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Gracie Abrams genera preocupación en redes sociales por su físico tras su aparición en Nueva York

Las fotografías de la cantante en el lanzamiento de la revista WYouth generaron comentarios sobre su apariencia

Gracie Abrams se vuelve tema de conversación por su imagen en una fiesta de Nueva York. (Reuters)
Gracie Abrams se vuelve tema de conversación por su imagen en una fiesta de Nueva York. (Reuters)
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Gracie Abrams generó comentarios en redes sociales después de asistir a una cena de lanzamiento de la revista WYouth, celebrada el lunes 26 de octubre en Nueva York.

Las fotografías del evento provocaron un debate entre usuarios sobre su apariencia física, los estándares de belleza en la industria del entretenimiento y los límites de los comentarios públicos sobre la salud de las celebridades.

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La intérprete de “That’s So True” acudió al encuentro organizado en el restaurante Thai Diner, con la participación de Sara Moonves, editora en jefe de W Magazine; la cineasta Sofia Coppola, y Ava Nirui, editora de WYouth.

Para la ocasión, la cantante lució un vestido transparente de la colección primavera-verano 2027 del diseñador Aaron Esh, estilizado por Spencer Singer, y complementó el conjunto con joyería de Chanel.

Aunque su vestuario también llamó la atención, buena parte de las reacciones en plataformas digitales se centró en su figura.

Gracie Abrams fue fotografiada en un evento de Nueva York. (X)
Gracie Abrams fue fotografiada en un evento de Nueva York. (X)

Algunos usuarios expresaron preocupación por lo que consideraron un cambio físico notable, mientras otros relacionaron las imágenes con la presión que enfrentan las mujeres en Hollywood para ajustarse a determinados ideales corporales.

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Entre los comentarios publicados hubo mensajes de preocupación por el bienestar de la cantante y cuestionamientos sobre la promoción de cuerpos extremadamente delgados en la industria musical.

“¡Esto es muy triste! Las mujeres tienen que darse cuenta de que se puede llevar la pérdida de peso demasiado lejos”, escribió un usuario.

Otros usuarios compararon su apariencia con la de figuras como Ariana Grande, Jenna Ortega y Kelly Osbourne, quienes también han sido objeto de conversaciones similares en redes sociales.

Algunas publicaciones atribuyeron los cambios percibidos al uso de medicamentos para perder peso o a procedimientos estéticos.

Los fans de Gracie Abrams aseveraron que su figura corresponde al ejercicio y uso de Ozempic. (X)
Los fans de Gracie Abrams aseveraron que su figura corresponde al ejercicio y uso de Ozempic. (X)

“Gracie Abrams está usando Ozempic; cariño, ella HACE EJERCICIO. No consigues unos abdominales así cuando padeces un trastorno”, indicó un usuario, mientras que otro escribió: “También se quitó grasa bucal. Probablemente esa sea la nueva tendencia que menos me gusta”.

Otros participantes de la conversación cuestionaron las interpretaciones sobre su aspecto y señalaron que la iluminación, los ángulos de las cámaras y las condiciones en las que fueron tomadas las imágenes pueden influir en la percepción de una persona.

“En mi opinión, esto se debe en un 90 % a la iluminación y al ángulo. La fotografiaron de una manera poco favorecedora”, señaló un fan.

La discusión recordó declaraciones anteriores de Gracie Abrams sobre sus hábitos de ejercicio.

Gracie Abrams declaró que había aumentado su actividad física. (REUTERS/Daniel Cole)
Gracie Abrams declaró que había aumentado su actividad física. (REUTERS/Daniel Cole)

En una entrevista en video con Vogue publicada en 2025, la cantante habló de su rutina durante una gira y explicó que había pasado más tiempo en el gimnasio que en recorridos anteriores.

Según señaló entonces, la actividad física le ayudaba a mantener la claridad mental y a afrontar las exigencias de las presentaciones.

Las reacciones también reabrieron el debate sobre la manera en que el público comenta los cuerpos de las figuras femeninas. En los últimos años, Ariana Grande ha respondido a observaciones similares sobre su apariencia.

En un video publicado en TikTok en 2023, la artista explicó que una versión de su cuerpo que algunos usuarios consideraban ideal correspondía a una etapa en la que su salud no se encontraba en las mejores condiciones.

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