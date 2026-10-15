Una joven promesa del tenis mundial insultó a un alcanzapelotas y recibió una sanción en medio del partido: “Vos sabés lo que le dijiste”

Rafael Jodar recibió un warning durante el Masters de Shanghai

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Un incidente dio de qué hablar durante la jornada de octavos de final del Masters 1000 de Shanghai. El español Rafael Jódar, una de las apariciones más sorprendentes de la nueva generación del tenis, quedó en el ojo de la tormeta luego de insultar a un alcanzapelotas en medio de su partido contra Botic van de Zandschulp, de los Países Bajos, que terminó a favor del joven de 20 años por 6-7 (4-7), 6-4 y 6-2, lo que le permitió alcanzar los cuartos de final del certamen.

El hecho ocurrió en el primer game del segundo set. Tras un toque en la red que se le fue larga, el español se acercó a su rincón. “¡Dame la puta toalla, coño!“, le dijo Jódar al alcanzapelotas tras perder el break point que tenía a su favor. Acto seguido, Jimmy Pinoargote, el juez de silla oriundo de Ecuador, escuchó la frase del español y no dudó: le aplicó un warning por conducta antideportiva.

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“!Me pone un warning, tío! No me hace caso”, se quejó el tenista ante el umpire. “Yo entiendo, pero así no”, respondió Pinoargote. “No le he dicho nada malo. No me hace caso. Le estoy hablando y no le dije nada malo”, continuó el español en su charla con el juez de silla. “Rafa, pídemelo a mí y yo se lo pido”, retrucó el ecuatoriano.

“¿Pero qué le he dicho?“, contestó Jódar, a lo que Pinoargote respondió. “No puedo repetir, pero vos sabes lo que dijiste. No puedo repetir ahora. Así no hablamos con ellos”, expresó el umpire. “Una hora y diez jugando, por poquito le digo una cosa y ya me pones warning. Madre mía...”, se fastidió el español. “Yo te entiendo, pero eso no...”, fue la última palabra del juez. Pero fue Jódar el que se quedó con la última palabra: “Es increíble. Cómo se nota que no estás aquí adentro”.

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Tras el cruce con el umpire, Jódar tomó control del partido para vencer al neerlandés y avanzar al cuadro de los ocho mejores del torneo en la ciudad china. “Ha sido un partido muy difícil, como todos los que he jugado aquí en Shanghai. Estoy contento de haber podido conseguir la victoria en mi primer partido aquí en la cancha central y ahora a recuperarse y a pensar en el siguiente partido que seguro que será muy difícil”, dijo Jódar su victoria contra Van de Zandschulp. Ahora, jugará los cuartos de final contra Casper Ruud.

Rafael Jodar superó a Botic van de Zandschulp (REUTERS/Go Nakamura)

Nacido el 17 de septiembre de 2006 en Leganés, Madrid, a sus 20 años se consolidó como la gran revelación del tenis español en 2026. En su primera temporada completa como profesional, el madrileño alcanzó el puesto 11 del ranking ATP, se adjudicó su primer título individual en el circuito y llegó a los cuartos de final de Roland Garros en su debut en el torneo.

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A diferencia de la mayoría de las grandes promesas del tenis europeo, Jódar eligió una ruta poco habitual antes de dar el salto al circuito profesional: en 2024 se matriculó en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, donde combinó los estudios con la competición universitaria de máximo nivel. Allí terminó con un registro de 19 victorias y tres derrotas, alcanzó el número cuatro del ranking individual de la NCAA y fue nombrado mejor debutante del tenis universitario del país, además de obtener el estatus de All-American.

El 31 de diciembre de 2025, el tenista anunció que dejaba la universidad para dedicarse al tenis a tiempo completo. La decisión llegó después de un cierre de año prometedor: entre agosto y noviembre de ese año conquistó tres títulos ATP Challenger consecutivos, en Hersonissos, Lincoln y Charlottesville, lo que lo convirtió en el tercer adolescente español en lograr al menos tres títulos de esa categoría, después de Carlos Alcaraz y Nicolás Almagro.

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Jódar, que mide 1,91 metros, debutó en el circuito ATP en enero de este años como clasificado en el Abierto de Australia, donde logró la primera victoria de su carrera a nivel de Grand Slam ante el japonés Rei Sakamoto, en un duelo a cinco sets que lo llevó a la segunda ronda. En pocos meses, escaló desde el puesto 168 del ranking mundial hasta ubicarse entre los quince mejores del circuito.

Jodar insultó a un alcanzapelotas en Shanghai

En abril conquistó el Grand Prix Hassan II de Marrakech, su primer título ATP, al vencer en la final al argentino Marco Trungelliti. Con ese resultado se convirtió en el sexto tenista español de la era abierta en ganar un título ATP con menos de 20 años. Dos semanas después alcanzó su primera semifinal de un ATP 500 en el Barcelona Open Banc Sabadell, torneo en el que ingresó como invitado.

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Su mejor actuación llegó en Roland Garros, donde debutó como vigesimoséptimo cabeza de serie y llegó hasta los cuartos de final, su mejor resultado histórico en un Grand Slam. Ese mismo año también alcanzó los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid, torneo en el que firmó su primera victoria sobre un jugador del top 10 al vencer al australiano Alex de Miñaur, entonces octavo del ranking. Repitió la instancia de cuartos de final en el Masters 1000 de Roma y llegó a octavos en el de Cincinnati, además de alcanzar la semifinal en el Masters 1000 de Montreal.

Jódar llegó también a su primera final de un torneo ATP 500 en Washington y disputó la final del Challenger de Canberra. En ese tramo de la temporada se convirtió en el tenista con más triunfos en sus primeros cincuenta partidos del circuito ATP, con 35 victorias, por encima de las 34 que habían logrado previamente John McEnroe, Andy Roddick, Andrei Medvedev y el argentino Guillermo Pérez Roldán.

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El 10 de agosto de 2026 alcanzó su mejor ranking histórico, el puesto número 11 del mundo. Ese mismo año debutó en Copa Davis con la selección española y sumó su primera victoria individual en esa competición ante un representante de Chile. Su balance hasta ahora en la temporada 2026 incluye 38 victorias y 16 derrotas en de circuito ATP, Grand Slam y Copa Davis, con premios en efectivo que superaron los 2,9 millones de dólares acumulados en su carrera.