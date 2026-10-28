República Dominicana se ubicó como el sexto destino internacional más elegido por viajeros de Estados Unidos anuncia el gobierno

El país caribeño registró 2,19 millones de arribos por avión desde Estados Unidos entre enero y julio, según The Quiet Analyst, por encima de Japón, Alemania, Grecia y Portugal en la clasificación (Foto cortesía Ministerio de Turismo de República Dominicana)

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República Dominicana recibió 2,19 millones de pasajeros aéreos procedentes de Estados Unidos entre enero y julio de 2026, un volumen que la situó en el sexto puesto entre los destinos internacionales con mayor preferencia de ese mercado, según cifras de The Quiet Analyst, plataforma de análisis macroeconómico y turismo, tal como anunció el Ministerio de Turismo.

La clasificación ubica al país caribeño detrás de México, Canadá, Italia, Francia y España, y lo coloca por delante de Japón, Alemania, Grecia y Portugal, destinos que concentran una parte relevante de los viajes internacionales de los estadounidenses.

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México encabezó el listado durante los primeros siete meses del año, con 8,06 millones de viajeros estadounidenses. Canadá quedó segundo, con 7,99 millones, seguido por Italia, que recibió 6,36 millones; Francia, con 3,56 millones, y España, con 2,90 millones.

República Dominicana registró 2,19 millones de pasajeros estadounidenses por vía aérea, mientras que Japón alcanzó 2,11 millones. La diferencia fue de unos 80 mil viajeros, equivalente a cerca de 3,8% del volumen contabilizado por el destino asiático, de acuerdo con datos del Ministerio.

Más de dos millones de llegadas aéreas desde el mercado estadounidense

El Ministerio de Turismo reportó 5.885.259 entradas aéreas y 1.814.859 marítimas hasta julio, un desglose que incluye turistas que permanecen en territorio nacional y pasajeros vinculados principalmente con cruceros en puertos nacionales (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

Los datos del Banco Central de la República Dominicana indican que, entre enero y julio, el país contabilizó 2.186.532 turistas no residentes procedentes de Estados Unidos. La cifra representó un incremento de 4,1% frente a los 2.099.620 visitantes registrados en igual período de 2025.

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Ese desempeño respalda el volumen atribuido por The Quiet Analyst al mercado estadounidense, aunque ambas mediciones utilizan denominaciones distintas: la plataforma se refiere a pasajeros aéreos y el Banco Central contabiliza turistas no residentes según su país de procedencia.

El aumento se produjo en un período en el que el turismo mantuvo un peso relevante dentro de la actividad económica de República Dominicana. Estados Unidos constituye uno de los principales mercados emisores para el país, tanto por la cantidad de visitantes como por su incidencia en la ocupación hotelera, el transporte aéreo y terrestre, la gastronomía, las excursiones y otros servicios asociados, se indica.

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Amplia ventaja de México y Canadá en la clasificación

El país caribeño se ubicó detrás de México, Canadá, Italia, Francia y España en la medición de The Quiet Analyst, que contabilizó los viajes internacionales estadounidenses entre enero y julio de 2026 (Cortesía: Ministerio de Turismo República Dominicana)

La distancia entre República Dominicana y los dos primeros países del ranking fue amplia. México recibió 8,06 millones de viajeros estadounidenses, casi cuatro veces más que el destino caribeño, mientras que Canadá superó los 7,99 millones.

Italia ocupó el tercer lugar con 6,36 millones de visitantes de Estados Unidos. Francia recibió 3,56 millones y España, 2,90 millones, con lo cual completaron los cinco primeros puestos de la lista.

Después de República Dominicana aparecieron Japón, con 2,11 millones; Alemania, con 1,69 millones; Grecia, con 1,42 millones, y Portugal, con 1,36 millones. La ubicación dominicana dentro de ese grupo refleja la competencia entre destinos de América, Europa y Asia por captar viajes internacionales desde Estados Unidos.

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La clasificación mide el flujo de viajeros, pero no detalla las razones que impulsaron la elección de cada destino ni incorpora variables como gasto promedio, duración de la estadía, motivo del viaje o frecuencia de retorno.

El país superó los 7,7 millones de visitantes hasta julio

El flujo estadounidense formó parte de un resultado más amplio para el sector turístico dominicano. El Ministerio de Turismo informó que el país recibió 7.700.118 visitantes entre enero y julio de 2026.

De ese total, 5.885.259 ingresaron por vía aérea y 1.814.859 llegaron por vía marítima. La diferencia entre ambas categorías resulta relevante para interpretar la actividad turística: los viajeros aéreos incluyen a quienes permanecen en el país como turistas, mientras que el segmento marítimo está vinculado principalmente con la llegada de cruceros.

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El dato de 2,19 millones de pasajeros estadounidenses equivale a una parte considerable de las llegadas aéreas contabilizadas durante esos siete meses. No obstante, las cifras disponibles no permiten establecer qué proporción del ingreso turístico total o del gasto de los visitantes corresponde de manera exclusiva a ese mercado.