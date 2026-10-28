Efecto Brasil: por tercer día consecutivo, el Banco Central no compró reservas en el mercado de cambios

La fachada del Banco Central de Argentina (REUTERS/Agustín Marcarian)

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El Banco Central (BCRA) volvió a mantenerse al margen del mercado de cambios y completó tres ruedas consecutivas sin compras de divisas, una situación que no se había dado en lo que va del año.

La decisión coincidió con una leve suba del dólar mayorista, que cerró en $1.541

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La autoridad monetaria informó que las reservas internacionales brutas finalizaron hoy en USD 50.601 millones, frente a los USD 50.580 millones de ayer. El incremento no obedeció a compras oficiales en la plaza cambiaria: el stock de reservas también se modifica por pagos, depósitos, movimientos de las cuentas del sector público y variaciones en la valuación de los activos.

El balance diario del BCRA, publicado hoy, confirma que el lunes el Tesoro vendió dólares por aproximadamente USD 100 millones. Operadores aseguraban que ayer, 27 de octubre, el propio Tesoro habría cambiado de rol y recuperado parte de esas ventas con compras por USD 44 millones. De confirmarse, la autoridad monetaria podría haber menguado su participación en el mercado cambiario para darle espacio a Economía a hacer sus propias compras.

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El Banco Central acumuló siete ruedas sin compras de divisas entre enero y octubre

El resultado prolongó la pausa que había comenzado el lunes, cuando el BCRA había interrumpido una racha de 19 jornadas con saldo comprador. Entre el 2 de enero y el 26 de octubre, la entidad había adquirido divisas en 194 de las 199 ruedas cambiarias transcurridas. Las cinco jornadas previas sin compras habían terminado con saldo nulo, sin ventas netas de dólares.

Mercado

El dólar mayorista subió a un nuevo máximo nominal de $1.541, con un alza diaria de 0,3% y una suba acumulada de 1,6% en octubre. El volumen negociado repuntó a USD 628,4 millones. El dólar minorista se mantuvo en $1.560 en el Banco Nación y el blue bajó $10, hasta $1.565.

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La evolución del mercado cambiario estuvo influida por la devaluación del real brasileño, luego de las elecciones en Brasil. El dólar avanzó 0,6% frente al real y llegó a 5,38 unidades. El Banco Central no compró divisas por segunda rueda consecutiva, en un contexto de mayor demanda de cobertura.

El mercado también siguió el acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional, que podría habilitar un desembolso cercano a USD 900 millones en diciembre si lo aprueba el Directorio Ejecutivo. Además, el Tesoro buscó renovar vencimientos por $10,9 billones mediante una licitación de deuda de corto plazo.

Los bonos argentinos en dólares, en tanto, subían hoy 0,5%, por segunda jornada consecutiva, y el riesgo país tuvo una baja de 0,9%, hasta 735 unidades. La mejora se concentró en los Globales bajo ley de Nueva York.

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En contraste, las acciones argentinas retrocedieron: el índice MSCI Merval cayó 0,8%, afectado por el descenso de 2% de la Bolsa de San Pablo. Entre los ADR argentinos en Wall Street se destacaron las bajas de Bioceres, Ternium y Satellogic.

El escenario regional estuvo condicionado por la caída de los activos brasileños tras el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva. A nivel internacional, Wall Street registró leves ganancias, mientras el petróleo subió más de 1% por temores sobre la oferta tras un presunto ataque contra una refinería de Arabia Saudita.