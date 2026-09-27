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Alex Barrena se consagró campeón del Buenos Aires Challenger: venció a Facundo Mena con una contundente actuación

El porteño se impuso por 6-4 y 6-0 en la final entre argentinos en el Racket Club de Palermo. Es su tercer título en la categoría

Alex Barrena, campeón de la edición 2026 (Crédito: Buenos Aires Challenger)
Alex Barrena, campeón de la edición 2026 (Crédito: Buenos Aires Challenger)
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Alex Barrena se consagró campeón del Buenos Aires Challenger al vencer a su compatriota Facundo Mena por 6-4 y 6-0 en la final disputada en el Racket Club de Palermo.

El porteño, de 23 años, tuvo desquite de lo ocurrido el año pasado, cuando cayó ante Román Burruchaga en la definición, y se quedó con el título tras una actuación que no dejó dudas.

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Barrena, ubicado en el puesto 240 del ranking ATP y séptimo preclasificado del certamen, construyó una victoria contundente ante Mena, octavo favorito y 220° del mundo. Después de un primer set en el que logró establecer diferencias, el campeón dominó por completo el segundo parcial y no cedió un solo game para completar la definición en sets corridos.

La conquista tiene un valor especial para Barrena porque se produjo apenas un año después de su primera final en el torneo. En la edición 2025, el argentino había alcanzado el partido decisivo, pero perdió ante Burru por 7-6 (4) y 6-3. Este año volvió a llegar hasta el último partido y logró cerrar el círculo. Es su tercer título en el Challenger Tour.

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La campaña del campeón comenzó con una victoria ante su compatriota Valentín Garay, a quien derrotó por 6-2 y 6-2. Luego superó a Juan Pablo Ficovich por 6-3 y 6-2, al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo por 6-4 y 6-4 y, en semifinales, al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo por 6-4 y 6-3.

Para Mena, la definición representaba también el premio a una segunda mitad de temporada de muy buenos resultados. El tenista nacido en Temperley, de 34 años, había llegado a Buenos Aires después de conquistar el Challenger de Porto, en Portugal, y de ser finalista en Augsburgo, Alemania. En el torneo porteño derrotó a Renzo Olivo, Guido Justo y Nicolás Kicker antes de superar en semifinales al brasileño Pedro Boscardin Dias por 7-5 y 6-0.

El festejo de Alex Barrena tras la victoria en la final (Crédito: Buenos Aires Challenger)
El festejo de Alex Barrena tras la victoria en la final (Crédito: Buenos Aires Challenger)

Barrena tomó rápidamente el control del partido. El primer set fue el tramo más parejo de la final, aunque el séptimo preclasificado consiguió imponer su juego y quedarse con el parcial por 6-4. Mena no encontró la manera de modificar el desarrollo en el segundo set y el porteño aprovechó la diferencia para acelerar definitivamente hacia el título.

El 6-0 del segundo parcial selló una actuación contundente y le permitió a Barrena levantar por tercera vez un trofeo de la categoría Challenger. Sus dos primeras consagraciones habían llegado en 2025, en Tucumán y Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El título de Buenos Aires significó además su primera conquista Challenger desde aquella última celebración en territorio boliviano.

La victoria también prolongó la presencia argentina en lo más alto del certamen porteño. Barrena se convirtió en el nuevo campeón después de que Burruchaga se quedara con la edición 2025 y mantuvo la tradición reciente de un jugador local levantando el trofeo en Buenos Aires. El torneo, que forma parte del Challenger Tour, se disputó sobre polvo de ladrillo en el Racket Club de Palermo y celebró este año su undécima edición.

Barrena había llegado a esta semana después de un año en el que le había costado encontrar la regularidad que había mostrado durante 2025. Sin embargo, en las semanas previas al torneo porteño ya había conseguido actuaciones destacadas con semifinales en Todi, Tulln y Biella. En Buenos Aires logró, finalmente, coronar ese crecimiento con un título.

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Después del último punto llegó uno de los momentos más emotivos. Barrena tuvo un reconocimiento especial para Mena y recordó una etapa mucho más temprana de su carrera, cuando todavía era un chico y comenzaba a formarse como tenista.

“Yo tenía 8, 9 años y entrenaba con vos y con tu papá (Gabriel, extenista fallecido en 2020). Gracias por los consejos que me diste siempre. Esto es también gracias a vos, formaste parte de mi infancia”, fueron las palabras que Barrena le dedicó a Facu Mena.

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