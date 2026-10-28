Honduras

Japón y Honduras firman acuerdo por L48 millones para combatir la sequía en el corredor seco

El programa contempla la habilitación de 25 pozos profundos y la incorporación de unas 125 hectáreas a la producción agrícola bajo riego en cuatro departamentos del país.

Los productores de Choluteca, Valle, Francisco Morazán y El Paraíso serán beneficiados con infraestructura de riego. (Foto: Cancilleria Honduras)
Los productores de Choluteca, Valle, Francisco Morazán y El Paraíso serán beneficiados con infraestructura de riego. (Foto: Cancilleria Honduras)
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Honduras y Japón firmaron un acuerdo de cooperación por 48 millones de lempiras - unos 1.7 millones USD- para fortalecer la producción agrícola y reducir los efectos de la sequía en el corredor seco, una de las regiones más vulnerables del país ante la escasez de lluvias y el cambio climático.

La iniciativa se ejecutará mediante el Programa Nacional de Desarrollo Agrícola Bajo Riego con Aprovechamiento de Agua Subterránea (Fase I), con el objetivo de mejorar el acceso al agua, fortalecer la seguridad alimentaria y aumentar la capacidad de los productores para mantener sus cultivos durante los períodos prolongados sin precipitaciones.

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El proyecto cuenta con el respaldo financiero del Fondo de Contraparte del Programa 2KR del Gobierno japonés y aportes nacionales.

La inversión permitirá desarrollar infraestructura para aprovechar aguas subterráneas e incorporar tecnologías de riego adaptadas a las condiciones climáticas de las comunidades beneficiarias.

La sequía ha provocado pérdidas agrícolas y amenaza los próximos ciclos de cultivo en Honduras. (Foto: Cancilleria Honduras)
La sequía ha provocado pérdidas agrícolas y amenaza los próximos ciclos de cultivo en Honduras. (Foto: Cancilleria Honduras)

La iniciativa favorecerá a productores de Choluteca, Valle, Francisco Morazán y El Paraíso, mediante la habilitación de 25 pozos profundos, sistemas de bombeo con energía solar y riego parcelario. Con estas obras se prevé incorporar aproximadamente 125 hectáreas a la producción bajo riego.

La infraestructura busca disminuir la dependencia exclusiva de las lluvias para desarrollar las actividades agrícolas y ofrecer alternativas ante la irregularidad de las precipitaciones.

Sin embargo, su sostenibilidad dependerá de la disponibilidad de agua subterránea, el mantenimiento de los equipos y el manejo responsable del recurso hídrico.

El acuerdo se concreta en medio de una grave crisis climática. Actualmente, 103 municipios hondureños permanecen bajo alerta roja por sequía, mientras se estima que más de 708,000 personas podrían requerir asistencia humanitaria debido a sus consecuencias.

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Los sistemas de bombeo con energía solar forman parte de las soluciones contempladas en el proyecto. (Foto: Cancilleria Honduras)
Los sistemas de bombeo con energía solar forman parte de las soluciones contempladas en el proyecto. (Foto: Cancilleria Honduras)

Más del 75 % del territorio nacional ha experimentado déficits extremos de lluvia y períodos prolongados sin precipitaciones, condiciones que afectan la disponibilidad de agua y amenazan la producción agrícola.

La situación resulta especialmente preocupante porque coincide con un momento crítico del calendario agrícola. Las pérdidas de la primera temporada de producción ya se han materializado y existe el riesgo de nuevas reducciones en los próximos ciclos de cultivo.

Para las familias que dependen de la agricultura de subsistencia, estas pérdidas pueden traducirse en menores ingresos, dificultades para acceder a alimentos y una mayor vulnerabilidad económica.

La reducción de las cosechas también puede comprometer el abastecimiento de productos básicos en las comunidades afectadas.

Ante este panorama, ampliar la infraestructura de riego representa una alternativa para mejorar la capacidad de los agricultores de enfrentar las temporadas secas.

El aprovechamiento de aguas subterráneas permitiría complementar el agua de lluvia y facilitar la planificación de los cultivos, siempre que la extracción se mantenga dentro de límites sostenibles.

La primera fase prevé incorporar aproximadamente 125 hectáreas a la producción agrícola bajo riego. (Foto: Cancilleria Honduras)
La primera fase prevé incorporar aproximadamente 125 hectáreas a la producción agrícola bajo riego. (Foto: Cancilleria Honduras)

Además de las obras, el programa contempla fortalecer las capacidades técnicas de la Dirección General de Riego y Drenaje de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), con el propósito de promover una gestión más eficiente del agua y la adopción de tecnologías agrícolas adaptadas al cambio climático.

Los sistemas de bombeo con energía solar forman parte de las medidas previstas para facilitar el funcionamiento de los pozos y reducir la dependencia de fuentes convencionales de energía.

El acuerdo refleja el compromiso de cooperación entre Honduras y Japón para impulsar soluciones sostenibles frente a los desafíos agrícolas y climáticos del país.

La inversión combina infraestructura hídrica, tecnología y fortalecimiento institucional para mejorar las condiciones productivas de las comunidades rurales. No obstante, el impacto dependerá de la ejecución del programa y de la capacidad de mantener operativos los sistemas a largo plazo.

Con 25 pozos proyectados y 125 hectáreas previstas para producción bajo riego, la primera fase busca reducir la vulnerabilidad de los agricultores ante futuras sequías.

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