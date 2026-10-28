‘The Outlast Trials’ llega por sorpresa a Nintendo Switch 2 con terror cooperativo

The Outlast Trials, de Red Barrels.

Guardar

Red Barrels lanzó por sorpresa The Outlast Trials para Nintendo Switch 2 a través de Nintendo eShop. El survival horror cooperativo ya puede descargarse y permite afrontar sus pruebas en solitario o en equipos de hasta cuatro personas. La versión requiere conexión permanente a internet y ocupa 46 GB.

Una edición portátil con detalles pendientes

El lanzamiento permite jugar The Outlast Trials en el modo portátil de Nintendo Switch 2, una de las principales diferencias prácticas frente a las ediciones disponibles en computadoras y consolas de sobremesa. Sin embargo, Red Barrels todavía no informó las especificaciones técnicas de esta adaptación.

PUBLICIDAD

Tampoco se confirmó si el juego utiliza funciones particulares de Nintendo Switch 2. La información disponible en la tienda se limita al tamaño de la descarga, el precio y sus requisitos de conexión. Esto deja sin respuesta cómo se comporta la adaptación en los distintos modos de la consola.

La conexión a internet es obligatoria para utilizar el juego, incluso cuando el jugador decide completar las pruebas sin compañeros. Aunque The Outlast Trials ofrece una modalidad individual, su funcionamiento depende de los servidores y no incluye una alternativa completamente desconectada.

PUBLICIDAD

La edición base tampoco incorpora los contenidos descargables publicados hasta ahora. Todos los DLC están disponibles para comprar por separado en Nintendo eShop. La tienda también vende monedas adicionales para utilizarlas dentro del juego.

Pruebas de terror en solitario o con amigos

The Outlast Trials traslada la fórmula de la serie Outlast a una estructura centrada en pruebas cooperativas. Los participantes son prisioneros de Murkoff Corporation, una organización que los utiliza como sujetos de experimentos durante la Guerra Fría. El objetivo de esas prácticas es probar métodos de lavado de cerebro y control mental.

PUBLICIDAD

Cada prueba puede completarse en solitario o con grupos de dos, tres o cuatro jugadores. En lugar de enfrentar directamente a los enemigos, la mecánica central consiste en evitarlos, esconderse y encontrar una ruta de escape. Es un enfoque propio del terror de supervivencia, género en el que administrar recursos y mantenerse fuera del alcance de las amenazas resulta más importante que combatir.

Murkoff proporciona herramientas que permiten mejorar el sigilo, generar oportunidades para huir o ralentizar a los perseguidores. Estos recursos deben desbloquearse y mejorarse a medida que se avanza. El jugador también puede elegir ventajas y mejoras para adaptar al paciente a distintas formas de completar las misiones.

PUBLICIDAD

La personalización incluye la apariencia del personaje y su celda, que funciona como espacio personal entre las sesiones de terapia. Durante las pruebas también es posible recoger documentos y objetos que registran las prácticas de Murkoff y aportan información sobre los experimentos realizados con los pacientes.

The Outlast Trials, de Red Barrels.

Del acceso anticipado a Nintendo Switch 2

The Outlast Trials apareció primero en acceso anticipado para PC mediante Steam y Epic Games Store el 18 de mayo de 2023. El acceso anticipado permite publicar una versión todavía en desarrollo para que los usuarios jueguen mientras sus responsables agregan contenido y realizan ajustes.

PUBLICIDAD

La versión completa se estrenó el 5 de marzo de 2024 en PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC. La llegada a Nintendo Switch 2 amplía esa lista mediante una edición digital que mantiene tanto las partidas individuales como los grupos de hasta cuatro participantes.

Red Barrels no anunció una edición física ni detalló posibles mejoras específicas para el nuevo hardware de Nintendo. Por ahora, la versión se distribuye únicamente desde Nintendo eShop, con los DLC y las monedas adicionales ofrecidos como compras separadas.

PUBLICIDAD