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Camilo Ugo Carabelli venció a Coria y avanzó a los octavos de final en Guayaquil

Por su parte, Lautaro Midón y Valerio Aboian también consiguieron el pase a la siguiente ronda del torneo ecuatoriano

Camilo Ugo Carabelli debutó con un triunfo en el Challenger de Guayaquil al derrotar a Federico Coria (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)
Camilo Ugo Carabelli debutó con un triunfo en el Challenger de Guayaquil al derrotar a Federico Coria (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)
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Los tenistas argentinos continúan su participación en el Challenger de Guayaquil, Ecuador con el objetivo de avanzar en el cuadro principal. En la jornada de este martes, Camilo Ugo Carabelli se quedó con el duelo entre compatriotas ante Federico Coria, mientras que Lautaro Midón y Valerio Aboian también tuvieron un buen comienzo y se clasificaron para los octavos de final.

Ugo Carabelli tomó la determinación de regresar a sus orígenes, el circuito Challenger, en la búsqueda de recuperar terreno perdido. Actualmente ocupa el puesto 75, mientras que su mejor marca fue 43 en agosto del 2025. El porteño de 27 años, primer sembrado en Ecuador, se quedó con el duelo frente a su compatriota Coria (834°) con un marcador de 7-5 y 6-2 en una hora y 39 minutos de competencia.

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El Brujo, que logró nueve títulos en la segunda categoría del tour y el último lo alcanzó a principios del 2026 en Rosario, ahora se medirá en los octavos de final con el vencedor del duelo entre el local Álvaro Guillén Meza (347°) o el mexicano Juan Alejandro Hernández (497°).

La derrota se suma a un presente complicado para Coria. El rosarino, que en febrero de 2023 alcanzó el puesto 49 del ranking mundial, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. Las lesiones fueron uno de los principales obstáculos: debió someterse a una operación en el codo derecho que lo mantuvo más de seis meses alejado de la competencia y, posteriormente, sufrió molestias en el abdomen y el cuádriceps que condicionaron su continuidad en el circuito.

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A lo largo de su trayectoria, el tenista de 34 años conquistó seis títulos Challenger: Savannah (2019), Prostejov y Brasilia (2021), Milán (2022), Concepción y Szczecin (2023). Además, disputó las finales de los ATP de Bastad 2021 y Córdoba 2023.

Con apenas seis victorias en la temporada, el retiro aparece como una posibilidad cada vez más concreta. Antes de regresar al Challenger de Buenos Aires, la Mojarra había fijado un plazo para definir su futuro: “Si no gano un torneo de acá a febrero, me retiro”.

Lautaro Midón avanza a paso firme en el Challenger de Guayaquil (Crédito: @legionsudam)
Lautaro Midón avanza a paso firme en el Challenger de Guayaquil (Crédito: @legionsudam)

El otro encuentro entre jugadores nacionales fue el del correntino Lautaro Midón (187°), quien derrotó a Gonzalo Villanueva (231°) por 6-3 y 6-3. En la próxima instancia jugará con el albiceleste Mateo Del Pino (334°) o el colombiano Daniel Galán (367°), ambos provenientes de la clasificación.

Por su parte, Valerio Aboian (283°) tuvo una destacada actuación al vencer al uruguayo Franco Roncadelli (259°) por 6-3, 2-6 y 6-2. En busca de un lugar en los cuartos de final, se enfrentará con el alemán de origen chileno Diego Dedura (184°), quien viene de eliminar a Genaro Olivieri (257°) por 7-5 y 7-6(3).

Las derrotas fueron del catamarqueño Juan Manuel La Serna (251°) ante el dominicano Nick Hardt (307°) por 6-3, 3-6 y 6-1. Juan Estévez (352°) ante el chileno Tomás Barrios Vera (156°) por 6-2 y 7-6(12). Alex Barrena (211°) fue otro de los jugadores nacionales que quedaron eliminados al perder con el peruano Gonzalo Bueno (197°) por 7-6(1) y 6-3.

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