El nuevo comunicado de Lisandro Martínez tras la polémica con la dirigencia del United: la sanción que pone en vilo su futuro

Lisandro Martínez podría quedar marginado del próximo partido del Manchester United y crecen los rumores sobre su futuro en el club (REUTERS)

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Lisandro Martínez volvió a emitir un comunicado para disculparse con los hinchas del Manchester United y reveló que mantuvo una reunión con la directiva tras sus fuertes críticas después de la derrota ante el Atlético de Madrid en la UEFA Champions League. El futbolista admitió que habló desde la frustración por el resultado y reivindicó, al mismo tiempo, su deseo de que el equipo vuelva a competir por los principales títulos. Medios británicos aseguraron que fue sancionado y su futuro es incierto.

“Hoy me he reunido con la directiva del club y con el entrenador. Ha sido una conversación muy positiva, en la que hemos podido intercambiar opiniones y hablar con franqueza sobre lo ocurrido tras el partido del martes. Todo el mundo sabe que soy una persona apasionada y que vivo el fútbol con gran intensidad. La frustración por la derrota me llevó a expresar lo que sentía en un momento y un lugar que quizá no fueran los adecuados, y por ello quiero pedir disculpas”, destacó el defensor argentino en redes sociales.

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En esta misma línea, completó: “Nuestro club da lo mejor de sí mismo cuando estamos todos unidos, y reconozco que mis palabras en ese momento no contribuyeron a ello. Sé que todas y cada una de las personas del Manchester United están haciendo todo lo posible para alcanzar nuestra ambición común: conseguir el éxito que este club y sus aficionados se merecen. Ahora que hemos dejado atrás esta situación, estamos totalmente centrados en ganar juntos”.

El defensor argentino no se guardó nada

Martínez cuestionó tras el partido la planificación del club y consideró que Carrick había recibido una plantilla insuficientemente preparada. Su declaración provocó tensión interna y abrió la posibilidad de una sanción, que finalmente se tradujo en una multa formal. “Se sabe que ha sido sancionado formalmente con una multa por su arrebato”, señaló el portal británico BBC.

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El mismo medio lanzó una tajante versión sobre el futuro de Martínez en los Red Devils. “Existen importantes dudas sobre el futuro a largo plazo de Martínez en Old Trafford. Su contrato actual expira al final de la temporada, pero el club tiene la opción de prorrogarlo por 12 meses. Si bien el asunto de sus recientes comentarios ya se considera zanjado, el club aún debe decidir si quiere ejercer la opción de rescisión del contrato”, argumentó la BBC. Manchester United pagó más de 57 millones de euros por su pase desde el Ajax en 2022.

El exabrupto que inició la polémica ocurrió luego de la caída contra el Atlético de Madrid en España. “Tengo que controlarme mucho, pero a veces es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento. Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también han incorporado jugadores, y hoy también el Atlético tiene un equipo increíble. Merecieron ganar hoy”, explotó en zona mixta.

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El nuevo comunicado de Lisandro Martínez en redes (@lisandromartinez)

Luego del revuelo, el central difundió un mensaje en redes sociales para explicar el origen de sus dichos. “Después del partido, hablé desde el enfado y la frustración por no conseguir el resultado que todos queríamos”, expresó. El jugador sostuvo que la derrota amplificó su malestar por la responsabilidad de representar al equipo inglés.

“Quienes me conocen saben cómo vivo el fútbol, con pasión, compromiso y un enorme deseo de ganar”, afirmó, antes de agregar: “Y cuando las cosas no salen como queremos, duele, especialmente cuando se representa a un club con la historia y la estatura del Manchester United”.

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El defensor aclaró que sus críticas no buscaban desentenderse de la situación deportiva. “Mis palabras reflejan cómo me siento y cuánto deseo ver a este club compitiendo por los máximos honores. Cuando hablo de querer más, me refiero a la ambición que todos debemos tener como parte de este club. Seguir creciendo, hacernos más fuertes y tener todo lo necesario para competir al más alto nivel. Estos son estándares que todos debemos exigirnos, empezando por mí”, detalló.

En su descargo, el argentino asumió la parte de responsabilidad que le corresponde al plantel en el rendimiento irregular. “Sé que, ante todo, somos nosotros, los jugadores, quienes debemos cumplir, y me pongo al frente de esa responsabilidad”, dijo. También llamó a elevar el rendimiento colectivo para revertir el presente del equipo: “Debemos exigirnos aún más y trabajar juntos para llevar al Manchester United de vuelta a la cima”.

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Lisandro Martínez podría quedar marginado de la convocatoria del próximo partido del Manchester United (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El defensor expresó su respaldo a sus compañeros, al entrenador y a quienes trabajan en el club. “Estoy convencido de que el camino a seguir es continuar trabajando juntos, con ambición y compromiso. Mi objetivo ha sido el mismo desde el primer día, ganar, competir al más alto nivel y dar todo lo que tengo por este escudo”, argumentó.

Después de la controversia de sus palabras, la presencia de Licha Martínez ante Leeds United quedó bajo evaluación de Michael Carrick. El central de la selección argentina fue titular en cinco de los seis partidos de la Premier League, además de los dos duelos por la Champions.

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El encuentro del domingo a las 10:00 (hora argentina) marcará el siguiente compromiso de un equipo que necesita mejorar su posición en la tabla: Manchester United se ubica 13° con una victoria, tres empates y dos derrotas, un registro que le permitió reunir seis puntos.