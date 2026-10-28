Suben los bonos argentinos y cae el riesgo país, pero las acciones siguen atadas al efecto Brasil

Wall Street negocia con ganancias a la espera de balances.

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Los bonos argentinos se recuperan por segundo día, lo que replica en una baja del riesgo país. A la vez, las acciones argentinas vuelven a ser negociadas con debilidad de precios, por el contagio que ejerce la tendencia negativa de las acciones brasileñas, que caen por tercera rueda seguida, consecuencia de la desconfianza de los agentes financieros después del triunfo de Lula da Silva en las elecciones del domingo 24.

A las 11 horas, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 0,8%, en los 95.946 puntos. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo retrocede 2%, en los 172.253 puntos.

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En tanto, los bonos soberanos en dólares de Argentina ganan 0,5% en promedio, según la referencia de los Globales -con ley de Nueva York- que son negociados en Wall Street. El riesgo país de JP Morgan descuenta 12 unidades, en los 735 puntos básicos.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11 horas)

Wall Street opera con ganancias en torno a 0,2% en sus principalesindicadores. Las acciones de semiconductores subieron el miércoles, con el índice de semiconductores PHLX (+0,9%) registrando un alza por tercer día consecutivo.

Las acciones del gigante de los chips de IA Nvidia suben 0,4%, mientras que las acciones de AMD (+1,1%), Broadcom (+1,8%) e Intel (+0,5%) también aumentan.

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Entre las acciones y ADR de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York se extienden las pérdidas, encabezadas por Bioceres (-3,5%), Ternium (-3%) y Satellogic (-2,9%).

En cuanto a las acciones brasileñas en Wall Street, Vale cae 1,9%, Banco Itaú resta 2,5%, Bradesco se hunde 4,3%, Nu cede 2,9% y Petrobras sube 0,3 por ciento. Los bonos brasileños en dólares recuperan un 0,1% en promedio, a la vez que el riesgo país cede un entero, a 178 puntos básicos.

Los precios del crudo subían más de un 1% el miércoles, después de que un ataque contra una refinería en Arabia Saudita, el principal exportador petrolero mundial, reavivara las preocupaciones sobre los riesgos de suministro debido a los conflictos en Oriente Medio.

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Los futuros del Brent ganaban 1,36 dólares, o un 1,2%, a USD 115,24 el barril para diciembre, mientras que el WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos mejoraba 1,62 dólares, o un 1,6%, a 101,52 dólares.

Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, dijeron el martes que alcanzaron con un misil la mayor refinería de Arabia Saudita, intensificando sus ataques contra el segundo mayor productor mundial de crudo. Riad no confirmó de inmediato el ataque contra la instalación, con una capacidad de 550.000 barriles por día.

“Los precios del petróleo se mantienen elevados mientras el mercado espera mayor claridad sobre el próximo movimiento del presidente (Donald) Trump respecto a Irán”, señalaron los estrategas de materias primas de ING. “Si superamos las elecciones sin nuevos ataques contra Irán, eso podría bastar para que la prima de riesgo del mercado comience a reducirse”, añadieron, refiriéndose a los comicios de mitad de mandato de Estados Unidos del 3 de noviembre.

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Mientras tanto, las existencias de crudo de Estados Unidos se redujeron, según fuentes del mercado que citaron datos del Instituto Estadounidense del Petróleo. Las existencias petroleras cayeron en 2,03 millones de barriles en la semana que finalizó el 23 de octubre, según las fuentes, frente a expectativas de un alza de 15.000 barriles en un sondeo a analistas realizado por Reuters.

Los datos oficiales de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos se publicarán más tarde en el día.

El mercado también estará pendiente de una próxima reunión del sector el domingo, en la que se espera que los productores de la OPEP+ mantengan sin cambios sus objetivos de bombeo para diciembre, según personas con conocimiento del asunto.

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