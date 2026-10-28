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Lo que se sabe del supuesto romance entre Sofía Vergara y el vocalista de Imagine Dragons, Dan Reynolds

Un encuentro nocturno entre ambas figuras despertó especulaciones sobre un posible romance

Sofía Vergara y Dan Reynolds avivan rumores de relación tras una salida nocturna.
Sofía Vergara y Dan Reynolds avivan rumores de relación tras una salida nocturna.
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Sofía Vergara y Dan Reynolds se encuentran en el centro de las especulaciones sobre un posible romance después de que ambos fueran vistos juntos durante una cena en Beverly Hills, California.

El encuentro ocurrió semanas después de que se diera a conocer la ruptura del cantante de Imagine Dragons con Minka Kelly, con quien mantuvo una relación durante cuatro años.

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De acuerdo con información publicada por TMZ, Vergara, de 54 años, y Reynolds, de 39 años, acudieron el fin de semana al restaurante Cipriani, un establecimiento frecuentado por celebridades.

La cena también contó con la presencia de Anastasia Soare, fundadora de la marca de cosméticos Anastasia Beverly Hills, y otro hombre cuya identidad no fue revelada.

El medio difundió fotografías y videos del encuentro en los que, según su reporte, la actriz y el músico aparecen tomados de la mano en un momento de la velada.

Sofía Vergara y Dan Reynolds fueron fotografiados durante una cena que despertó rumores de romance en Beverly Hills - crédito Photo 2026 Backgrid/The Grosby Group
Sofía Vergara y Dan Reynolds fueron fotografiados durante una cena que despertó rumores de romance en Beverly Hills. (The Grosby Group)

Asimismo, señaló que ambos habrían abandonado el restaurante por una salida trasera alrededor de las 00:30 horas.

Hasta el momento, ni Sofía Vergara ni Dan Reynolds han hecho declaraciones públicas sobre la reunión o los rumores que surgieron a partir de ella. Tampoco han confirmado que exista una relación sentimental entre ambos.

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La ruptura de Dan Reynolds y Minka Kelly

El encuentro se produjo poco después de que trascendiera el final de la relación entre Reynolds y Minka Kelly, actriz conocida por sus participaciones en producciones como Ransom Canyon y Friday Night Lights.

La pareja mantuvo un noviazgo durante aproximadamente cuatro años. Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar el 30 de mayo de 2026, durante la gala del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles (MOCA), celebrada en The Geffen Contemporary.

Según información publicada por People, la separación habría ocurrido entre finales de septiembre y principios de octubre.

Minka Kelly y Dan Reynolds terminaron su relación después de cuatro años. (Instagram)
Minka Kelly y Dan Reynolds terminaron su relación después de cuatro años. (Instagram)

La revista confirmó la ruptura a principios de este mes, aunque no se detallaron públicamente las razones que llevaron a la pareja a terminar su relación.

El 18 de octubre, Kelly compartió en Instagram una publicación que incluía un mensaje sobre las conexiones personales y las experiencias que pueden transformar la vida.

El texto abordaba la idea de las almas gemelas y la importancia de reconocer lo que una relación aporta al crecimiento individual.

“Las almas gemelas, o compañeros del destino, pueden ser personas que llegan a tu vida y la cambian”, señalaba el mensaje.

También planteaba que, más allá de intentar conservar esas relaciones, es importante comprender qué enseñanzas dejan y cómo contribuyen al desarrollo personal.

Minka Kelly hizo una publicación sobre las rupturas amorosas tras darse a conocer su rompimiento con Dan Reynolds. (Instagram)
Minka Kelly hizo una publicación sobre las rupturas amorosas tras darse a conocer su rompimiento con Dan Reynolds. (Instagram)

Aunque la publicación apareció después de que se reportara la separación, Kelly no identificó a ninguna persona en el texto ni confirmó que estuviera relacionado con su ruptura con Dan Reynolds.

Por su parte, Sofía Vergara también ha estado relacionada recientemente con conversaciones públicas sobre su vida sentimental, después de que su exesposo, Joe Manganiello, publicara sus memorias, tituladas Bloodlines.

En el libro, el actor aborda distintos aspectos de su vida, incluidos sus problemas de salud y su matrimonio de siete años con Vergara.

Manganiello sostiene que, después de atravesar un trastorno autoinmune que puso en riesgo su vida, la relación entre ambos quedó “desprovista de cualquier emocionalidad”.

Las declaraciones provocaron una reacción en redes sociales por parte de Manolo González Vergara, hijo de la actriz, quien publicó un mensaje sobre las diferencias entre un hombre que considera bueno y uno con comportamientos narcisistas.

Sofía Vergara reposteó una publicación sobre los hombres narcisistas.
Sofía Vergara reposteó una publicación sobre los hombres narcisistas.

“Recuerden, chicos, que cuando tratan con un narcisista, no importa cuánto hagan por esa persona, porque se resentirá por ello y nada será suficiente, y siempre intentará pintarlos como los malos”, escribió en una historia de Instagram.

Manganiello respondió posteriormente y señaló que quienes interpretaran sus declaraciones de esa manera debían leer el libro para comprender su contenido.

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