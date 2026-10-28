El nuevo tráiler de ‘Duna: Parte Tres’ muestra a los herederos de Paul y Chani

Duna: Parte Tres presenta un nuevo tráiler.

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El nuevo tráiler de Duna: Parte Tres reveló el primer vistazo a Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke como Leto II y Ghanima, los hijos gemelos de Paul y Chani. Los dos personajes tendrán un papel clave en la entrega dirigida por Denis Villeneuve, cuyo estreno en cines está programado para el 17 de diciembre de 2026.

Los herederos de Paul y Chani

El avance muestra durante unos instantes a los hijos de Paul Atreides y Chani, interpretados nuevamente por Timothée Chalamet y Zendaya. Un tráiler anterior había presentado a la pareja mientras esperaba un hijo, pero el nuevo material permite ver a los gemelos ya crecidos e identifica a los jóvenes actores elegidos para interpretarlos.

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La historia se desarrolla unos 17 años después de que Paul se convirtiera en emperador. Su victoria desató una yihad galáctica en su nombre, es decir, una guerra santa extendida por distintos planetas, que provocó la muerte de miles de millones de personas. Paul es venerado como una figura mesiánica, aunque permanece atrapado entre el poder, el culto construido a su alrededor y sus visiones del futuro.

Ese salto temporal cambia el lugar que ocupa el protagonista. El joven presentado como un posible libertador en las películas anteriores ahora gobierna las consecuencias de su ascenso. El tráiler también anticipa que varios grupos desplazados del poder preparan una conspiración para derrocarlo.

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Quiénes interpretan a Leto II y Ghanima

Nakoa-Wolf Momoa asumirá el papel de Leto II. El actor es hijo de Jason Momoa, quien regresa en esta tercera película como Duncan Idaho después de haber participado en la primera entrega. Padre e hijo forman parte del mismo elenco, aunque el material difundido todavía no detalla si compartirán escenas.

Ghanima será interpretada por Ida Brooke, una actriz joven con pocos trabajos previos. Entre sus antecedentes aparece la serie de ciencia ficción Silo. Su incorporación a la saga de Villeneuve le asigna uno de los personajes centrales de la familia Atreides.

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En los libros de Frank Herbert, Leto II y Ghanima adquieren mayor relevancia en Hijos de Dune, la tercera novela de la serie literaria. Allí alcanzan la madurez y se convierten en figuras decisivas para la continuidad de la historia. La aparición de sus versiones crecidas en la película indica que la adaptación incorporará elementos relacionados con esa etapa, aunque su base principal sea El mesías de Dune.

Duna: Parte Tres (Captura de tráiler oficial)

El regreso del elenco principal

Además de Chalamet, Zendaya y Jason Momoa, la tercera entrega contará con los regresos de Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Rebecca Ferguson, Javier Bardem y Josh Brolin. También se suman Isaach de Bankolé y Robert Pattinson, cuyos personajes no fueron detallados en las fuentes difundidas.

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Villeneuve vuelve a la dirección para cerrar la trilogía cinematográfica iniciada con Duna en 2021 y continuada con Duna: Parte Dos en 2024. Las dos primeras películas adaptaron la novela original de Herbert y narraron el ascenso político y religioso de Paul, desde la caída de la Casa Atreides hasta su llegada al trono.

La nueva entrega se basa en El mesías de Dune, libro ambientado más de una década después de la obra inicial. Su conflicto central gira alrededor del costo del poder de Paul, la guerra librada en su nombre y el plan de sus enemigos para terminar con su gobierno. La inclusión de Leto II y Ghanima ampliará ese relato con material asociado al futuro de sus descendientes.

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Warner Bros. estrenará Duna: Parte Tres en cines el 17 de diciembre de 2026.