestas por camiones de transporte y vehículos blindados, mientras varias aeronaves de ala rotatoria proporcionaron cobertura y apoyo visual permanente desde el aire.

Los patrullajes abarcaron puntos de la zona metropolitana como los alrededores del aeropuerto internacional Toussaint Louverture, en el sector de Clercine, así como tramos viales pertenecientes a Tabarre.

Entre muestras de apoyo de civiles haitianos, efectivos militares de El Salvador iniciaron recorridos de vigilancia en los alrededores del aeropuerto internacional Toussaint Louverture y Tabarre, pocas horas después de fortificar su nuevo cuartel general en una posición estratégica cercana a la sede diplomática estadounidense. EFE/ Jonet St. Élois

A lo largo de la ruta, varios transeúntes haitianos aplaudieron el avance de los vehículos y expresaron muestras de aceptación hacia la tropa extranjera. Las unidades también transitaron por caminos cercanos a la localidad de Santo, dentro del distrito de Croix-des-Bouquets, un territorio donde las bandas armadas mantienen un fuerte asedio sobre la población.

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El operativo militar busca rescatar a cuatro aerotécnicos desaparecidos en una emboscada

La movilización de los efectivos tiene como propósito prioritario la localización de cuatro militares desaparecidos desde hace 12 días, tras un ataque armado registrado el 18 de octubre en las inmediaciones de Croix-des-Bouquets.

Los soldados pertenecían a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) y cayeron en una emboscada ejecutada por bandas locales mientras realizaban labores asignadas en esa jurisdicción periférica. Desde esa fecha no existen reportes certeros sobre la condición física o el paradero de los uniformados.

Frente a esta situación, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, confirmó que más de 2,000 efectivos ya se encuentran en territorio haitiano para ejecutar la búsqueda de sus compatriotas. El mandatario declaró que la misión militar tiene la prioridad del rastreo y el objetivo de propinar «una lección a las pandillas» que dominan amplios sectores de la nación caribeña.

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Soldados salvadoreños viajan en un vehículo de transporte durante un patrullaje REUTERS/Patrice Noel

El gobierno salvadoreño puntualizó que este movimiento masivo de tropas se efectúa en coordinación directa con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé. Las autoridades de San Salvador insistieron en que el arribo de las tropas no constituye una invasión, sino un esfuerzo puntual para rescatar a sus connacionales extraviados y brindar asistencia de seguridad a una nación aliada ante la severa crisis institucional y de orden público que atraviesa.

Especialistas en materia de defensa observaron que la magnitud de la fuerza salvadoreña, similar en cantidad al personal previo asignado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sugiere que las acciones sobre el terreno podrían derivar en enfrentamientos directos contra el crimen organizado.

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