El divertido momento que protagonizó Lionel Messi en el inicio de la Messi Cup con el traductor: “La hice re larga, ¿no?”

El distendido momento del capitán argentino junto al traductor en el inicio de la Messi Cup

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La presencia de Lionel Messi en la Messi Cup fue el centro de la jornada inaugural del torneo juvenil que se disputa en Estados Unidos. El argentino, que un día antes había ingresado desde el banco en la derrota de Inter Miami ante New York Red Bulls, asistió al inicio de la competencia en el IMCF Stadium y protagonizó un momento distendido al advertir que su mensaje para los participantes debía pasar por la traducción.

El capitán argentino fue el encargado de abrir oficialmente el certamen, que reúne a las divisiones Sub-16 de 16 clubes de Europa y América. Frente a los jóvenes futbolistas, Messi dejó un mensaje enfocado en la experiencia internacional de cada equipo. “Disfruten del torneo, más allá del resultado: competir, vivir la experiencia, hacer amigos de diferentes países y diferentes culturas. Espero que sea un campeonato inolvidable, que quede en el recuerdo para toda la vida, que sean grandes y se acuerden todavía de este torneo. Más allá de lo que pase con cada uno en lo personal en el futuro, espero que se lleven momentos inolvidables de este campeonato”, relató el 10 para dar inicio a la jornada.

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El comentario que siguió al discurso fue uno de los momentos más llamativos de la ceremonia. Cuando terminó de hablar, el rosarino recordó que el traductor ubicado a su lado debía trasladar sus palabras y, entre risas, se disculpó por la extensión del mensaje: “Perdón, me olvidé que vas a traducir, la hice re larga, ¿no?”. La respuesta terminó de definir la escena. “Si pero la vamos a hacer cortito porque tampoco queremos que los chicos se queden bajo la lluvia”, le respondió el traductor a Messi. El intercambio se produjo en el centro del estadio que funcionó como cancha principal de Inter Miami, antes del traslado al Nu Stadium, y precedió el retiro del delantero, rodeado por personas que intentaban conseguir una foto.

Messi dejó la cancha entre sonrisas y rodeado de personas

El futbolista argentino mantuvo la sonrisa mientras avanzaba entre quienes se acercaron a él y buscaba espacio para salir del campo. Más tarde, la transmisión lo mostró en un palco del recinto acompañado por su amigo y compañero Rodrigo De Paul, con el mate presente durante la observación de la fecha inicial de la competencia.

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En otras tomas también aparecieron Thiago y Mateo, los hijos mayores del capitán. Previamente, Mateo, con un golazo suyo, se había consagrado campeón de un torneo Sub-12 con Inter Miami y, durante la jornada, se sumó el técnico de las Garzas, Cristian Kily González. Así, el debut del certamen tuvo al argentino como figura dentro y fuera del campo, primero como anfitrión ante los juveniles y luego como espectador de los primeros resultados.

La edición actual de la Messi Cup es la segunda del torneo internacional juvenil promovido por Lionel Messi y su productora, 525 Rosario. La competencia comenzó este domingo 25 de octubre y continuará hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, con 48 partidos programados. El formato asegura seis presentaciones para cada club y reúne a equipos de primer nivel, entre ellos River Plate, Boca Juniors, Newell’s Old Boys, Barcelona, Chelsea, Manchester City e Inter Miami.

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El futbolista argentino siguió de cerca la presentación de los futbolistas juveniles junto a De Paul

La cantidad de participantes duplicó la de la edición inaugural, que había contado con ocho equipos. Los clubes quedaron distribuidos en cuatro grupos de cuatro integrantes y afrontarán tres encuentros en la primera etapa, uno ante cada rival de su zona. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la Copa Oro, mientras que los conjuntos ubicados en el tercer y cuarto puesto continuarán en la Copa Plata.

Argentina cuenta con tres representantes en la competencia: River Plate, Boca Juniors y Newell’s Old Boys. El equipo de Núñez llegó como defensor de la corona, ya que fue el primer campeón del torneo, y tiene la posibilidad de convertirse en bicampeón. La jornada inicial dejó también varios resultados que empezaron a delinear el desarrollo de las zonas.

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Ajax venció 2-1 al Inter de Milán, Palmeiras derrotó 2-0 a Barcelona, Inter Miami superó 2-1 a Independiente del Valle y Atlético de Madrid le ganó 2-0 a Benfica. Flamengo empató sin goles frente a UE Cornellà, el club cuya propiedad mayoritaria pertenece a Messi, mientras que Boca Juniors goleó 3-0 a Manchester United. Al cierre de los primeros encuentros, todavía queda por definirse el resultado entre River Plate y Chelsea.