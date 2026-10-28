Economía

Efecto Brasil: por tercer día consecutivo, el Banco Central no compró reservas en el mercado de cambios

La autoridad monetaria volvió a mantenerse al margen de las operaciones en una rueda en la que el dólar mayorista subió tres pesos, a $1.541, y sus tenencias internacionales aumentaron a USD 50.601 millones

La fachada del Banco Central de Argentina (REUTERS/Agustín Marcarian)
La fachada del Banco Central de Argentina (REUTERS/Agustín Marcarian)
Guardar

El Banco Central (BCRA) volvió a mantenerse al margen del mercado de cambios y completó tres ruedas consecutivas sin compras de divisas, una situación que no se había dado en lo que va del año.

La decisión coincidió con una leve suba del dólar mayorista, que cerró en $1.541

PUBLICIDAD

La autoridad monetaria informó que las reservas internacionales brutas finalizaron hoy en USD 50.601 millones, frente a los USD 50.580 millones de ayer. El incremento no obedeció a compras oficiales en la plaza cambiaria: el stock de reservas también se modifica por pagos, depósitos, movimientos de las cuentas del sector público y variaciones en la valuación de los activos.

El balance diario del BCRA, publicado hoy, confirma que el lunes el Tesoro vendió dólares por aproximadamente USD 100 millones. Operadores aseguraban que ayer, 27 de octubre, el propio Tesoro habría cambiado de rol y recuperado parte de esas ventas con compras por USD 44 millones. De confirmarse, la autoridad monetaria podría haber menguado su participación en el mercado cambiario para darle espacio a Economía a hacer sus propias compras.

PUBLICIDAD

Infografía con cifras y un gráfico de barras sobre las compras diarias de dólares del Banco Central de la República Argentina durante el año
El Banco Central acumuló siete ruedas sin compras de divisas entre enero y octubre

El resultado prolongó la pausa que había comenzado el lunes, cuando el BCRA había interrumpido una racha de 19 jornadas con saldo comprador. Entre el 2 de enero y el 26 de octubre, la entidad había adquirido divisas en 194 de las 199 ruedas cambiarias transcurridas. Las cinco jornadas previas sin compras habían terminado con saldo nulo, sin ventas netas de dólares.

Mercado

El dólar mayorista subió a un nuevo máximo nominal de $1.541, con un alza diaria de 0,3% y una suba acumulada de 1,6% en octubre. El volumen negociado repuntó a USD 628,4 millones. El dólar minorista se mantuvo en $1.560 en el Banco Nación y el blue bajó $10, hasta $1.565.

La evolución del mercado cambiario estuvo influida por la devaluación del real brasileño, luego de las elecciones en Brasil. El dólar avanzó 0,6% frente al real y llegó a 5,38 unidades. El Banco Central no compró divisas por segunda rueda consecutiva, en un contexto de mayor demanda de cobertura.

El mercado también siguió el acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional, que podría habilitar un desembolso cercano a USD 900 millones en diciembre si lo aprueba el Directorio Ejecutivo. Además, el Tesoro buscó renovar vencimientos por $10,9 billones mediante una licitación de deuda de corto plazo.

Los bonos argentinos en dólares, en tanto, subían hoy 0,5%, por segunda jornada consecutiva, y el riesgo país tuvo una baja de 0,9%, hasta 735 unidades. La mejora se concentró en los Globales bajo ley de Nueva York.

En contraste, las acciones argentinas retrocedieron: el índice MSCI Merval cayó 0,8%, afectado por el descenso de 2% de la Bolsa de San Pablo. Entre los ADR argentinos en Wall Street se destacaron las bajas de Bioceres, Ternium y Satellogic.

El escenario regional estuvo condicionado por la caída de los activos brasileños tras el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva. A nivel internacional, Wall Street registró leves ganancias, mientras el petróleo subió más de 1% por temores sobre la oferta tras un presunto ataque contra una refinería de Arabia Saudita.

