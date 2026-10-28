Ministerio de Educación anuncia calendario escolar 2027 en Costa Rica: clases comenzarán el 1.º de marzo y terminarán el 30 de noviembre

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció que el curso lectivo 2027 en Costa Rica comenzará el 1.º de marzo y finalizará el 30 de noviembre, con una nueva organización del calendario escolar. Cortesía: MEP

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El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció las fechas oficiales del calendario escolar 2027 en Costa Rica, que contempla el inicio de las clases el lunes 1.º de marzo y su finalización el martes 30 de noviembre, como parte de una reorganización que busca aprovechar mejor el tiempo de aprendizaje en escuelas y colegios.

La institución confirmó que el personal docente deberá incorporarse a sus funciones desde el 8 de febrero de 2027, casi tres semanas antes del regreso de los estudiantes, para participar en capacitaciones, preparar las lecciones y organizar el nuevo curso lectivo.

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Una de las principales novedades es la distribución de 200 días de trabajo, de los cuales 180 estarán destinados a actividades pedagógicas con estudiantes y 20 a formación docente, planificación y gestión educativa.

El MEP aclaró que estas últimas jornadas no representan vacaciones adicionales para los educadores, sino espacios para realizar tareas que habitualmente pueden interrumpir el desarrollo de las lecciones.

“Una familia necesita saber cuándo comienzan las clases. Un docente necesita tiempo para prepararlas. Y un estudiante necesita que, cuando llegue a la escuela o al colegio, ese tiempo se aproveche para aprender”, explicó el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández.

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El jerarca agregó que “el calendario 2027 busca atender las tres cosas. Queremos que cada día tenga un propósito”.

Estas son las fechas más importantes del calendario escolar 2027

El Ministerio de Educación Pública estableció las siguientes fechas para estudiantes, docentes y personal administrativo:

8 de febrero: ingreso del personal docente para iniciar las capacitaciones, planificación y preparación del curso lectivo.

1.º de marzo: inicio oficial de clases en los centros educativos del país.

2 de julio: finalización del primer periodo lectivo y entrega de calificaciones e informes descriptivos de logro.

Del 5 al 16 de julio: vacaciones de medio año para los estudiantes.

19 de julio: inicio del segundo periodo lectivo y regreso de los estudiantes a las aulas.

30 de noviembre: último día de clases del curso lectivo 2027.

8 de diciembre: cierre oficial del curso para el personal docente y administrativo.

El primer periodo concluirá con la entrega de calificaciones e informes sobre los logros alcanzados por los estudiantes. Posteriormente, los alumnos disfrutarán de dos semanas de vacaciones, antes de regresar a las aulas el 19 de julio para completar el segundo periodo.

La reorganización surge después de una investigación realizada por el MEP, en la que participaron más de 11,000 personas de la comunidad educativa. Entre las principales necesidades identificadas estuvieron reducir trámites repetitivos, ordenar las capacitaciones y proteger el tiempo destinado a la enseñanza.

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Los estudiantes de escuelas y colegios disfrutarán de dos semanas de vacaciones de medio año, del 5 al 16 de julio de 2027, según las fechas oficiales anunciadas por el MEP. Fuente: MEP

Cambios en ferias científicas, festivales y competencias deportivas

Otra de las modificaciones anunciadas está relacionada con las actividades extracurriculares desarrolladas tradicionalmente en los centros educativos.

El MEP confirmó que se mantendrán la Feria de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Festival Estudiantil de las Artes y los Juegos Deportivos Estudiantiles, pero su preparación deberá integrarse al proceso de aprendizaje durante todo el año.

La intención es que estas actividades no se concentren únicamente en el día de presentación o competencia, sino que formen parte del trabajo realizado en las distintas asignaturas.

“La ciencia, el arte y el deporte estarán presentes durante todo el año en las escuelas y colegios. Cada feria, festival o competencia será la culminación de lo que los estudiantes aprenden y crean en el aula”, manifestó Sánchez.

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En el caso de los Juegos Deportivos Estudiantiles, la institución buscará proteger las lecciones de Educación Física, mientras que las tareas organizativas estarán a cargo de las estructuras de apoyo de cada centro educativo.

Docentes recibirán capacitaciones antes del inicio de clases

Entre el 8 y el 19 de febrero, los educadores recibirán formación en temas como evaluación de aprendizajes, comprensión de lectura, tecnologías emergentes, mediación pedagógica y clima de aula.

También dispondrán de planeamientos didácticos mediante la Mochila Digital y contarán con cinco espacios durante el año para intercambiar experiencias y fortalecer sus prácticas educativas.

Los docentes regresarán a sus funciones el 8 de febrero de 2027, para participar en capacitaciones, organizar las actividades académicas y preparar el regreso de los estudiantes a las aulas. Fuente: MEP

El MEP anunció que publicará versiones diferenciadas del calendario para preescolar, primaria, secundaria y educación de personas jóvenes y adultas, con el propósito de facilitar la identificación de las fechas correspondientes a cada modalidad.

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Con estos cambios, las autoridades educativas pretenden reducir las interrupciones de clases, mejorar la preparación docente y garantizar un mayor aprovechamiento del tiempo escolar durante 2027.