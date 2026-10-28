El Salvador

Noche amarga en San Salvador: Alianza le dice adiós a la Concachampions tras empatar con Marathón

Con un amargo empate sin goles en San Salvador, Alianza selló su eliminación del repechaje de la Copa Centroamericana ante un Marathón que hizo valer la renta del juego de ida (2-1 global) para arrebatarle a los albos el pase al máximo torneo de clubes del área

Sin realizar un solo disparo directo a puerta en 90 minutos, Alianza selló anoche su adiós internacional al igualar 0-0 frente a Marathón (Cortesía: El Gráfico).
Sin realizar un solo disparo directo a puerta en 90 minutos, Alianza selló anoche su adiós internacional al igualar 0-0 frente a Marathón (Cortesía: El Gráfico).
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El sueño internacional de Alianza Fútbol Club llegó a un abrupto final. La noche en el Estadio Nacional Jorge «Mágico» González prometía ser una jornada de remontada, orgullo y fiesta blanca, pero terminó convertida en una dolorosa decepción deportiva.

El cuadro paquidermo empató 0-0 ante el Club Deportivo Marathón de Honduras en el choque de vuelta del repechaje de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. Con este resultado, el marcador global favoreció 2-1 a la escuadra verdolaga, sellando la eliminación definitiva del representativo salvadoreño y cerrándole las puertas de acceso a la prestigiosa Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

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La consigna para el conjunto albo era clara desde el silbatazo inicial: anotar para revertir la desventaja sufrida en San Pedro Sula la semana anterior. Sin embargo, la teoría distó enormemente de la práctica sobre el césped capitalino. A lo largo de los noventa minutos, Alianza careció por completo de profundidad, claridad y desequilibrio individual para doblegar el orden defensivo impuesto por el cuadro catracho.

El dato más contundente y revelador del encuentro expuso la alarmante falta de pegada del equipo cuscatleco: Alianza terminó los más de noventa minutos reglamentarios sin registrar un solo disparo directo a la portería custodiada por el arquero de Marathón. Pese a controlar la posesión del balón durante prolongados tramos del partido, el dominio albo resultó estéril e inofensivo.

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Los jugadores de Alianza reflejan la amargura tras el silbatazo final que confirmó su eliminación en el Estadio «Mágico» González (Cortesía: Alianza).
Los jugadores de Alianza reflejan la amargura tras el silbatazo final que confirmó su eliminación en el Estadio «Mágico» González (Cortesía: Alianza).

Marathón, consciente de la renta favorable obtenida en el juego de ida (2-1), plantó dos líneas de cuatro muy compactas, cerró los pasillos interiores y obligó a Alianza a circular la pelota de manera predecible en zonas intrascendentes.

Los centros al área fueron despejados sistemáticamente por los centrales hondureños, mientras que los volantes creativos del cuadro salvadoreño nunca encontraron los espacios para filtrar balones ni la lucidez para desarmar el bloque bajo visitante. Con el paso del tiempo, el desespero sustituyó a la paciencia, transformando los intentos ofensivos en pelotazos frontales sin destino ni peligro real.

El duro significado de la eliminación blanca

Esta despedida representa un golpe institucional, económico y deportivo de proporciones mayores para la entidad aliancista. Quedar al margen de la Copa Centroamericana en la instancia de repechaje implica renunciar al boleto hacia la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, el torneo de clubes más relevante del área, donde compiten las potencias de la Liga MX y la Major League Soccer.

Para un club acostumbrado a liderar el plano nacional y con pretensiones constantes de trascendencia regional, la incapacidad de generar ocasiones de peligro en su propio feudo, ante su afición y con la urgencia del marcador en contra, evidencia un bache competitivo significativo.

El desenlace deja en entredicho el funcionamiento táctico en citas de alta exigencia internacional y priva al club de ingresos económicos clave por concepto de derechos de televisión, patrocinios y recaudaciones de taquilla que otorga el torneo continental.

La hinchada blanca colmó los graderíos del «Mágico» González, pero despidió al equipo entre reclamos por la inoperancia ofensiva (Cortesía: Alianza).
La hinchada blanca colmó los graderíos del «Mágico» González, pero despidió al equipo entre reclamos por la inoperancia ofensiva (Cortesía: Alianza).

El pitazo final desató la frustración en las gradas del «Mágico» González. La afición alba, que respondió con presencia y cánticos en las tribunas para respaldar a su equipo, despidió al plantel entre reclamos justificados por la pasividad y falta de rebeldía mostradas en la cancha.

Por su parte, Marathón celebró con oficio y pragmatismo una clasificación trabajada desde el primer asalto en territorio hondureño. Para Alianza, el camino internacional en 2026 concluye de manera prematura.

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