Temas Relacionados

BCRAPrecio del DólarReservas internacionalesLetras del TesoroÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El dólar subió y alcanzó un nuevo máximo, con la influencia de la devaluación del real

La divisa mayorista cerró a $1.542, en una plaza que recuperó el volumen, por encima de los USD 600 millones. Al público se mantuvo a $1.560 en el Banco Nación

El dólar subió y alcanzó un nuevo máximo, con la influencia de la devaluación del real

Caputo se apunó en la visita a una mina de litio de Catamarca y recibió asistencia medica

El ministro de Economía sufrió un leve cuadro de mal de altura durante la viaje a la provincia junto con el presidente Javier Milei. En Casa Rosada aseguraron que ya retomó sus actividad

Caputo se apunó en la visita a una mina de litio de Catamarca y recibió asistencia medica

Girard cuestionó la política económica de Milei por la inflación y la caída salarial

El director ejecutivo de ARBA sostuvo que la baja de la inflación no se tradujo en una recuperación de los ingresos y planteó reactivar la obra pública

Girard cuestionó la política económica de Milei por la inflación y la caída salarial

Según el Banco Provincia, más de un tercio de sus clientes con salarios privados se queda sin dinero antes del 10 del mes

La entidad pública bonaerense se sumó así a la polémica por el nivel de ingreso y las dificultades para “llegar a fin de mes”, iniciada por el presidente Javier Milei

Según el Banco Provincia, más de un tercio de sus clientes con salarios privados se queda sin dinero antes del 10 del mes

El consejo de Warren Buffett para los pequeños inversores que sirve en cualquier situación de los mercados

Para el magnate de Berkshire Hathaway existe una máxima que debe seguirse siempre, ya que se mantuvo pese a las sucesivas modas de la plaza financiera

El consejo de Warren Buffett para los pequeños inversores que sirve en cualquier situación de los mercados

DEPORTES

Cristiano Ronaldo le ganó la votación a Messi y se quedó con el “Balón de Oro de todos los tiempos”: cómo quedó el ranking

Cristiano Ronaldo le ganó la votación a Messi y se quedó con el “Balón de Oro de todos los tiempos”: cómo quedó el ranking

Estudiantes confirmó que jugará la final de la Copa Libertadores: Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo sobre Marcos Rojo

El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Cincinnati por la MLS: hora, TV y formaciones

Argentina perdió por penales con Ghana y quedó eliminada del Mundial Sub 17 femenino

Platense se consagró campeón del torneo femenino Sub 12 en una jornada histórica: venció 4-1 a Vélez y levantó el primer trofeo de la categoría

TELESHOW

Quiénes podrían reemplazar a Damián Betular durante su ausencia temporal en MasterChef Celebrity

Quiénes podrían reemplazar a Damián Betular durante su ausencia temporal en MasterChef Celebrity

“Yo me voy, Adri”: en Intrusos, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares contaron la verdad detrás del final de su histórica dupla

De por qué desearía volar a qué haría si fuera invisible, las ocurrentes respuestas de Anita García Moritán en un ping pong con Pampita

Gimena Accardi quiso mostrar su colección de bikinis y terminó bailando al aire libre con su novio, Seven Kayne: el divertido video

Ricardo Darín reveló qué es lo que más le duele de ser abuelo a la distancia: "Da un poco de pena"

INFOBAE AMÉRICA

Diputadas guatemaltecas presentan proyecto para obligar a partidos a incluir mujeres en las candidaturas electorales

Diputadas guatemaltecas presentan proyecto para obligar a partidos a incluir mujeres en las candidaturas electorales

Madre teme que su hija sea enviada a Nicaragua sin recursos para sostener su tratamiento médico

Cavó una fosa para dos víctimas, cobraron con falsas amenazas y ocultaron mercadería: condenas de hasta 65 años de prisión en El Salvador

Honduras:Ministerio Público apelará sobreseimiento definitivo de tres agentes antidrogas

Asamblea Legislativa aprueba $9.9 millones para financiar 14 mil becas a jóvenes en El Salvador